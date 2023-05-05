Chery modellerine yeni hibrit motor | Mercedes Türkiye'de online satışa başlıyor | DH Oto Gündem

DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin Tiggo modelleri için tanıttığı yeni hibrit motoru, Leapmotor'un Türkiye satışlarına başlamasını ve Mercedes'in online satışlarını konuştuk.
00:00 - Leapmotor T03 Türkiye'de yollara çıkmaya hazır
06:36 - Rapora göre 2023'te elektrikli araçlar günde 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak
09:21 - Chery'nin Tiggo modelleri için duyurduğu yeni hibrit motor
12:29 - MG'nin Türkiye'de fabrika kurma planı ek vergiye takıldı
19:35 - Mercedes Türkiye'de online satışa başlıyor
24:17 - ABD polisi araba hırsızlığına karşı ücretsiz Apple Airtag dağıtıyor
27:17 - Makyajlı Peugeot 2008 tanıtıldı