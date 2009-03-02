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CeBIT Özel: Biostar'ın P55 anakartı ve P55 yonga seti göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Biostar'ın P55 anakartı ve P55 yonga seti göründü
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Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen CeBIT 2009 fuarından bildirmeye devam ediyoruz. Bugün çok sayıda firmanın standında yarına yönelik hararetli hazırlık çalışması devam ederken biz dikkat çekebilecek ürünlere yönelik araştırmalarımızı sürdürdük ve dikkat çekici bazı modellere ait detaylara ulaştık.

Son dönemde özellikle TPower serisi yüksek performans odaklı anakartlarıyla gündeme gelen Biostar, Intel'in P55 yonga setini kullanan TPower I55 modelini katılımcıların beğenisine sunuyor. Intel tarafından yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen LGA1156 formundaki Core i5 işlemciler için hazırlanan anakart, dört adet DIMM slotuna sahip.

Core i7 işlemcilerden farklı olarak üç yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacak Core i5 ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlana Westmere ailesinin uyumlu modelleriyle kullanılabilecek anakartın hız aşırtma ile 2000MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunabileceği ifade edilirken, maksiumum bellek kapasitesinin 16GB olduğu açıklandı.

TPower serisi diğer anakart modellerinde olduğu gibi renkli komponentleriyle ilgi çeken anakart Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve hız aşırtmaya yönelik ekstra özellikleriyle de merak uyandırmayı başarıyor. İki adet PCIe x16 slotu ile donatılan TPower I55, AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine de destek veriyor.

Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü, 2x eSATA portu, 8+2 kanal ses desteği, çift Gigabit Ethernet gibi özelliklere sahip olan yeni modeliyle Core i5 işlemcilerde iddialı olduğuna vurgu yapan Biostar, yapılan açıklamaya göre yeni anakartını yılın üçüncü çeyreğinde yani Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde satışa sunmayı planlıyor.

CeBIT Özel: Biostar'ın P55 anakartı ve P55 yonga seti göründü
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Intel'in P55 yonga seti


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Vuze 10 yıl
bence cok güzel slotların yerleşimi özellikle pcı ex cift sogutuculu modeler rahatlıkla yer sorunu olmadan baglanabilir
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ellerimkirli 10 yıl
Debug LED ekranı da DFI ları anımsattı :)
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max975 10 yıl
ıde girişi çok ters bir yerde.
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bigdede 10 yıl
çok saçma bir tasarım olmuş
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Tolgá 10 yıl
harika bir mb
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showstopper41 10 yıl
İşlemcinin üzerindeki güç tranzistörlerine kuzey ve güney köprüsüne yılan şeklinde heat pipe eklendi mi çok güzeel bir anakart olur. 2 tane daha normal sata olsa çok daha güzel olur. Ama biostarın hiç bir anakartında 6 dan fazla sata II göremedim.
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maviay1980 10 yıl
Kart çok baba olmuş...
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ebehram 10 yıl
Kuzey koprusu yok.Guney koprusu var galiba.Am Px ler kuzey koprusu ismi degil mi?
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a1a1a1fs 10 yıl
güney köprüsü yokmu?:S
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