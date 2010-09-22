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Chevrolet Camaro tasarımlı PC satışa sunuldu

8 yıl
39,4b
1
81
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Chevrolet Camaro tasarımlı PC satışa sunuldu
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Yeni bir bilgisayarım olsun ve diğerlerinden farklı görünsün istiyorsanız, dünyaca ünlü otomobil üreticisi Chevrolet'in size yeni bir teklifi var. Retro çizgiler taşıyan yeni tasarımıyla spor otomobil tutkunlarının dikkatini çeken Chevrolet Camaro, satın alacak kadar geniş bir bütçeye sahip olmayan tutkunlar için bu sefer bilgisayar formunda geliyor.

Chevrolet'in resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Camaro PC, gerek tasarım gerekse de donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kırmızı renkli Camaro, kaptunun altında, Intel'in çift çekirdekli Atom N330 (1.6GHz) işlemcisini taşıyor. Nvidia ION platformunu kullanan sistem, 3D ve HD Video hızlandırma desteği de sunuyor.

8GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle sunulan Camaro PC, optik sürücü olarak 8x hızında kayıt yapan DVD yazıcı ile birlikte sunuluyor. Medya giriş slotu ön tamponun üzerine yerleştirilen bilgisayarda, kablosuz iletişim için WiFi ve görüntü aktarımı için D-Sub ile birlikte HDMI konnektörlerine de yer veriliyor.

Windows 7 işletim sistemiyle gelen ve LED aydınlatmaları sayesinde özellikle gece kullanımlarında şık bir görüntü sergileyeceği belirtilen otomobil tasarımlı bilgisayarın GM lisansına sahip olduğunu da not düşelim. Farklı renk seçenekleriyle alınabilecek olan Camaro PC, Amerika'da 1240 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Chevrolet Camaro tasarımlı PC satışa sunuldu
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Chevrolet Camaro tasarımlı PC satışa sunuldu
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Chevrolet Camaro tasarımlı PC satışa sunuldu
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lovelesis 8 yıl
emper yalist bunlar arkadaşlar ne satacaklarını şaştılar
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M.D. 8 yıl
aslında fikir olarak çok iyi fikir, kendi başına Türkiye'de girişsen, bu tasarımdan ilham alsan, hatta ilham almayı bırak aynen bunu alıp götürsen, yaptırabilsen bu tasarımı, tabi ki ölçülerini kendin yeniden belirleyerek, işte o zaman çok çok güzel bi ürün olur.. tasarım harikası olur, içerisini tam anlamıyla bir pc ile donatabileceğin boyutlarda bir ürün tasarlasan hem evdeki dekorasyon açısından hem de kullanım açısından bence başlangıç niteliği taşıyan bir girişim olmuş, şimdi otomobil olarak yapıldı, yarın öbürgün megayat kasa yapılıp yine evde bir kenarda dekoratif olarak dururken, aynı zamanda senin bilgisayarın olabileceğini düşününce güzel oluyor, hele ki karanlık çökünce gece olunca, yat'ın iç ve dış tüm ışıklarını yaktığın zaman, odada lambayı yakmaya gerek bile olmaz, üstelik her türlü ışıklandırma ile de donatılabilir, göze de çok ama çok güzel görünür..

güzel bir akım başlattılar bence.. tebrik etmek lazım..
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DH Misafiri 8 yıl
Bende bugatti veiron yapcam icine i7 extreme islemci koyucam ramlarida 8 gb yapcam 5890 da crosfire yapcam. Uzaktan kumanda monte edip pistlere giricem :)
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Towarscke 8 yıl

DH Misafiri

Bende bugatti veiron yapcam icine i7 extreme islemci koyucam ramlarida 8 gb yapcam 5890 da crosfire yapcam. Uzaktan kumanda monte edip pistlere giricem :)


Bu bile kesinlikle daha iyi bir fikir...
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Bionic. 8 yıl

DH Misafiri

Bende bugatti veiron yapcam icine i7 extreme islemci koyucam ramlarida 8 gb yapcam 5890 da crosfire yapcam. Uzaktan kumanda monte edip pistlere giricem :)

Mazot da 1Lira Olacak
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DH Misafiri 8 yıl
Mükemmel düşünülmüş bir dizayn ve yapısını aşan bir donanım alt yapısı, tebrikler..
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cagan34 8 yıl
artık böyle kasalar olmalı
tam bir görsel şölen
modifiye yaparkende kaporta jant falan diye konu açılır artık
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_Max_ 8 yıl
1240 dolar mı ?


Hayallerim suya düştü o işlemciye o kadar para veremem.Zaten Türkiye'de vergiler ile beraber 2000TL falan olur bu.
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rachadell 8 yıl
bunun Vosvos versiyonuda yapılmıştı
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iso614300 8 yıl
Honda da olsa keşke.
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DH Misafiri 8 yıl
şekil süper olmuş fiyatını abartılı olmuş özelliklerine göre
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acbold 8 yıl
bayağı güzel olmuş.keşke biraz daha ucuz olsaymış.alamasak bile almaya kalkışırdık :)) şuan o kadarı bile olmuyor.
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Lethian 8 yıl
Tasarım harika. Sarısını almak lazım bumblebee hatrına .
keşke 9w 'lık Fusion işlemcileri bekleselermiş. En azından donanım anlamında tatmin edici olurmuş.
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StevenGerrard 8 yıl
aslında eski kasa yapıp atom koycaklardı sonra yeni kasa yapıp i7 olcaktı çok ta süper olacaktı
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The Echoes 8 yıl
yazın sıcaklarda göriyim ben bu arabayı pardon pcyi
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ilgezer 8 yıl
Bu özelliklerle olsa olsa serçe olur :)
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vLTeFo 8 yıl
ADAMLAR YAPMIŞ HELAL OLSUN BEN EN ÇOK OLCULERINI MERAK ETTIM O AYRI :D
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vidoko 8 yıl
bu kaç beygir :)) kaç silindirmiş yavvv
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