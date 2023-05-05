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    Chery modellerine yeni hibrit motor | Mercedes Türkiye'de online satışa başlıyor | DH Oto Gündem

    DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin Tiggo modelleri için tanıttığı yeni hibrit motoru, Leapmotor'un Türkiye satışlarına başlamasını ve Mercedes'in online satışlarını konuştuk.

    DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin Tiggo modelleri için tanıttığı yeni hibrit motoru, Leapmotor'un Türkiye satışlarına başlamasını ve Mercedes'in online satışlarını konuştuk.

    00:00 - Leapmotor T03 Türkiye'de yollara çıkmaya hazır

    06:36 - Rapora göre 2023'te elektrikli araçlar günde 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak

    09:21 - Chery'nin Tiggo modelleri için duyurduğu yeni hibrit motor

    12:29 - MG'nin Türkiye'de fabrika kurma planı ek vergiye takıldı

    19:35 - Mercedes Türkiye'de online satışa başlıyor

    24:17 - ABD polisi araba hırsızlığına karşı ücretsiz Apple Airtag dağıtıyor

    27:17 - Makyajlı Peugeot 2008 tanıtıldı

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