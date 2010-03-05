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CeBIT 2010: LG'den üç yeni Blu-ray sürücü

9 yıl
18,5b
1
34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2010: LG'den üç yeni Blu-ray sürücü
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Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, Hannover'de düzenlenen CeBIT 2010 fuarında, en yeni Blu-ray sürücülerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın yeni sürücülerinden BE12LU kodlu modelin harici formda, BH12LS kodlu modelin dahili formda ve CH10LS kodlu modelinse kombo yapıda olduğunu görüyoruz. LG'nin yeni sürücülerinden BE12LU ve BH12LS modelleri BD-R medyalara 12x hızında, CH10LS modeliyse BD-R medyalara 12x, BD-RE medyalara ise 8x hızında kayıt yapabiliyor. Harici formdaki BE12LU modeli USB ve eSATA ara birimini, BH12LS ve CH10LS modelleriyse SATA ara birimini destekleyen yeni sürücüler, modeline göre LightScribe teknolojisine destek sunarak uyumlu medyaların üzerine baskı da yapabiliyorlar.

CeBIT fuarından sonra satışa sunulması beklenen Blu-ray sürücüler için LG tarafından açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi veya spesifik lansman tarihi ise henüz bulunmuyor.

CeBIT 2010: LG'den üç yeni Blu-ray sürücü
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DH Misafiri 9 yıl
bu blue raylar yüzünden yeni aldığım ses sistemim çöpe mi gidecek! ben artık protesto ediyorum almam bluray mey...
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lvlono 9 yıl
:) Mesela, Crysis 2 yada crysis 3 çıktı diyelim Blu-Ray diskte ve sizde harici bir HDD var. O Harici HDD ne işine yarar bu konuda?
Basit bir örnek sadece bu :)
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einhander 9 yıl
bluray yazıcıların fıyatları dusse bıle bluray medyalar pahalı ıken tutulmaz yıne ulkemızde

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Seko92 9 yıl
USB diskte film taşımak ile Bluray film arşivlemek aynı şey değil ki. Birinde özel kutusunda saklıyorsunuz ve sağa sola atmazsanız yıllarca birşey olmuyor, diğeri ise adı üstünde sadece taşımak için. HDD'leri de arşivleme aracı olarak görmeyin. Bunlar her an verileri kaybetme riski olan güvensiz ortamlardır. Ayrıca Bluray disklerin devri daha yeni başlıyor, öyle üç yılda falan bitmeyecek. Bitip bitmemesi tamamen ihtiyaçlar ile ilgili bir olay. DVD neden bitiyor ? Çünkü büyük ekranlarda DVD çözünürlüğü istenen kaliteyi sağlayamıyor ve daha yüksek çözünürlüğe (1920X1080) ihtiyaç duyuluyor ve DVD kapasitesi de bu çözünürlükte yeterli olamıyor. Gerçi Türkiye gibi dünyada 50" ekranda VCD izlenen belki tek ülkede bunun bir önemi yok ama sebebi bu. Şu anda Bluray film kalitesi 55" - 60" ekranlara kadar son derece iyi bir görüntü sağlıyorken ve de bundan büyük ekrana %99 kimsenin ihtiyacı olamayacağından bluray uzun yıllar standart olarak kalmaya devam edecek. Yerine daha yüksek standartlar kolay kolay çıkamaz çünkü bütün donanımı sil baştan yenilemek gerekir. Bunu da uzun yıllar kimse göze almaz.
Bir de şu var, kopya film indirip bunu arşivlemeyi bluray film arşivlemek ile kıyaslıyoruz ama bu pek de normal olmasa gerek. Standartları malesef yasal olmayan medya depolaması için geliştirmiyorlar.
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tiyatora 9 yıl
Bundan 3 yıl önce 1920x1080 çözünürlüğe ihtiyaç olduğu için mi bu medyalar ekranlar ekran kartları üretildi?
1080p izleyebilmek için donanımınızda neleri değiştirmediniz?

3 yıl önce hayatımızda neler yoktu bir düşünsenize. Ben bir örnek vereyim. Bundan 1 yıl önce 3g ve 3g li telefonlar hayatımızda yoktu.
1. yada 2. nesil e ne olduda 3. nesil çıktı. Bu 4. neslin çıkmayacağı anlamına mı geliyor?

Teknoloji son 50 yılda ondan önceki gelişimin 2 katı kadar ilerlemiş. Önümüzdeki 3 yılda geçtiğimiz 3 yılın en az 2 katı ilerleme gösterecek.
Daha dün cep telefonunu hayal bile edemezken şimdi cebimizde taşıdığımız telefonlar internete girerken kullandığımız işletim sistemlerine ve virüs koruma programlarına ihtiyaç duyan sistemler oldular. IBM PC-I imiz vardı ben ilkokula giderken. Eşşek kadar bir şeydi ve siyah beyazdı ekranı. Şimdi cebimdeki telefon ondan binlerce kat gelişmiş olarak çalışıyor. Sadece 18 yılda gerçekleşti bu.

Siz kendinizde söylüyorsunuz indirmek legal değil satın almak normal ve yasal olanı diye. Peki internetten müzik, film, program yada oyun indirmediğimiz sürece 25 gb lik ne kaydedeceksiniz o boş bluray medyaya? Demekki internetten indirilen bu illegal durumlar bluray üreticileri için bir pazar teşkil ediyor ve demekki bu durum göz önüne alınarak üretimi yapılıyor. Yani bunu sizin söylediğinizin aksine yasal olmayan depolama amacıyla yapıyorlar.

@ lvlono
2 adet DL DVD de olmasını engelleyen şey nedir? Senin söylediğin düşündüğünü kanıtlamak için şartları zorlamak daha doğrusu çarpıtmak oluyor.

Ben blu ray i kimse almaz demiyorum. İhtiyaç duyduğum an gider düşünmeden alırım ama bu son yenisi çok uzun süre çıkmaz deme cürretine sahip değilim.
Depolama araçlarının gelişimini kabaca takip edersek önce delikli kartlar sonra bantlar ve kasetler vardı. Sonrasında flopy ler çıktı. A B dediklerimiz. Önceden bilgisayarlarda sabit disk yokken bu gün hdd ler var ve tb lerle ifade ediyoruz. Sonra cd ler girdi hayatımıza flaş bellekler memory stickler dvd, dual layer ve bunların minileri harici harddiskler ve bunların slimleri. Kaç yılda 30 yılda mı? Belki biraz daha fazla.

Türkiye için konuşuyorum;
ilk özel televiyzon 1989 da Almanya üzerinden test yayınına başladı. 1990 da interstar adını aldı. Bundan 20 yıl önce. Şimdi 100 den fazla yerli kanal var en kötü dijital uyduda. Dijital uydu yayınına 10 yıl önce geçtik. Öncesinde analog yayın öncesinde antenler vardı. 1 yıl önce de hd yayınlar başladı. İlk cep telefonumu 1998 yada 1999 da aldım. Panasonic g500 TİTREŞİMLİ ve sanırım 20 sn de ses kaydı yapabiliyordu. OOO o zamanlar büyük şeydi. İlk cep telefonu oyunu sanırım 5110 la geldi. Bir ericsonum vardı. O zamanlar sony ericson değildi sadece ericsondu ve kısa mesaj alırken telefon kısa mesaj GÖNDEREMİYOR du. Dayımın bir motorolası vardı sim kartı o banka kartı gibi şeyden kırıp ayırmadan direk takıyordu telefona ve telefon cebime sığmıyordu. Kaç yılda bu hale geldi 15 yıl mı?

Teknolojiye dizgin vurmak ister gibisiniz. Daha iyileri geliştirildi prototipleri hazırlandı ve üzerlerinde çalışmaya devam ediliyor. Aynı hızla piyasaya sürülmemesinin tek nedeni daha çok para kazanmak. Buna ek olarak kapitalizm devreye girerek tam olarak anlattığınız şeyler gerçekleşiyor. Crysis 3 çıkıyor bluray diskte sonra filmler çıkıyor sonra oyun sonra program vs. vs. tıpkı DL de ondan önce DVD de ondan önce Cd de ondan önce kasette olduğu gibi. Kaset diyorum evet film yoktu belki ama bilgisayar programı, bilgisayar oyunu ve müzik vardı.

Çok uzun yazı oldu, birazda nostalji oldu be. Ulan hayat ne acayip.


Seko92

USB diskte film taşımak ile Bluray film arşivlemek aynı şey değil ki. Birinde özel kutusunda saklıyorsunuz ve sağa sola atmazsanız yıllarca birşey olmuyor, diğeri ise adı üstünde sadece taşımak için. HDD'leri de arşivleme aracı olarak görmeyin. Bunlar her an verileri kaybetme riski olan güvensiz ortamlardır. Ayrıca Bluray disklerin devri daha yeni başlıyor, öyle üç yılda falan bitmeyecek. Bitip bitmemesi tamamen ihtiyaçlar ile ilgili bir olay. DVD neden bitiyor ? Çünkü büyük ekranlarda DVD çözünürlüğü istenen kaliteyi sağlayamıyor ve daha yüksek çözünürlüğe (1920X1080) ihtiyaç duyuluyor ve DVD kapasitesi de bu çözünürlükte yeterli olamıyor. Gerçi Türkiye gibi dünyada 50" ekranda VCD izlenen belki tek ülkede bunun bir önemi yok ama sebebi bu. Şu anda Bluray film kalitesi 55" - 60" ekranlara kadar son derece iyi bir görüntü sağlıyorken ve de bundan büyük ekrana %99 kimsenin ihtiyacı olamayacağından bluray uzun yıllar standart olarak kalmaya devam edecek. Yerine daha yüksek standartlar kolay kolay çıkamaz çünkü bütün donanımı sil baştan yenilemek gerekir. Bunu da uzun yıllar kimse göze almaz.


Bir de şu var, kopya film indirip bunu arşivlemeyi bluray film arşivlemek ile kıyaslıyoruz ama bu pek de normal olmasa gerek. Standartları malesef yasal olmayan medya depolaması için geliştirmiyorlar.
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santanio 9 yıl
çok çeşitli arşivciler vardır !!!
1- filmi kapağıyla - orjinal vs alıp yada imal edip saklamak ara sıra en sevdiği filmi koyup izlemek. gözü gibi baktığı için kimseye vermeye kıyamayan kesim.
2- 24 saat bilgisayarı açık tutup ne var ne yok indiren indirdiği divxleri 5-6 lı olarak dvd ye saklayıp arşiv yapar bu kişiler içinde film sayısı önem teşkil eder.
3- yine güzel filmleri indirip kötüleri izleyip silen. harddiskte tutanlar.
ben 3. sıraya giriyorum. güzel filmleri hdd üzerinde tutuyorum ve istediğim zaman en güzel sahneleri bi çırpıda izliyorum hammaliyeti olmuyor. eskiden 2. başlığı yapıyordum 300 küsür dvd ye çekilmiş divxler var. dvd yi bulmak için database bile yapmıştım. ama onu al tak sök işi insana sıkıcı geliyor. birde 5-6 sene sonra o dvdlerin kaliteli olmasına rağmen okunamaz hale gelme ihtimali var.... şuan hdd üzerinde saklıyorum lazım olunca birisine verirken usb ye atıp veriyorum.
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whiteshark 9 yıl
artık vakti gelmişti...yayılsın şu blu-ray yahu....nedir hala cd,dvd kullanıp birde kayıp yaşamak...
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draconist 9 yıl
Kumandan ya sen beni anlamadın ya da ben seni, sen olaya dosya taşımak olarak bakıyorsun, benim demek istediğim sadece dosya taşımak değil, Koskoca firmalar salak değil ya senin düşünebileceğin şeyleri içlerinde düşünen adamlar var heralde :)
Ya da içlerinden hiç biri ''gelin beyler her kez dvd ile devam etsin, bluray gereksiz bir teknoloji, ne bluray cd lere ihtiyacımız var, ne de yüksek çözünürlüklü film ve bluray cd okuyuculara'' demeyi akıl edememişler, ama sen çıkıp, yok gereksiz, 3 yıl sonra görürüz diyorsun.
Sadece hepsiburada.com da günde satılan dvd film sayısını araştırmanı öneririm, 3 yıl sonra seni değil beni haklı çıkaracak, herkezin bilgisayarında bluray sürücüler olacaktır, sen yine istediğin gibi taşı :)
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hooper 9 yıl
usb3 yavaş yavaş piyasaya girerken BD çok geç kalmış bir teknolojiden öteye gidemeyecek. Veri depolama demişiniz de 25gblık bir veriyi bir Bd'den bir de usb3 desterkli usbden kaydetmeyi deneyin aradaki farkı görün :) optik medya finito tıpkı manyetik medya gibi...
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LaFleur- 9 yıl

hooper
usb3 yavaş yavaş piyasaya girerken BD çok geç kalmış bir teknolojiden öteye gidemeyecek. Veri depolama demişiniz de 25gblık bir veriyi bir Bd'den bir de usb3 desterkli usbden kaydetmeyi deneyin aradaki farkı görün :) optik medya finito tıpkı manyetik medya gibi...

böyle yorum yapıyorsunuz ama bir hd film vb aldığınızda sizden belleğinizi isteyip filmi ona yüklemiyorlar değil mi ? yani bluray in kullanım şekli ve amacının usb disklerle farklı olduğunu anlatmaya çalışıyorum..benim kanaatimce usb bellekleri blu-ray disklerle karşılaştırmak yanlış.
teknoloji her geçen gün ilerliyor.gta 4 ün 4dvd den oluştuğunu düşünürsek gün gelecek ve oyunları çoğu blu-ray disklerle satılmaya başlanacak.Saygılar , esen kalın.
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tiyatora 9 yıl
Blu-ray yeni bir teknoloji değil çoktan fiyatların makul düzeylere inmesi gerekirdi inmemesinin nedeni daha iyi bir teknolojinin henüz piyasaya yerleşmemiş olması. Yeni teknoloji yerini aldığında o pahalı bd ucuzlayacak, o zamanda gözler diğer teknolojinin üzerinde olacak. Hep böyle değil mi bu piyasa zaten. Ben şahsen taşınabilir hdd yi tercih ederim. Tak çıkar deformasyon sorunu yok. Bilgiye istediğiniz an ulaşma şansınız var, ya onda mıydı bunda mıydı bu hangisindeydi derdiniz nispeten yok vede yüksek hızlarda okuma yazma değerlerine sahip cihazlar. 3 cd çantam var, bir şey ararken beynim dönüyordu 1.5 tb lik bi hdd aldım hepsini kopyaladım dvd lerin şimdi bi usb takıp hepsine birden ulaşabiliyorum.
Veriyi nereye depolarsak depolayalım kaybolma riski her zaman var. Cd dvd yada dl dvd lerde bilgi kaybolmuyor mu ki bd lerde kaybolmasın. :)
Download işine gelirsek yavaşta olsa paralelinde oda gelişiyor. Süperonline 10 ile 100megabit arasında, çeşitli hızlarda, belirli bölgelerde fiber internet hizmeti veriyor. Bu zamanla yaygınlaşacak full hd film download etmekse çok daha kısa sürecek.
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lvlono 9 yıl
Hiç unutmam, bir arkadaşım bana 8,5 Gb lık dual layer DVD-ROM unda Hellgate London oyununu vermişti 2007 de. Eve geldim hevesli hevesli oyun oynayacaktım hesapta ama PCmdeki Sony Combo sürücü okumadı DVDyi. Çok üzülmüştüm. Beklemeden Teknosa'dan samsung 20x Dual Layer DVD-ROMu hiç düşünmeden alıvermıştım. Ram de yetmedi oyunu açtıktan sonra ve 1 Gb takviye yaptım makineye. Bir oyun adama neler yaptırıyor değilmi? Bendeki durum gibi gün gelecek oyunlar da Blu-Rayde gelecek yada kopyalanacak. Gereksiz birşeymiş gibi yorumlanması ve insanlara kabul ettirmeye çalışılmasının ne gereği varki? Harici Hdd herkeste vardır şu forumda eminim. Flash bellekler ise sürüyle, bilmemkaçartane vardır herkeste. Aslını sorarsanız, ben flash bellek de kullanmaz oldum, mail adreslerime atıyorum gerekeni ve hiç ceplerimi aramıyorum flash nerede diye. Blu-Rayin yaygınlaşması için evet, erken bir zaman. Bunun nedeni de herkesin bildiği gibi pahalı olması. Cem Yılmaz'ın filmi A.R.O.G. bile Blu-Rayde satılmıştı hatırlarsınız. Ama ülkemizde genel olarak legal kullanıcı pek bulunmadığı için, Amerika ve Avrupa'ya göre daha geç yaygınlaşacaktır Blu-Ray...
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stradosphere 9 yıl
Kumandan hocamın demek istediği olay şu sanırım cd ve dvd içinde zamanında hep ileriyi vaat eden depolama birimleri gözüyle bakıldı,özellikle dvd cd nin yanında nimet gibi kaldı;ama şimdi peynir ekmek gibi satılıyor etrafta,değeri kalmadı pek.Optik depolama birimleri buna mahkum kalacak çünkü;
1)Zaman içinde gerçekleşen deformasyon (çizilme,tozlanma ve sıcaklık etkenleri)optik medyaya büyük zarar veriyor
2)Belli bir kapasitenin üstüne çıkması çok büyük zaman alıyor,dvd den bluray e geçişimiz mesela.Sabit disk ve flash disklerde böyle bir gecikme olmadı
3)Şu an kurulan tüm medya sistemleri dahil taşınabilir sabit birimler için düşünülüyor,flashdiskler bunun büyük bir örneği.Bir iş sunumu için 4.37 gb lik dvd yi heba etmenin anlamı yok,ayrıca onu da taşıması var yanında
Kısacası Kumandan hocamızın dediği şey çok mantıklı,şu an bluray güzel bir alternatif olarak görünecektir doğru;ama ileriye dönük bir olay değil,çünkü onunda devamı olan optik birimler gelecek.Bizde gidip writer veya driverı için uzunca süre bekleyeceğiz
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lvlono 9 yıl
Eskiden nasıldı? Sadece CD-ROM vardı ev kullanıcılarının PCsinde.Sonra CD-Writerlar türedi ve akabinde CD-ReWriterlar.CDDVD-ROM çıkmasıyla VHS video kasetlerin de sonu gelmişti ama tabi PC ortamında o eski kasamdaki alt alta olan CD-ROM, CD-RW ve en altta da DVD-rom olan günleri anımsar gibiyim:) Combo sürücüler, tek katmanlı, çift katmanlı DVD-ROM(dual layer)derken gün gelecek 8x Blue-Ray değil de 22x Blu-Rayları PClerimizde görmeye başlayacağız.
Demek istediğim şu dur ki; Herşey aşama aşama, kademe kademe. İnsanoğlunun doymak bilmeyen egosu varken çok şeye ulaşır ama zamanla. Sadece geçiş dönemindeyiz. Blue-Raylar için biraz daha bekleyeceğiz gibi.
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cihangir151 9 yıl
tubitak'ın normal dvd üzerine geliştirdiği teknolojiden sonda bd ler için bende gelecek görmüyorum. eminim ki bundan daha ucuz ve daha ulaşılabilir bir teknoloji olacak bu. 3 4 yıldır duyuyorum bd yi ama halen görmedim yaygın olarak.
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TELESCOPE 9 yıl
en kısa sürede hayatımzdaki yerini alacak bu kesinde,evlerde elektronik çöplükler haline gelmekte yavaş yavaş
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