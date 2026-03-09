Giriş
    Apple bazı iPhone, iPad ve Mac modellerini satıştan kaldırdı

    Apple yeni iPhone, iPad ve Mac modellerini tanıtırken ürün gamında da önemli bir temizlik yaptı. Şirket, aralarında MacBook, iPad ve ekranların da bulunduğu toplam 15 ürünü satıştan kaldırdı.

    Apple bazı iPhone, iPad ve Mac modellerini satıştan kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni nesil cihazlarını piyasaya sunarken ürün gamında da kapsamlı bir güncelleme yaptı. Şirket, aralarında iPhone, iPad, Mac ve ekran modellerinin bulunduğu toplam 15 ürünü resmi satış listesinden ve üretimden kaldırdı.

    Satıştan kaldırılan iPhone, iPad ve Mac modelleri

    Satıştan kaldırılan cihazların büyük bölümü, kısa süre önce tanıtılan yeni modellerle değiştirildi. Örneğin iPhone 16e, yerini yeni iPhone 17e modeline bırakmış durumda. Benzer şekilde iPad Air serisinde yer alan M3 işlemcili 11 inç ve 13 inç modeller, artık Apple'ın resmi mağazasında bulunmuyor. Bu modellerin yerine M4 işlemcili yeni versiyonlar satışa sunuldu.

    Dizüstü bilgisayar tarafında ise MacBook Air ailesindeki M4 işlemcili 13 ve 15 inç modeller kaldırıldı. Apple artık bu segmentte M5 işlemcili MacBook Air modellerine odaklanıyor.

    MacBook Pro ve ekran modelleri de listede

    Listede dikkat çeken bir diğer cihaz ise MacBook Pro. Özellikle yalnızca birkaç ay önce tanıtılan 512 GB depolamalı M5 MacBook Pro modeli listeden kalktı. Yeni temel model artık 1 TB depolama ile geliyor. Ayrıca Apple bazı profesyonel ekranlarını da güncelledi. Pro Display XDR ve buna bağlı aksesuarlar ürün gamından çıkarılırken, yerini yeni Studio Display XDR modeli aldı. Bunun yanında Studio Display (A13 Bionic) modeli de listeden kaldırılan ürünler arasında.

    Kaçıranlar için bir ürünün Apple tarafından satıştan kaldırılması, tamamen destek dışı kaldığı anlamına gelmiyor. Şirket bu cihazlar için yazılım güncellemeleri, servis ve yedek parça desteğini yıllarca sürdürmeye devam ediyor. Apple genellikle bir cihazı satıştan kaldırdıktan 5-7 yıl sonra "vintage" veya "obsolete" kategorisine alıyor. Bu süreçten sonra servis ve parça bulunabilirliği daha sınırlı hâle geliyor.

