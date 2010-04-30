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Cep telefonu satışları ilk çeyrekte %21.7 arttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci pazarı için hazırladığı birinci çeyrek değerlendirme raporunu yayınlayan IDC, cep telefonu pazarını da yakın plana aldı ve ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. IDC tarafından hazırlanan çalışmaya göre ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %21.7'lik artış ile 294.9 milyon cep telefonu satılırken, artışın arkasındaki en önemli etkenin; akıllı telefonlara gösterilen yoğun ilgi ve gelen yüksek talep olduğu belirtildi.

Markalar ligine baktığımızda ise ilk çeyrekte 107.8 milyon telefon satan Nokia'nın liderliğini koruduğu ancak pazar payının, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %38.4'ten %36.6'ya düştüğü belirtildi. Nokia'nın ardından en çok telefon satan ikinci isim ise Güney Koreli elektronik devi Samsung oldu. Yılın üç aylık ilk çeyrek diliminde 64.3 milyon telefon satan firma, global cep telefonu pazarından %21.8 pay elde etti.

Samsung'un arkasından 27.1 milyon adetlik satış ve %9.2'lik pazar payı ile LG gelirken, Sony Ericsson'un 10.6 milyon adetlik satış ve %3.6'lık pazar payı ile dördüncü sırada yer aldığı, Motorola'nın ise 8.5 milyon adetlik satış ile ilk 5 ismin sonuncusu olduğu açıklandı. Akıllı telefonlara ilgi dur durak bilmeksizin hızlı bir şekilde artarken, IDC hazırladığo raporda telefon pazarının bu yıl %11 büyüyeceğini tahmine ettiklerini açıkladı.


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