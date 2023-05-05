Chery modellerine yeni hibrit motor | Mercedes Türkiye'de online satışa başlıyor | DH Oto Gündem

DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin Tiggo modelleri için tanıttığı yeni hibrit motoru, Leapmotor'un Türkiye satışlarına başlamasını ve Mercedes'in online satışlarını konuştuk.

DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin Tiggo modelleri için tanıttığı yeni hibrit motoru, Leapmotor'un Türkiye satışlarına başlamasını ve Mercedes'in online satışlarını konuştuk.

00:00 - Leapmotor T03 Türkiye'de yollara çıkmaya hazır

06:36 - Rapora göre 2023'te elektrikli araçlar günde 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak

09:21 - Chery'nin Tiggo modelleri için duyurduğu yeni hibrit motor

12:29 - MG'nin Türkiye'de fabrika kurma planı ek vergiye takıldı

19:35 - Mercedes Türkiye'de online satışa başlıyor

24:17 - ABD polisi araba hırsızlığına karşı ücretsiz Apple Airtag dağıtıyor

27:17 - Makyajlı Peugeot 2008 tanıtıldı

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