Google, tüm Chromebook'ların Aluminium OS'e geçiş yapamayacağını açıkladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google’ın Chrome OS ile Android’i tek bir masaüstü platformunda birleştirme planı uzun süredir biliniyor. “Aluminium OS” kod adlı bu yeni işletim sistemi, doğal olarak Chromebook’ların ve Chrome OS’in geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Chrome OS hemen ortadan kalkmayacak

Chrome Unboxed’ın düzenlediği özel bir “Bana Herşeyi Sor" oturumuna katılan Chrome OS Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı John Maletis, Chrome OS’in tamamen ortadan kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı: "Basında Chromebook'lardan vazgeçtiğimize dair spekülasyonlar gördüm ve bu kesinlikle doğru deği. Geçmişte Google'ın ürünlere olan bağlılığıyla ilgili bazı memler olduğunu biliyorum ancak burada durum böyle değil."

Maletis, milyonlarca öğrenci, tüketici ve kurumsal çalışanın Chromebook’lara bağımlı olduğunu vurgulayarak, platformu tamamen sonlandırmanın pratikte de mümkün olmadığını belirtti. Ona göre kullanıcı deneyiminin ve iş sürekliliğinin korunması Google için kritik önemde.

10 yıllık güncelleme sözü devam ediyor

Google’ın birkaç yıl önce Chromebook’lar için duyurduğu 7 yıldan 10 yıla çıkarılan otomatik güncelleme desteği de gündeme geldi. OS tarafında büyük bir dönüşüm yaşanırken bu taahhüdün geri çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Maletis bu konuda da net konuştu ve 10 yıllık destek sözüne sadık olacaklarını söyledi.

Qualcomm duyurdu: Android sistemli araçlara hızlı güncelleme 15 sa. önce eklendi

Aluminium OS’e geçiş olacak mı?

En çok merak edilen konulardan biri de mevcut Chromebook’ların Aluminium OS’e yükseltilip yükseltilemeyeceği. Maletis’e göre bu noktada teknik sınırlar belirleyici olacak. Donanım özellikleri yeterli olmayan bazı cihazlar yeni platforma geçemeyecek. Ancak daha yeni Chromebook’lar için geçiş imkanı üzerinde çalışılıyor.

Tüm bu açıklamalar, Aluminium OS’in gelişiyle birlikte Chrome OS’in aniden sona ermeyeceğini gösteriyor. İki platformun bir süre birlikte var olması bekleniyor. Ancak Kasım ayında ortaya çıkan bir iş ilanında, Google’ın uzun vadede “Chrome OS’ten Aluminium’a geçiş stratejisi” geliştirmeyi hedeflediğinin belirtilmesi, Chrome OS’in zamanla sahneden çekilebileceğine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: