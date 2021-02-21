Chromebook satışları ilk kez Mac satışlarını geride bıraktı

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitime geçiş, sadece Chrome OS çalıştıran dizüstü bilgisayarların satışlarını artırmakla kalmadı aynı zamanda macOS işletim sistemine sahip bilgisayarların önüne geçmesine katkıda bulundu. Ardaki uçurum özellikle geçen yılın sonuna doğru fark edilir hale geldi.

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Araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre Chromebook'lar 2020 boyunca iyi biri ivme yakaladı. Satışlar özellikle son çeyrekte 2019'a göre dört kat artarak tavan yaptı. Yıl sonu itibariyle Windows tabanlı bilgisayarların payı %76.7, Chrome OS %14.4 ve macOS %7.7 olarak tabloya yansıdı.

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Üç çeyrekte üstünlük sağladı

Geçtiğimiz yılın verilerine baktığımızda Chromebook satışlarının üç çeyrek boyunca macOS bilgisayarlara üstünlük sağladığını görüyoruz. Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi üreticilerin Chromebook'ları Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarından fazla sattı. Elbette ki koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılının farklı bir hikayesi olduğunu da unutmamak gerek.

https://9to5google.com/2021/02/16/chrome-os-2020-sales/

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