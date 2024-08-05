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    Teknolojinin Muhteşem Yedili’si 1 trilyon dolar değer kaybediyor

    ABD’deki resesyon korkuları tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Ufukta beliren bu endişe Muhteşem Yedili olarak anılan Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet ve Tesla’yı etkiliyor.
    Teknolojinin Muhteşem Yedili’si 1 trilyon dolar değer kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Muhteşem Yedili olarak anılan Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet ve Tesla için mevcut durumda her şey kırmızı. ABD’deki resesyon korkusu tüm dünyayı etkilerken teknolojinin devlerini de etkisi altına almış durumda. Muhteşem Yedili’nin hisseleri ciddi düşüşler ile boğuşuyor.

    Oklar aşağıyı gösteriyor

    Alphabet (Google), Amazon, Apple, Nvidia, Meta, Microsoft ve Tesla'nın yüksek performans gösteren hisseleri piyasa öncesi işlemlerde halihazırda yüzde 12,2’ye kadar düşmüş durumda. Aktarılanlara göre hisse senedindeki kayıplar, şirketlerin birleşik piyasa değerinden yaklaşık 1 trilyon doları silip süpürecek.

    Teknolojinin Muhteşem Yedili’si 1 trilyon dolar değer kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Bu devlerin yanı sıra yapay zeka alanındaki yükselişten nasibini alan yarı iletken şirketleri de düşüş yaşıyor. AMD, Intel, Super Micro Computer ve Broadcom’un yüzde 10,3'e varan düşüşler yaşadığı bildiriliyor. Yapay zeka için büyümenin devam etmesi bekleniyor olsa da bulut bilişim hizmetlerinin en büyük üç sağlayıcısı olan Amazon, Microsoft ve Alphabet, kazanç raporlarında tam olarak aradıklarını bulamadı. Bu da yapay zeka yatırımcılarının beklentisiyle ters düştü. Zira son raporlar gösteriyor ki yapay zeka, gelir üretme konusunda istenilen seviyede henüz değil.

     

    Teknolojinin Muhteşem Yedili’si 1 trilyon dolar değer kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji hisselerindeki büyük satış piyasaları sarsarak ekonomik belirsizliklere ve sektöre özgü gelişmelere bağlı oynaklığın altını çiziyor. Bu yüksek performans gösteren hisse senetleri, ekonomik veriler ve Berkshire Hathaway gibi ağır topların stratejik kararları şok dalgaları yaratana kadar yenilmez görünüyordu. Uzmanlar, acımasız piyasa tepkilerinin yaşanabileceğini söylüyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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