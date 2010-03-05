CeBIT 2010: LG'den üç yeni Blu-ray sürücü

Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, Hannover'de düzenlenen CeBIT 2010 fuarında, en yeni Blu-ray sürücülerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın yeni sürücülerinden BE12LU kodlu modelin harici formda, BH12LS kodlu modelin dahili formda ve CH10LS kodlu modelinse kombo yapıda olduğunu görüyoruz. LG'nin yeni sürücülerinden BE12LU ve BH12LS modelleri BD-R medyalara 12x hızında, CH10LS modeliyse BD-R medyalara 12x, BD-RE medyalara ise 8x hızında kayıt yapabiliyor. Harici formdaki BE12LU modeli USB ve eSATA ara birimini, BH12LS ve CH10LS modelleriyse SATA ara birimini destekleyen yeni sürücüler, modeline göre LightScribe teknolojisine destek sunarak uyumlu medyaların üzerine baskı da yapabiliyorlar.
CeBIT fuarından sonra satışa sunulması beklenen Blu-ray sürücüler için LG tarafından açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi veya spesifik lansman tarihi ise henüz bulunmuyor.
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Basit bir örnek sadece bu :)
Bir de şu var, kopya film indirip bunu arşivlemeyi bluray film arşivlemek ile kıyaslıyoruz ama bu pek de normal olmasa gerek. Standartları malesef yasal olmayan medya depolaması için geliştirmiyorlar.
1080p izleyebilmek için donanımınızda neleri değiştirmediniz?
3 yıl önce hayatımızda neler yoktu bir düşünsenize. Ben bir örnek vereyim. Bundan 1 yıl önce 3g ve 3g li telefonlar hayatımızda yoktu.
1. yada 2. nesil e ne olduda 3. nesil çıktı. Bu 4. neslin çıkmayacağı anlamına mı geliyor?
Teknoloji son 50 yılda ondan önceki gelişimin 2 katı kadar ilerlemiş. Önümüzdeki 3 yılda geçtiğimiz 3 yılın en az 2 katı ilerleme gösterecek.
Daha dün cep telefonunu hayal bile edemezken şimdi cebimizde taşıdığımız telefonlar internete girerken kullandığımız işletim sistemlerine ve virüs koruma programlarına ihtiyaç duyan sistemler oldular. IBM PC-I imiz vardı ben ilkokula giderken. Eşşek kadar bir şeydi ve siyah beyazdı ekranı. Şimdi cebimdeki telefon ondan binlerce kat gelişmiş olarak çalışıyor. Sadece 18 yılda gerçekleşti bu.
Siz kendinizde söylüyorsunuz indirmek legal değil satın almak normal ve yasal olanı diye. Peki internetten müzik, film, program yada oyun indirmediğimiz sürece 25 gb lik ne kaydedeceksiniz o boş bluray medyaya? Demekki internetten indirilen bu illegal durumlar bluray üreticileri için bir pazar teşkil ediyor ve demekki bu durum göz önüne alınarak üretimi yapılıyor. Yani bunu sizin söylediğinizin aksine yasal olmayan depolama amacıyla yapıyorlar.
@ lvlono
2 adet DL DVD de olmasını engelleyen şey nedir? Senin söylediğin düşündüğünü kanıtlamak için şartları zorlamak daha doğrusu çarpıtmak oluyor.
Ben blu ray i kimse almaz demiyorum. İhtiyaç duyduğum an gider düşünmeden alırım ama bu son yenisi çok uzun süre çıkmaz deme cürretine sahip değilim.
Depolama araçlarının gelişimini kabaca takip edersek önce delikli kartlar sonra bantlar ve kasetler vardı. Sonrasında flopy ler çıktı. A B dediklerimiz. Önceden bilgisayarlarda sabit disk yokken bu gün hdd ler var ve tb lerle ifade ediyoruz. Sonra cd ler girdi hayatımıza flaş bellekler memory stickler dvd, dual layer ve bunların minileri harici harddiskler ve bunların slimleri. Kaç yılda 30 yılda mı? Belki biraz daha fazla.
Türkiye için konuşuyorum;
ilk özel televiyzon 1989 da Almanya üzerinden test yayınına başladı. 1990 da interstar adını aldı. Bundan 20 yıl önce. Şimdi 100 den fazla yerli kanal var en kötü dijital uyduda. Dijital uydu yayınına 10 yıl önce geçtik. Öncesinde analog yayın öncesinde antenler vardı. 1 yıl önce de hd yayınlar başladı. İlk cep telefonumu 1998 yada 1999 da aldım. Panasonic g500 TİTREŞİMLİ ve sanırım 20 sn de ses kaydı yapabiliyordu. OOO o zamanlar büyük şeydi. İlk cep telefonu oyunu sanırım 5110 la geldi. Bir ericsonum vardı. O zamanlar sony ericson değildi sadece ericsondu ve kısa mesaj alırken telefon kısa mesaj GÖNDEREMİYOR du. Dayımın bir motorolası vardı sim kartı o banka kartı gibi şeyden kırıp ayırmadan direk takıyordu telefona ve telefon cebime sığmıyordu. Kaç yılda bu hale geldi 15 yıl mı?
Teknolojiye dizgin vurmak ister gibisiniz. Daha iyileri geliştirildi prototipleri hazırlandı ve üzerlerinde çalışmaya devam ediliyor. Aynı hızla piyasaya sürülmemesinin tek nedeni daha çok para kazanmak. Buna ek olarak kapitalizm devreye girerek tam olarak anlattığınız şeyler gerçekleşiyor. Crysis 3 çıkıyor bluray diskte sonra filmler çıkıyor sonra oyun sonra program vs. vs. tıpkı DL de ondan önce DVD de ondan önce Cd de ondan önce kasette olduğu gibi. Kaset diyorum evet film yoktu belki ama bilgisayar programı, bilgisayar oyunu ve müzik vardı.
Çok uzun yazı oldu, birazda nostalji oldu be. Ulan hayat ne acayip.
1- filmi kapağıyla - orjinal vs alıp yada imal edip saklamak ara sıra en sevdiği filmi koyup izlemek. gözü gibi baktığı için kimseye vermeye kıyamayan kesim.
2- 24 saat bilgisayarı açık tutup ne var ne yok indiren indirdiği divxleri 5-6 lı olarak dvd ye saklayıp arşiv yapar bu kişiler içinde film sayısı önem teşkil eder.
3- yine güzel filmleri indirip kötüleri izleyip silen. harddiskte tutanlar.
ben 3. sıraya giriyorum. güzel filmleri hdd üzerinde tutuyorum ve istediğim zaman en güzel sahneleri bi çırpıda izliyorum hammaliyeti olmuyor. eskiden 2. başlığı yapıyordum 300 küsür dvd ye çekilmiş divxler var. dvd yi bulmak için database bile yapmıştım. ama onu al tak sök işi insana sıkıcı geliyor. birde 5-6 sene sonra o dvdlerin kaliteli olmasına rağmen okunamaz hale gelme ihtimali var.... şuan hdd üzerinde saklıyorum lazım olunca birisine verirken usb ye atıp veriyorum.
Ya da içlerinden hiç biri ''gelin beyler her kez dvd ile devam etsin, bluray gereksiz bir teknoloji, ne bluray cd lere ihtiyacımız var, ne de yüksek çözünürlüklü film ve bluray cd okuyuculara'' demeyi akıl edememişler, ama sen çıkıp, yok gereksiz, 3 yıl sonra görürüz diyorsun.
Sadece hepsiburada.com da günde satılan dvd film sayısını araştırmanı öneririm, 3 yıl sonra seni değil beni haklı çıkaracak, herkezin bilgisayarında bluray sürücüler olacaktır, sen yine istediğin gibi taşı :)
böyle yorum yapıyorsunuz ama bir hd film vb aldığınızda sizden belleğinizi isteyip filmi ona yüklemiyorlar değil mi ? yani bluray in kullanım şekli ve amacının usb disklerle farklı olduğunu anlatmaya çalışıyorum..benim kanaatimce usb bellekleri blu-ray disklerle karşılaştırmak yanlış.
teknoloji her geçen gün ilerliyor.gta 4 ün 4dvd den oluştuğunu düşünürsek gün gelecek ve oyunları çoğu blu-ray disklerle satılmaya başlanacak.Saygılar , esen kalın.
Veriyi nereye depolarsak depolayalım kaybolma riski her zaman var. Cd dvd yada dl dvd lerde bilgi kaybolmuyor mu ki bd lerde kaybolmasın. :)
Download işine gelirsek yavaşta olsa paralelinde oda gelişiyor. Süperonline 10 ile 100megabit arasında, çeşitli hızlarda, belirli bölgelerde fiber internet hizmeti veriyor. Bu zamanla yaygınlaşacak full hd film download etmekse çok daha kısa sürecek.
1)Zaman içinde gerçekleşen deformasyon (çizilme,tozlanma ve sıcaklık etkenleri)optik medyaya büyük zarar veriyor
2)Belli bir kapasitenin üstüne çıkması çok büyük zaman alıyor,dvd den bluray e geçişimiz mesela.Sabit disk ve flash disklerde böyle bir gecikme olmadı
3)Şu an kurulan tüm medya sistemleri dahil taşınabilir sabit birimler için düşünülüyor,flashdiskler bunun büyük bir örneği.Bir iş sunumu için 4.37 gb lik dvd yi heba etmenin anlamı yok,ayrıca onu da taşıması var yanında
Kısacası Kumandan hocamızın dediği şey çok mantıklı,şu an bluray güzel bir alternatif olarak görünecektir doğru;ama ileriye dönük bir olay değil,çünkü onunda devamı olan optik birimler gelecek.Bizde gidip writer veya driverı için uzunca süre bekleyeceğiz
Demek istediğim şu dur ki; Herşey aşama aşama, kademe kademe. İnsanoğlunun doymak bilmeyen egosu varken çok şeye ulaşır ama zamanla. Sadece geçiş dönemindeyiz. Blue-Raylar için biraz daha bekleyeceğiz gibi.