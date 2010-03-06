China Unicom, Çin'e özel WAPI uyumlu iPhone için girişimlerini sürdürüyor

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İlk olarak 2007 yılında satışa sunulmasına rağmen Çin'de geçtiğimiz Ekim ayından itibaren satılmaya başlanan iPhone, bu pazar için daha da özelleşebilir. Çin pazarındaki farklılıklardan dolayı China Unicom ve Apple'ın Wi-Fi'sız satışa sunduğu iPhone'lar Çin'in kablosuz internet standartı WAPI'e destek vermeye başlayabilir.

China Unicom'un üst düzey yöneticisi Chang Xiaobing, kendilerinin pazarda WAPI destekli iPhone'u satışa sunmak için bir beklenti oluştuğunu ve Apple ile bu konu hakkında görüşmeleri sürdürdüklerini açıklarken, WAPI destekli iPhone hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Kimi kaynaklar Çin Hükümetinin kısıtlamalarından dolayı iPhone'u Wi-Fi'sız satışa sunmak zorunda kalan Apple'ın 2009 yılının son aylarında WAPI destekli iPhone'u satışa sunacağını iddia etmiş ancak bunlar söylentiden öteye gidememişti. Ocak ayında yayınlanan bir rapora göre de Foxconn'un yakında WAPI destekli iPhone'un üretimine başlayacağı belirtilmişti.