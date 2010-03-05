CeBIT 2010: LG'den üç yeni Blu-ray sürücü

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Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, Hannover'de düzenlenen CeBIT 2010 fuarında, en yeni Blu-ray sürücülerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın yeni sürücülerinden BE12LU kodlu modelin harici formda, BH12LS kodlu modelin dahili formda ve CH10LS kodlu modelinse kombo yapıda olduğunu görüyoruz. LG'nin yeni sürücülerinden BE12LU ve BH12LS modelleri BD-R medyalara 12x hızında, CH10LS modeliyse BD-R medyalara 12x, BD-RE medyalara ise 8x hızında kayıt yapabiliyor. Harici formdaki BE12LU modeli USB ve eSATA ara birimini, BH12LS ve CH10LS modelleriyse SATA ara birimini destekleyen yeni sürücüler, modeline göre LightScribe teknolojisine destek sunarak uyumlu medyaların üzerine baskı da yapabiliyorlar.

CeBIT fuarından sonra satışa sunulması beklenen Blu-ray sürücüler için LG tarafından açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi veya spesifik lansman tarihi ise henüz bulunmuyor.

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