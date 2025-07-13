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    Samsung, yeni katlanabilir modellerdeki fiyat kararını neden değiştirdiğini açıkladı

    Samsung’un Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleri, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen beklenenin altında fiyatlarla satışa sunuldu. Şirket tarafından yapılan açıklama bu durumun nedenini ortaya koyuyor.

    Samsung, yeni katlanabilir modellerdeki fiyat kararını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni katlanabilir telefon serisi beklenenin aksine yüksek bir fiyat artışıyla çıkmadı. Özellikle küresel ölçekte yaşanan ticaret gerilimleri ve teknolojik yeniliklerin üretim maliyetlerini artırması nedeniyle, birçok analist fiyatlarda %10 ila %20 arasında bir artış bekliyordu. Ancak Galaxy Z Flip 7, başlıca pazarlarda geçen yılki fiyatını korurken, Galaxy Z Fold 7 yalnızca yaklaşık %6 oranında zamlandı. Bu durum, Samsung’un kâr marjından feragat etmeyi göze aldığını gösteriyor.

    Şirketin mobil bölümü başkanı TM Roh, New York'ta düzenlenen Unpacked etkinliği sonrasında yaptığı açıklamada, üretim maliyetlerinin bu yıl ciddi şekilde arttığını kabul etti. Ancak bu maliyet artışının tüketiciye yansıtılmadığını ve bunun bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Roh’a göre, katlanabilir telefonların yaygınlaşması ve yapay zekâ özelliklerinin daha fazla kullanıcıya ulaşması için bu maliyetleri Samsung üstlenmeyi seçti.

    Özellikle Galaxy Z Flip serisinin satışlarında yaşanan düşüş, fiyat politikasında etkili olmuş gibi görünüyor. Sektör kaynaklarına göre Galaxy Z Flip 6'nın satışları, bir önceki modele göre yaklaşık %21 geriledi. Böyle bir tabloda fiyatları artırmak, cihazların rekabet gücünü zayıflatabilirdi.

    Samsung’un bu stratejisi, şirketin katlanabilir cihazlar pazarındaki liderliğini koruma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda yapay zekâ entegrasyonunun daha erişilebilir hale gelmesini de sağlıyor. Teknoloji devinin, kısa vadeli kârdan çok, uzun vadeli pazar hâkimiyetine öncelik verdiği anlaşılıyor.

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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