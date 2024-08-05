Teknolojinin Muhteşem Yedili’si 1 trilyon dolar değer kaybediyor

ABD’deki resesyon korkuları tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Ufukta beliren bu endişe Muhteşem Yedili olarak anılan Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet ve Tesla’yı etkiliyor.