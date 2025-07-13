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Vivo, Y19s GT 5G modelini tanıttı. “GT” takısına rağmen üst düzey performans hedeflemeyen bu model, MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisiyle geliyor. Cihaz, günlük kullanıma yönelik donanımı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD ekranı 90Hz yenileme hızına sahip. Ekranın parlaklığı 570 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Yandan parmak izi okuyucusu, kullanım kolaylığı sağlıyor. Telefon, 6 veya 8 GB RAM seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca sanal RAM desteği de var. Depolama alanı 128 GB ile 256 GB arasında değişiyor ve microSD kartla 2 TB’a kadar artırılabiliyor.

Y19s GT 5G, 5.500 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım vadediyor. Şarj desteği ise 15W ile sınırlı. Kamera tarafında, arka yüzünde 50 megapiksel ana kameraya yer verilirken, ön tarafta 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

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Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile kutudan çıkan cihaz, IP64 sertifikasına ve MIL-STD-810H dayanıklılık standardına sahip. Böylece toza, su sıçramalarına ve zorlu çevre koşullarına karşı koruma sağlanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C portu yer alıyor.

Y19s GT 5G, yeşim yeşili ve kristal mor olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Fiyatlar ise modeline göre değişiyor: 6 GB RAM + 128 GB depolama versiyonu yaklaşık 123 dolardan, 8 GB RAM + 128 GB versiyonu 135 dolardan, 8 GB RAM + 256 GB versiyonu ise 147 dolardan satışa sunuluyor.

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Vivo, uygun fiyatlı 5G modeli Y19s GT'yi resmi olarak duyurdu

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