Samsung’dan radikal karar: Galaxy S26 serisinde "Plus" dönemi sona eriyor

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Samsung’un yaklaşan Galaxy S26 serisiyle ilgili yeni bilgiler, markanın amiral gemisi stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor. GSMA IMEI veritabanına düşen üç yeni model numarası, S26, S26 Edge ve S26 Ultra olarak sıralanıyor. Ancak dikkat çeken nokta, uzun süredir serinin ortanca modeli olan “Plus” versiyonunun listede yer almaması.

Geçmiş modellerle kıyaslandığında, temel modelin numarasındaki sıçrama ve Edge varyantının devreye girmesi, Samsung’un ürün gamını sadeleştirmeyi ve yeniden yapılandırmayı hedeflediğini düşündürüyor. Görünen o ki şirket, Plus modelini rafa kaldırarak yerine daha şık ve performans odaklı bir Edge seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

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Galaxy S26 Edge’in, geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda piyasaya çıkan Edge tasarımının devamı niteliğinde olacağı tahmin ediliyor. Üstelik bu kez üç modelin de aynı anda, Ocak 2026’da tanıtılması bekleniyor. Bu da Samsung’un tüm S26 ailesini tek seferde kullanıcılarla buluşturmak istediğini gösteriyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Edge’in gelişi ve Plus’ın sessizce sahneden çekilişi, Samsung’un serideki orta segment anlayışını baştan yazdığını ortaya koyuyor. Sonuç? Performans, boyut ve fiyat dengesini kimin daha iyi kurduğu belirleyecek.

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