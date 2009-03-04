CeBIT Özel: A-Data 512GB kapasiteli SSD modelini gösterdi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Almanya'nın Hannover kentinde devam eden CeBIT fuarının katılımcıları arasında bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data da yer alıyor. Çok sayıda yeni ürün sergileyen firmanın öne çıkan çözümlerinin başında 512GB kapasiteli SSD'si oldu. Firmanın 2.5" boyutundaki SATA-II ve USB 2.0 destekli yeni SSD modeli, 85 gram ağırlığında. Alümiyum kasaya sahip olan sürücünün 230MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olan NAND flash tabanlı depolama çözümünün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Orjinalden alıntı: KaraKanarya Fiyat tahmini yurtdışı 585$..TR için getirtmek isteyenlere 599$+KDV.
turkıyede 128gb ı 499$+kdv ıken 512gb ı 1500$ cıvarı olur
quote:
Yeni gelen ürünü ederine satarlar, eskisinin fiyatını güncellerler, belki bilirsiniz, yenisi çıkan ürünün eskisi aynı fiyatta kalamıyor....:))))
turkıyede 128gb ı 499$+kdv ıken 512gb ı 1500$ cıvarı olur
1000 dolar olcagını sanmam en kötü 999 dolar olabilir haber için teşekkürler
Kopardın beni ya
Vuze gene dogru demis 999 yaparlar 1000 yapmazlar rakamlar göze cok gelir ozaman..
raid0 la sata2 sınırlarında gezeriz.
1000$ civarında varmıdır?