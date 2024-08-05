Teknolojinin Muhteşem Yedili’si 1 trilyon dolar değer kaybediyor

Teknoloji Editörü
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Muhteşem Yedili olarak anılan
Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta , Alphabet ve Tesla için mevcut durumda her şey kırmızı. ABD’deki resesyon korkusu tüm dünyayı etkilerken teknolojinin devlerini de etkisi altına almış durumda. Muhteşem Yedili’nin hisseleri ciddi düşüşler ile boğuşuyor. Oklar aşağıyı gösteriyor
Alphabet (Google), Amazon, Apple, Nvidia, Meta, Microsoft ve Tesla'nın yüksek performans gösteren hisseleri piyasa öncesi işlemlerde halihazırda
yüzde 12,2’ye kadar düşmüş durumda. Aktarılanlara göre hisse senedindeki kayıplar, şirketlerin birleşik piyasa değerinden yaklaşık 1 trilyon doları silip süpürecek.
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Bu devlerin yanı sıra yapay zeka alanındaki yükselişten nasibini alan yarı iletken şirketleri de düşüş yaşıyor.
AMD, Intel, Super Micro Computer ve Broadcom’un yüzde 10,3'e varan düşüşler yaşadığı bildiriliyor. Yapay zeka için büyümenin devam etmesi bekleniyor olsa da bulut bilişim hizmetlerinin en büyük üç sağlayıcısı olan Amazon, Microsoft ve Alphabet, kazanç raporlarında tam olarak aradıklarını bulamadı. Bu da yapay zeka yatırımcılarının beklentisiyle ters düştü. Zira son raporlar gösteriyor ki yapay zeka, gelir üretme konusunda istenilen seviyede henüz değil.
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Teknoloji hisselerindeki büyük satış piyasaları sarsarak ekonomik belirsizliklere ve sektöre özgü gelişmelere bağlı oynaklığın altını çiziyor. Bu yüksek performans gösteren hisse senetleri, ekonomik veriler ve Berkshire Hathaway gibi ağır topların stratejik kararları şok dalgaları yaratana kadar yenilmez görünüyordu. Uzmanlar, acımasız piyasa tepkilerinin yaşanabileceğini söylüyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.