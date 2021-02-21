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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chromebook satışları ilk kez Mac satışlarını geride bıraktı

    2020 yılında Chrome OS işletim sistemiyle çalışan dizüstü bilgisayar satışları ilk kez Mac satışlarını geride bıraktı. Koronavirüs pandemisi Chromebook satışlarına büyük fayda sağlamış durumda.
    21 Şubat 2021, 20:00 (4 sa.)
    2,1b
    31
    10
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Chromebook satışları ilk kez Mac satışlarını geride bıraktı
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    Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitime geçiş, sadece Chrome OS çalıştıran dizüstü bilgisayarların satışlarını artırmakla kalmadı aynı zamanda macOS işletim sistemine sahip bilgisayarların önüne geçmesine katkıda bulundu. Ardaki uçurum özellikle geçen yılın sonuna doğru fark edilir hale geldi.

    Ayrıca Bkz. "YouTube'un Android uygulamasına tüm cihazlar için 4K video oynatma desteği geldi"

    Araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre Chromebook'lar 2020 boyunca iyi biri ivme yakaladı. Satışlar özellikle son çeyrekte 2019'a göre dört kat artarak tavan yaptı. Yıl sonu itibariyle Windows tabanlı bilgisayarların payı %76.7, Chrome OS %14.4 ve macOS %7.7 olarak tabloya yansıdı.

    Chromebook satışları ilk kez Mac satışlarını geride bıraktı
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    Üç çeyrekte üstünlük sağladı

    Geçtiğimiz yılın verilerine baktığımızda Chromebook satışlarının üç çeyrek boyunca macOS bilgisayarlara üstünlük sağladığını görüyoruz. Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi üreticilerin Chromebook'ları Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarından fazla sattı. Elbette ki koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılının farklı bir hikayesi olduğunu da unutmamak gerek.



    https://9to5google.com/2021/02/16/chrome-os-2020-sales/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yıllardır google chrome os niye üçüncü parti uygulamalari getirmiyor merak ediyorum. Steam bile yok mal gibi isletim sistemi.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Google'in kucagina oturmak isteyenler icin.
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    B BayRote 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Keşke Türkiyede de olsa en azından şu online ders dönenimde ve böyle dar bir ekonomi durumda uygun fiyata ebaya ulaşılabilirliği arttırıdı. Yorum yapan herkes sanki alıp kullanacak kişilerin üst düzey bir edit veya gamer olduğunu sanıyor gibi yorum yapıyor. İhtiyaça göre webde gezinti, iyi office performansı ve stabillik sunsa görevini yerine getirmiş olur ki amaçlanan hedefte bu.
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    H Hepinizdennefretediyorum 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de veri gizliliğinin önemi hala tam anlaşılmadı. Tüm bilgilerini google'a emanet etmekte sakınca görmeyenler buyursun alsın tabi yine.

    Benim için veri gizliliğine önem veren OS sıralaması

    AOSP>IOS>Windows>>>>>>>>google entegre android
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    g.k. 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Chromebook kullanıp memnun olan var mı? Özellikle alt seviye atom ve arm modellerden. Mesela Youtube 4k video oynatırken falan sıkıntı çıkarıyor mu? Web gezintisinde nasıl akıcı mı? Bilenler bilgilendirsin.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android tablete klavye takıp Chromebook demişler...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece internete girmek için kullanılacak bir bilgisayar için Chrome OS bilgisayar yerine direkt bir cep telefon almak daha mantıklı geliyor.
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    C cand. 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim alıyor bitcoin madencileri öi
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    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yıllardır google chrome os niye üçüncü parti uygulamalari getirmiyor merak ediyorum. Steam bile yok mal gibi isletim sistemi.
    Yanıtla +4
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    4 435 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Chrome OS diye bir desktop işletim sistemi olduğunu yeni öğrendim. Ne bu arm işlemciler için üretilmiş android çakması bir işletim sistemi mi? Kimi hedeflemişler anlamadım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    BekirHan (Bekir Han) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) 435
    Android tabanlı uygulamaları masaüstünde de kullanmak isteyen, genel olarak performanstan çok internet ve std günlük uygulamalarla haşır neşir kesime hitap ediyor. Bazı yollardan laptoplara kurulup denenebiliyor. Fena değil gibi, yalın arayüzü benim hoşuma gitmişti. Ama herkese hitap etmediği de aşikar.
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