Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ana kamerası büyük bir güncelleme alabilir

200 MP Sony sensöre geçiş yapılabilir
Weibo platformunda Fixed Focus Digital isimli kaynak, Samsung'un Galaxy S26 Ultra'nın ana kamerası için 1/1,1 inç 200 MP Sony kamera sensörü kullanacağını iddia etti. Şu anda, S25 Ultra'da yine 200 MP çözünürlüğe sahip Samsung'un ISOCELL HP2 sensörü kullanılıyor. Ancak bu sensör 1/1,3 inç ile daha küçük boyutta.
Yeni sensör daha büyük boyuta sahip olduğu için daha fazla ışık alarak daha kaliteli fotoğrafların çekilmesini sağlayacak. Aynı zamanda gece çekimlerinde de potansiyel olarak daha yüksek kaliteli fotoğraflara izin verecek.
Bu arada, Sony'nin akıllı telefonlar için henüz 200 MP çözünürlüğe sahip bir sensörü bulunmuyor. Geçtiğimiz aylarda, Japon devinin yüksek çözünürlüklü bir sensör üzerinde çalıştığı aktarılmıştı. Samsung'un henüz piyasaya çıkmayan bu sensörü test ediyor olması mümkün. Bu nedenle bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre