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    Chrome OS 102 sunulmaya başlandı

    Google, paylaştığı bir blog gönderisiyle Chrome OS'un yeni sürümüyle gelen özellikleri duyurdu. İşte Chrome OS 102 ile gelen özellikler:                         
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    Chrome OS 102 sunulmaya başlandı

    Google, Chrome OS 102'yi kullanıma sunuyor. İşletim sisteminin yeni sürümü, birkaç yeni özellikle beraber geliyor. Yeni gelen özellikler arasında USB-C kablo uyarıları, büyütme ve kaydırma iyileştirmeleri ve Cursive uygulamasının ekran kalemi ile çalışan tüm Chromebook'larda kullanıma sunulması yer alıyor.

    Chrome OS 102 ile gelen özellikler

    Google, Chrome OS 102'yi kullanıma sunmaya başladığını duyurduğu blog yazısında artık uygun Chromebook'ların kullanılan USB-C kablosunun ekranları desteklemesi durumda kullanıcılara bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

    Başlangıç ?ta bu özellik, USB4 veya Thunderbolt özellikli 11. veya 12. nesil Intel Core CPU'lara sahip Chromebook'larda kullanıma sunulacak.

    Yeni sürüm ayrıca ekranın büyütülmüş kısmının boyutunu kontrol edebilmeyi mümkün kılıyor. Google blog gönderisinde: "Şu anda, yerleşik büyüteç özelliği bölünmüş bir ekran oluşturur: alt yarısı standart ekranınız, üst yarısı ise ekranınızın yakınlaştırılmış sürümüdür. Bu, özellikle görme bozukluğunuz varsa ve ekranınızın yalnızca bir bölümünü yakınlaştırmak istiyorsanız yararlıdır." ifadeleri yer aldı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/5/27/23144411/google-chromebooks-wrong-usb-c-cable-cursive https://blog.google/products/chromebooks/cursive-app-and-magnification/
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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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