CeBIT 2010: Zotac, GeForce GTX 480'li sistem, ION 2 nettop ve kompakt anakartlarını gösterdi

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Zotac, mevcut ürün gamı ve yeni modelleriyle Almanya'da düzenlenen CeBIT 2010 fuarındaydı. Ekran kartı tarafından DirectX 11 destekli yeni nesil GeForce 400 serisini bekleyen firma, ağırlığı Mini-ITX formundaki anakartlarına vermekle birlikte farklı fiyat segmentleri için hazırladığı alternatif ekran kartı modellerini de sergiledi.
Donanım tutkunları için Zotac standındaki heyecan verici gelişme GeForce GTX 480'li demo sistemiydi. DirectX 11'in en güçlü özelliklerinden biri olan Donanımsal Tessellation teknolojisi ve PhysX üzerine yoğunlaşan Supersonic Sled oynunun çalıştırıldığı sistemi ziyaretçiler deneme fırsatı bulurken, Zotac açıklamasında GTX 4x0 serisi için pazara adetli giriş yapacak ilk üreticilerden biri olacağını söyledi.
Dünya ile aynı anda Türkiye pazarına da ürün sokmak istediklerini belirten Zotac'ın ekran kartı tarafındaki yeni sayılabilecek bir diğer çözümü ise pasif soğutmalı GeForce GT 240 Zone Edition idi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sunun güç verdiği yeni model, 128-bit bellek veri yoluna, 96x paralel işlem birimine, 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.
Zotac'dan nettop'lar için harici ION kartı: PureVideo HD teknolojisiyle 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyoe.
550MHz GPU ve 1580MHz bellek hızlarına sahip olan GeForce GT 240 Zone Edition, 1080p video hızlandırma yeteneği ve sessiz çalışmasıyla özellikle HTPC'leri hedef almış durumda. Zotac'ın dikkat çeken bir diğer yeni ürünü ise ION GPU'sunu barındıran harici ekran kartıydı. Bu kart ile firma ION platformunu kullanmayan ancak video hızlandırma ihtiyacı duyulan nettop'ları gözüne kestirmiş durumda.
Zotac, ZBOX HD-ID11 isimli nettop sistemiyle oturma odaları için komple bir çoklu ortam paketi sunuyor.
Ekran kartlarıyla tanınan Zotac, platform üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nvidia ION tabanlı Mag sistemini daha önce incelediğimiz firma, ION 2 tabanlı ZBOX HD-ID11 sistemini de tanıttı. Çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alan nettop, Nvidia ION GPU'su ve Optimus teknolojisi ile düşük güç tüketimini, 3D performansı ve gelişmiş video özelliklerini birlikte sunuyor.
Kompakt boyutlu anakart üretiminde oldukça iddialı olan Zotac, CeBIT 2010 fuarında, 32nm Intel işlemciler için hazırladığı H55 çipsetli yeni çözümünü de sergiledi. LGA1156 formundaki Core i3, i5 ve i7 işlemcilerine destek sunan anakart, çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Katı kapasitörleri ve WiFi bağlantısıyla gelen anakart, PCIe x16 slotuyla harici ekran kartı kullanımını da destekliyor.
Görüntü aktarımı için HDMI ve DVI portlarına sahip olan H55-ITX WiFi, 6x SATA, 10x USB 2.0 ve bir adet te eSATA portunu bünyesinde barındırıyor. Zotac'ın mini anakart sınıfındaki bir diğer çözümü ise NM10-DTX WiFi oldu. Atom D150 işlemcisine ve NM10 çipsetine sahip olan kompakt anakartın en büyük özelliği olarak daha çok kurumsal çözümlerde kullanılan DTX form faktörünü desteklemesi.
Hali hazırda satılmakta olan güncel ekran kartlarının tamamını CeBIT 2010 fuarına getiren Zotac, gelecek için GeForce GTX 400 serisi anakartlara, kompakt boyutlu anakartlara ve özellikle nettop kategorisine girecek özel sistemlere yer vereceğini duyurdu. Intel platformuna ek olarak Zotac, AMD Congo platformunu baz alan yeni bir nettop sistem hazırladığını da doğruladı.
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bir de bazı üzünlerde, o elimizdeki tek üründe problem oluyor, üretilen tüm kartlarda aynı şey olacak anlamına pek gelmiyor. zira öyle olsa heralde şimdiye kadar çoktan ortak bir fikirle kötü ilan edilirdi bu marka.
ama her ama her açıdan bu güne kadar kullandığın ekran kartları markaları arasından en fazla hangisinden memnun kaldın diye sorarsanız ben leadtek derim.
ikisi de tamamen aynı ekran kartı. Kartların yerlerini bile değiştirdim bir şey değişmedi. Zotac'ın Dvi girişindeki vidalardan birinin de çıktığını belirteyim ve koca Türkiye'de sadece Zotac'ın satıldığını da ekleyeyim. Uzak durmanızı öneriyorum. Yurtdışından alın, getirtin, ayrıca piyasada dayatılan teknoloji artıklarına aldanmayın. İnternet üzerinden yurt dışında çok daha hesaplı ve iyi şeyleri alabilirsiniz.
Kardeşim ben sizlere özetle şunu söylüyorum eğer onca markanın içinden koca ülkeye bir tek bu marka geliyorsa bilinki bu işin içinde bir iş var. Bakın ne iş varmış anlattım yukarıda. Gerisi size kalmış...
Not: Yüksek maliyetli kart alacaksanız kesinlikle başka marka düşünün. Paranıza yazık etmeyin. Zotac aldım pişmanım. Şimdi kart arıza çıkartsa, servise vermek zorunda kalıcam. Kart servise gidince sıvı soğutma bloğuma uygun olmayan modeli kakalayacaklar ondan diyorum dikkat edin baştan iyi araştırın sonra pişman olursunuz.
Ekleme: Şu yazdıklarımı yeni kasaya geçtikten sonra yazıyorum. Kartımda zaten bir hatalı üretim yok. Elde ettiğim o ısı doğaldı. Halen zotac olan kartım aynı kart olan bfg marka kartımdan daha sıcak çalışıyor. Fakat "cosmos s" kasaya geçiş yaptıktan sonra ısı değerleri doğal olarak düştü. Fakat hala çok sıcak bir ara sıvı soğutmaya geçince bakıcam artık.
Ben, gtx295 ararken zotac dışında hiç bir marka bulamadım. Firebal getirtiyordu Gainward ama bitmişti birde exa'da sanırım Asus satmışlar bir ara. Ben tabiiki sadece tek marka kart oluyor demiyorum ama özellikle ikinci kartımı ararken dikkatimi çekti piyasada zotac dışında hiç bir kart yoktu ve o yüzden söyledim. Sadece zotac gördüğüm için. Zaten firmalar tek kullanıcıyı sallamıyor çift pcb gtx295 bulucam diye aramadığım yer kalmadı en sonunda ebay'den aldım.
Canı sıkılınca dvi girişi çıkartıp takan bir deli değilim kartı aldım monitörü taktım bitti. O dvi girişine taş çatlasın 10-15 kere gir-çık yapılmıştır. Ve vidası ne hale geldi. Kesinlikle işçilik konusunda Zotac'a güvenmiyorum. Kullandıkları fanın da dandik olduğu ortada. Bfg sayesinde onu da görmüş olduk. Gidip orta seviye yada ekonomik seviye bir kart alsanız tabiiki problem yaşamayabilirsiniz. Bu karta o kadar para veripte daha bir vidanın problem çıkarttığını, o fanın bu karta takıldığını görünce ben kesinlikle zotac malzemeden-işçilikten sınıfta kaldı diyorum. Kart aldığım günden beri deli gibi sıcak. Tamam kasam berbattı ama o berbat kasada bfg nin nasıl çalıştığını da gördük. Neyse ben gözlemlerimi yaşadıklarımı anlattım gerisi size kalmıştır hoşçakalın.
zotac gtx260 kullandım ve hiçbir sıkıntısını görmedim.
eğer haddinden fazla oc yaparsan her kat sıkıntı verir