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    Samsung Galaxy Z Fold 7'nin pil ömrü test edildi: İşte sonuçlar

    Samsung'un yakın zamanda tanıttığı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 batarya testine sokuldu. Fold 6 ve Fold 5 ile kıyaslanan telefon nasıl bir sonuç elde etti?

    Samsung Galaxy Z Fold 7'nin pil ömrü test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Samsung, birkaç gün önce yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'yi tanıttı. Selefinden daha büyük ekranlara sahip olan Fold 7, buna rağmen aynı batarya kapasitesiyle (4400 mAh) piyasaya sunuldu.

    Galaxy Z Fold 7 testte zirvede yer aldı

    Bu durum, doğal olarak telefonu satın almak isteyen kişilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. YouTube'daki Lover of Tech kanalı telefonu pil testine sokarak Fold 6 ve Fold 5 ile karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlara göre Fold 7, diğerlerinden daha büyük ekrana sahip olmasına rağmen biraz daha yüksek pil ömrü sunmayı başardı.

    Test, 4K video kaydı, Instagram Live, TikTok'ta gezinme, YouTube videosu oynatma ve müzik dinleme gibi görevleri içeriyordu. Galaxy Z Fold 7, 5 saat 36 dakika 31 saniyelik toplam ekran süresiyle zirveye yerleşti. Ayrıca, yük altında en düşük sıcaklığa sahip telefon oldu. Bunda şüphesiz daha büyük ayak izinin katkısı var ancak daha verimli Snapdragon 8 Elite işlemcisinin de etkisinin olduğu bariz.

    Fold 6, 5 saat 15 dakika 15 saniye ekran süresi sunarken, Fold 5, 4 saat 32 dakika 17 saniye ile oldukça geride kaldı. Sözün özü, Fold 6'ya sahip kullanıcılar yeni modele geçtikleri takdirde pil ömrü konusunda çok büyük gelişme göremeyecekler. Daha eski modelden geçiş yapan kullanıcılar ise pil ömründe hissedilebilir bir iyileşme görecek. 

    Ancak Galaxy Z Fold 7'nin rakiplerine baktığımızda çok büyük bataryalara sahip olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda tanıtılan Vivo X Fold 5 ve Honor Magic V5 gibi rakipler, benzer incelikte 6000 mAh seviyelerine ulaşan bataryalarıyla çok daha yüksek pil ömrü vadediyor. 

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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