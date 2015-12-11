En hızlı web tarayıcı hangisi?

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Web tarayıcılar tarafında son dönemde bir hareketlilik yaşanıyor. Microsoft Edge, 64-bit destekli Firefox derken performans odağında önemli işlere imza atıldı. Google’ın web dünyasındaki trend’leri belirleyen çalışmaları, Chrome’un her türlü yeniliğe ilk entegre olan tarayıcı olmasını da sağlıyor. Bu bağlamda en güncel avantajlara sahip olan Chrome, performans anlamında rakiplerinin önüne geçebiliyor mu?
Mobil platformlarda da adını sıkça duyduğumuz cross platform popüler oyun motoru Unity, web tarayıcıların günümüzdeki ihtiyaçları ölçüsünde bir takım testler yapan bir benchmark çözümü yayınladı. Grafiksel yetenekler de dahil olmak üzere bir çok kritere göre ayarlanan testler, tarayıcıların aslında modern dünyada ne kadar nitelikli olduğunu ölçmeye çalışıyor.
Test Sonuçları
Aşağıdaki test, Intel i7 3.3GHz işlemcili, Nvidia GTX 960 GPU’lu ve Windows 10 yüklü bir makinede yapıldı. Testte kullanılan Firefox 45, nightly build sürüm. Haliyle sonraki versiyonlarda küçük farklarla daha iyi rakamlar da elde edilebilir.
Rakamlara göre 64-bit desteğine kavuşan Firefox, heyecan verici bir sonuca imza atmayı başarıyor. Bunda Mozilla Vakfı’nın desteği ile geliştirilen asm.js kütüphanesinin etkin kullanımının etkisi olabilir. Mozilla Vakfı, yeni projesi ile Javascript kodlarının native kodlara yakın bir algortimada performanslı çalışabilmesini sağlamak için asm.js desteğini özel bir alt küme olarak açık kaynak kodla kullanıma sunmuştu. Bu iş, özellikle web app’lerin geleceği olabilir. Microsoft asm.js desteğini default olarak Edge 12’de açık hale getirdi. Chrome'da kısmen sağlanan bu destek Safari için ise henüz hayat bulmuş değil.
Aşağıdaki test ise OS X işletim sisteminde Mac Book Pro 15” ile yapıldı. Cihazın işlemcisi 2.6GHz i7. İşletim sisteminin kısıtlamaları nedeniyle Safari’nin daha avantajlı olduğu OS X dünyasında Firefox 41 sürümü buna rağmen iyi bir derece elde etmiş.
Aşağıda ise her bir test sonucu için tarayıcıların Windows üzerindeki performans sonuçları listeleniyor:
Detaylı sonuçların OS X’teki rakamları ise şöyle:
Aşağıdaki çizelge ise tarayıcıların unity içeriklerini yükleyip hazır hale getirme sürelerini ifade ediyor. İçerikler yerel disk’ten yüklendiği için bağlantı kaynaklı bir farkın olmayacağını garanti edebiliriz. Test esnasında da zaten bağlantı devre dışı. Firefox asm.js etkisiyle yüklediği içeriklerde bir dizi gelişmiş ön bellekleme yapıyor. Bu nedenle hot ve cold ifadeleri kullanılmış. Bar’ların yanında yazılı hot ifadesi ikinci çalıştırmayı nitelerken, cold ilk çalıştırmayı temsil ediyor.
Sonuçlar:
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Mobil platformlarda da adını sıkça duyduğumuz cross platform popüler oyun motoru Unity, web tarayıcıların günümüzdeki ihtiyaçları ölçüsünde bir takım testler yapan bir benchmark çözümü yayınladı. Grafiksel yetenekler de dahil olmak üzere bir çok kritere göre ayarlanan testler, tarayıcıların aslında modern dünyada ne kadar nitelikli olduğunu ölçmeye çalışıyor.
Test Sonuçları
Aşağıdaki test, Intel i7 3.3GHz işlemcili, Nvidia GTX 960 GPU’lu ve Windows 10 yüklü bir makinede yapıldı. Testte kullanılan Firefox 45, nightly build sürüm. Haliyle sonraki versiyonlarda küçük farklarla daha iyi rakamlar da elde edilebilir.
Rakamlara göre 64-bit desteğine kavuşan Firefox, heyecan verici bir sonuca imza atmayı başarıyor. Bunda Mozilla Vakfı’nın desteği ile geliştirilen asm.js kütüphanesinin etkin kullanımının etkisi olabilir. Mozilla Vakfı, yeni projesi ile Javascript kodlarının native kodlara yakın bir algortimada performanslı çalışabilmesini sağlamak için asm.js desteğini özel bir alt küme olarak açık kaynak kodla kullanıma sunmuştu. Bu iş, özellikle web app’lerin geleceği olabilir. Microsoft asm.js desteğini default olarak Edge 12’de açık hale getirdi. Chrome'da kısmen sağlanan bu destek Safari için ise henüz hayat bulmuş değil.
Aşağıdaki test ise OS X işletim sisteminde Mac Book Pro 15” ile yapıldı. Cihazın işlemcisi 2.6GHz i7. İşletim sisteminin kısıtlamaları nedeniyle Safari’nin daha avantajlı olduğu OS X dünyasında Firefox 41 sürümü buna rağmen iyi bir derece elde etmiş.
Aşağıda ise her bir test sonucu için tarayıcıların Windows üzerindeki performans sonuçları listeleniyor:
Detaylı sonuçların OS X’teki rakamları ise şöyle:
Aşağıdaki çizelge ise tarayıcıların unity içeriklerini yükleyip hazır hale getirme sürelerini ifade ediyor. İçerikler yerel disk’ten yüklendiği için bağlantı kaynaklı bir farkın olmayacağını garanti edebiliriz. Test esnasında da zaten bağlantı devre dışı. Firefox asm.js etkisiyle yüklediği içeriklerde bir dizi gelişmiş ön bellekleme yapıyor. Bu nedenle hot ve cold ifadeleri kullanılmış. Bar’ların yanında yazılı hot ifadesi ikinci çalıştırmayı nitelerken, cold ilk çalıştırmayı temsil ediyor.
Sonuçlar:
- Test sonuçlarına göre Firefox 42, hem OS X hem de Windos tarafında 64-bit desteği ile en hızlı web tarayıcı konumunda. 32-bit Firefox, 64-bit’ten daha yavaş.
- Microsoft Edge, Firefox 32-bit ile eşdeğer bir perfomans ortaya koyarak ikinci sırada yer almakta. WebGL rendering noktasında ise en iyisi Edge.
- Safari ise Chrome ile yarışır bir seviyede olmasına karşın Chrome’un gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaratıyor.
- Genel sonuçlara göre tüm tarayıcılar benchmark projesini ortalama 5 ile 7 saniye arasında değişen sürelerde açıyor. Firefox ise 1,5 – 2 saniye gibi bir derece elde ederek ilgi uyandıran bir rakama imza atmış.
Testi siz de burada yer alan sayfadan kendi tarayıcınızda uygulayabilirsiniz.
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tabakhaneye bok mu yetiştireceksin !?
:)
sanki server yapay zekası gibi günden 100,000 farklı işlem yapıyormuş gibi
ne o afralar tafralar ! 2 tane internet sitesi açıp topu toplu özette 10 tane iş ya yapıyorsun ya yapmıyorsunuz !
bir tarayıcı daha doğrusu benin ifademle "sayfa gösterimcisi" nin asıl hedefi insanın algılamasına göre kullanım kolaylığı olmalıdır !
yoksa erişilen bilginin işlene bilmesi sayfa gösterimcisinin ne kadar kullanışlı olduğu ile ilgili bir durum !
1)Chrome: Biz Neyiz?
FireFox: Tarayıcı
Safari: Tarayıcı
Internet Explorer: ...
2)Chrome: Ne İstiyoruz?
FireFox: Daha hızlı olmak
Safari: Daha hızlı olmak
Internet Explorer: ...
3)Chrome: Ne zaman istiyoruz?
FireFox: Şimdi
Safari: Şimdi
Internet Explorer: ...
4)Chrome: ?
FireFox: ?
Safari: ?
Internet Explorer: Tarayıcı
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