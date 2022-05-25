Google, Street View için yeni kamera sistemini duyurdu

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15 yıl önce piyasaya sürülen Google Haritalar'da Street View modu, yıl dönümünde yeni güncellemeler alıyor. Şirket, Android ve iOS için Google Haritalar uygulamasında kullanıcıların belirli bir yerin daha eski görsellerini görüntüleyebilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca tanıttığı yeni bir kamera sistemiyle gelecekte Street View görüntülerini kaydedebilmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Geçmişe dönük görseller artık mobilde

Google, yayınladığı yeni bir blog gönderisiyle ilk olarak 2014 yılında masaüstü sürümünde kullanıma sunduğu bir yerin yıllar içinde nasıl değiştiğini görmeye olanak tanıyan geçmişe ait görselleri görüntüleyebilme özelliğine artık Google Haritalar'ın Android ve iOS uygulamalarında da erişilebileceğini duyurdu.

Kullanıcılar, desteklenen yerlerin Street View'in piyasaya sürüldüğü tarih olan 2007 yılından itibaren günümüze dönük geçmiş görsellerine erişebilecekler. Bir yerin Street View görüntülerini incelerken konumla ilgili bilgileri görmek adına fotoğrafın herhangi bir yerine dokunulduğunda ekranın altında açılan pencere üzerinden "Daha fazla tarih gör"e girildiğinde mevcut konumun kayıtlı eski görüntüleri de görüntülenebilecek.

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Şirket ayrıca daha fazla yerde yüksek kaliteli görüntüler toplamalarına yardımcı olacağını söyledikleri yeni bir kamera sistemi tanıttı. 15 kilodan daha hafif olduğu belirtilen yeni kamera sistemi bu sayede kolay taşınabilirlik sunacak. Ayrıca çeşitli sensörlerle de özelleştirilebilecek olacak kamera, hemen hemen tüm araçlara takılabilecek ve doğrudan bir mobil cihaz üzerinden çalıştırılabilecek.

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Google, Android ve iOS'ta belirli bir konumun geçmiş görüntülerine erişebilmeyi kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Kamera sistemi ise gelecek yıldan itibaren kullanılmaya başlanılacak.

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Google, Street View için yeni kamera sistemini duyurdu