Chevrolet Camaro tasarımlı PC satışa sunuldu

Yeni bir bilgisayarım olsun ve diğerlerinden farklı görünsün istiyorsanız, dünyaca ünlü otomobil üreticisi Chevrolet'in size yeni bir teklifi var. Retro çizgiler taşıyan yeni tasarımıyla spor otomobil tutkunlarının dikkatini çeken Chevrolet Camaro, satın alacak kadar geniş bir bütçeye sahip olmayan tutkunlar için bu sefer bilgisayar formunda geliyor.

Chevrolet'in resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Camaro PC, gerek tasarım gerekse de donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kırmızı renkli Camaro, kaptunun altında, Intel'in çift çekirdekli Atom N330 (1.6GHz) işlemcisini taşıyor. Nvidia ION platformunu kullanan sistem, 3D ve HD Video hızlandırma desteği de sunuyor.

8GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle sunulan Camaro PC, optik sürücü olarak 8x hızında kayıt yapan DVD yazıcı ile birlikte sunuluyor. Medya giriş slotu ön tamponun üzerine yerleştirilen bilgisayarda, kablosuz iletişim için WiFi ve görüntü aktarımı için D-Sub ile birlikte HDMI konnektörlerine de yer veriliyor.

Windows 7 işletim sistemiyle gelen ve LED aydınlatmaları sayesinde özellikle gece kullanımlarında şık bir görüntü sergileyeceği belirtilen otomobil tasarımlı bilgisayarın GM lisansına sahip olduğunu da not düşelim. Farklı renk seçenekleriyle alınabilecek olan Camaro PC, Amerika'da 1240 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.