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    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ana kamerası büyük bir güncelleme alabilir

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın önceki modellerde yer alan sensörü tekrar kullanacağı söyleniyordu. Yeni gelen bir rapor ise Samsung'un ana kamerada önemli bir yükseltmeye gideceğini söylüyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın ana kamerası büyük bir güncelleme alabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 Ultra büyük bir kamera güncellemesiyle gelebilir. Daha önceki raporlar, telefonun önceki modellerde bir süredir yer alan sensörü tekrar kullanacağını iddia ediyordu. Yeni gelen bir rapor ise Samsung'un ana kamerada önemli bir yükseltmeye gideceğini söylüyor.

    200 MP Sony sensöre geçiş yapılabilir

    Weibo platformunda Fixed Focus Digital isimli kaynak, Samsung'un Galaxy S26 Ultra'nın ana kamerası için 1/1,1 inç 200 MP Sony kamera sensörü kullanacağını iddia etti. Şu anda, S25 Ultra'da yine 200 MP çözünürlüğe sahip Samsung'un ISOCELL HP2 sensörü kullanılıyor. Ancak bu sensör 1/1,3 inç ile daha küçük boyutta.

    Yeni sensör daha büyük boyuta sahip olduğu için daha fazla ışık alarak daha kaliteli fotoğrafların çekilmesini sağlayacak. Aynı zamanda gece çekimlerinde de potansiyel olarak daha yüksek kaliteli fotoğraflara izin verecek.

    Bu arada, Sony'nin akıllı telefonlar için henüz 200 MP çözünürlüğe sahip bir sensörü bulunmuyor. Geçtiğimiz aylarda, Japon devinin yüksek çözünürlüklü bir sensör üzerinde çalıştığı aktarılmıştı. Samsung'un henüz piyasaya çıkmayan bu sensörü test ediyor olması mümkün. Bu nedenle bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. 

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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