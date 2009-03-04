CeBIT Özel: A-Data 512GB kapasiteli SSD modelini gösterdi

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Almanya'nın Hannover kentinde devam eden CeBIT fuarının katılımcıları arasında bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data da yer alıyor. Çok sayıda yeni ürün sergileyen firmanın öne çıkan çözümlerinin başında 512GB kapasiteli SSD'si oldu. Firmanın 2.5" boyutundaki SATA-II ve USB 2.0 destekli yeni SSD modeli, 85 gram ağırlığında. Alümiyum kasaya sahip olan sürücünün 230MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olan NAND flash tabanlı depolama çözümünün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.