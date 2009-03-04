Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CeBIT Özel: A-Data 512GB kapasiteli SSD modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CeBIT Özel: A-Data 512GB kapasiteli SSD modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör

Almanya'nın Hannover kentinde devam eden CeBIT fuarının katılımcıları arasında bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data da yer alıyor. Çok sayıda yeni ürün sergileyen firmanın öne çıkan çözümlerinin başında 512GB kapasiteli SSD'si oldu. Firmanın 2.5" boyutundaki SATA-II ve USB 2.0 destekli yeni SSD modeli, 85 gram ağırlığında. Alümiyum kasaya sahip olan sürücünün 230MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olan NAND flash tabanlı depolama çözümünün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: KaraKanarya Fiyat tahmini yurtdışı 585$..TR için getirtmek isteyenlere 599$+KDV.
turkıyede 128gb ı 499$+kdv ıken 512gb ı 1500$ cıvarı olur
quote:
Yeni gelen ürünü ederine satarlar, eskisinin fiyatını güncellerler, belki bilirsiniz, yenisi çıkan ürünün eskisi aynı fiyatta kalamıyor....:))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 10 yıl
Fiyat tahmini yurtdışı 585$..TR için getirtmek isteyenlere 599$+KDV.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengiz_vga 10 yıl

Orjinalden alıntı: KaraKanarya

Fiyat tahmini yurtdışı 585$..TR için getirtmek isteyenlere 599$+KDV.



turkıyede 128gb ı 499$+kdv ıken 512gb ı 1500$ cıvarı olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 10 yıl
vav acaip bi hız acayip bi kapasite var ama çooook pahalı rüya olur bizim için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stekemen 10 yıl
Ocz Vertex Modelide 160 mb yazma hızına sahip.Geçenlerde Sanalmarketimde görmüştüm,çok istiyorum bu icadı yaa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
bu adamlar yüzünden parça alamıyoruz hergün başka birşey çıkartıyorlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toonjai 10 yıl
ben hala daha en az 2 yıl süresi var bunları kullanabilmemiz için diye düşünmekteyim. dediğiniz gibi 150$ altını görmeden yagınlaşmaları imkansız görünüyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Promity 10 yıl
Ucuza satan kazanır ama bunların kafası basmıyor denesin şanslarını 2 sene sonra 100$ a almayanı döverler. 85gr alet maliyeti 20$ yapmaz belki fikir hakkı maymun iştahlılık oldumu, Yeni teknoloji okadar emek verdik %2000 kar etmiyelimmi derler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
razorc 10 yıl
toshibanın çıkaracağı modelin okuma ve yazma hızları 240 a 200 MB/sn bunun 230 a 160. rekabet kızışıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 10 yıl
Vuze 04.03.2009 Saat: 10:34
1000 dolar olcagını sanmam en kötü 999 dolar olabilir haber için teşekkürler
Kopardın beni ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahmet_Amet 10 yıl

Orjinalden alıntı: 575m

Vuze 04.03.2009 Saat: 10:34

1000 dolar olcagını sanmam en kötü 999 dolar olabilir haber için teşekkürler

Kopardın beni ya

Vuze gene dogru demis 999 yaparlar 1000 yapmazlar rakamlar göze cok gelir ozaman..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
1000 dolar olcagını sanmam en kötü 999 dolar olabilir haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 10 yıl
bir de 100$ mertebesine düşşseler.
raid0 la sata2 sınırlarında gezeriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 10 yıl
Fiyat tahmini olan varmı arkadaşlar?

1000$ civarında varmıdır?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8260 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk 10 yıl CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD 10 yıl DH Özel: Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim