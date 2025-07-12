Galaxy S25 FE'nin detayları netleşmeye başladı: Pil kapasitesi ve şarj hızı artacak

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Tam Boyutta Gör Samsung, FE serisinin yeni üyesi Galaxy S25 FE'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Techmaniacs sitesinin haberi telefona dair birçok detayı ortaya koydu. Yeni model kapsamlı değişiklikler getirmese de, selefine göre bazı önemli iyileştirmeler sunacak.

Samsung Galaxy S25 FE neler sunacak?

Galaxy S25 FE, tasarım olarak selefine büyük ölçüde benzeyecek. Ancak, Armor Alüminyum'a geçiş sebebiyle daha ince hafif bir gövdeye sahip olacak. Kalınlığın 8 mm'den 7,4 mm'ye, ağırlığın ise 213 gr'dan 190 gr'a düşeceği belirtiliyor.

Telefon, ekran tarafında da iyileştirmeler getirecek. 6,7 inç büyüklüğündeki ekran korunsa da, daha ince çerçeveler sayesinde telefonun boyutları bir miktar küçülecek. Ayrıca, daha üst modellerde yer alan LTPO panel ile 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen yenileme hızı sunulacak. Ekranın Full HD+ çözünürlüğe ve Gorilla Glass Victus+ korumaya sahip olması bekleniyor.

Önceki bilgilerin aksine, Galaxy S25 FE'nin batarya kapasitesinde de bir miktar artış olacak. S24 FE'de yer alan 4.700 mAh'lik pil yerini 4.900 mAh kapasiteli pile bırakacak. Şarj hızı da 45 W'a yükseltilecek.

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İşlemci tarafında ise Exynos 2400 yonga setinin kullanılması bekleniyor. S24 FE'de saat hızı düşürülmüş Exynos 2400e'ye yer verilmişti. Dolayısıyla bir miktar performans artışı gerçekleşecek. Mevcut modelde yer alan 8 GB RAM'de ise bir artış beklenmiyor. Depolama seçeneklerinin de 128 GB, 256 GB ve 512 GB olacağı belirtiliyor.

Kamera kısmında çok fazla değişiklik gerçekleşmeyecek. 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP 3x telefoto lensten oluşan bir kurulum yer alacak. Ön kameranın ise 10 MP'den 12 MP'e yükseltilmesi bekleniyor.

Diğer üst seviye Samsung telefon gibi Galaxy S25 FE de 7 yıl yazılım güncellemesi desteğine sahip olacak. Telefonun tanıtım tarihi ise henüz bilinmiyor. Ancak Galaxy S24 FE geçtiğimiz sene Ekim'de tanıtıldığı için, S25 FE'nin de benzer bir zaman diliminde tanıtılmasını bekleyebiliriz.

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