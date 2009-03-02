CeBIT Özel: Biostar'ın P55 anakartı ve P55 yonga seti göründü

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Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen CeBIT 2009 fuarından bildirmeye devam ediyoruz. Bugün çok sayıda firmanın standında yarına yönelik hararetli hazırlık çalışması devam ederken biz dikkat çekebilecek ürünlere yönelik araştırmalarımızı sürdürdük ve dikkat çekici bazı modellere ait detaylara ulaştık.

Son dönemde özellikle TPower serisi yüksek performans odaklı anakartlarıyla gündeme gelen Biostar, Intel'in P55 yonga setini kullanan TPower I55 modelini katılımcıların beğenisine sunuyor. Intel tarafından yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen LGA1156 formundaki Core i5 işlemciler için hazırlanan anakart, dört adet DIMM slotuna sahip.

Core i7 işlemcilerden farklı olarak üç yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacak Core i5 ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlana Westmere ailesinin uyumlu modelleriyle kullanılabilecek anakartın hız aşırtma ile 2000MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunabileceği ifade edilirken, maksiumum bellek kapasitesinin 16GB olduğu açıklandı.

TPower serisi diğer anakart modellerinde olduğu gibi renkli komponentleriyle ilgi çeken anakart Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve hız aşırtmaya yönelik ekstra özellikleriyle de merak uyandırmayı başarıyor. İki adet PCIe x16 slotu ile donatılan TPower I55, AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine de destek veriyor.

Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü, 2x eSATA portu, 8+2 kanal ses desteği, çift Gigabit Ethernet gibi özelliklere sahip olan yeni modeliyle Core i5 işlemcilerde iddialı olduğuna vurgu yapan Biostar, yapılan açıklamaya göre yeni anakartını yılın üçüncü çeyreğinde yani Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde satışa sunmayı planlıyor.

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Intel'in P55 yonga seti