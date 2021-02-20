YouTube'un Android uygulamasına tüm cihazlar için 4K video oynatma desteği geldi

Bildiğiniz üzere daha önce Android akıllı telefonlarda oynatılabilen maksimum YouTube video çözünürlüğü 1440p idi. Ama artık durum değişti. Google sessiz bir şekilde YouTube'un Android uygulamasındaki 4K video oynatma kısıtlamalarını tüm cihazlar için kaldırdı.
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Android akıllı telefon sahipleri artık videoları 2160p (4K) çözünürlükte izleyebilecek. Şimdiye kadar bunun için 4K ekranlı akıllı telefon ve yüksek hızda internet bağlantısı gerekiyordu. Yapılan değişiklik sayesinde daha düşük çözünürlüklü cihazlarda da 4K video oynatılması mümkün hale geldi.
Yeni özellik kullanılabilir durumda
4K videolar yüksek bit hızı sayesinde çok daha iyi bir görüntü deneyimi sunuyor. Google'ın HD ve FHD ekranlar için de bu desteği sağlaması kesinlikle birçok kullanıcıyı sevindirecek. Zira akıllı telefonunuzda 4K seçeneğini seçtiğinizde, görüntü kalitesinin biraz daha arttığını hissedeceksiniz. Elbette ki 4K çözünürlüğü tam anlamıyla deneyimlemek için 4K ekrana sahip bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor.
https://www.xda-developers.com/unsupported-video-resolution-options-youtube Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
malum ultra hariç diğer s21 modelleri fullhd ekrana sahip, 2k ve 4k içerikleri görüntüleyemiyordu , google bunla birlikte tüm cihazlara açmış ama donanımı düşük olan cihazlarda donma, aşırı ısınma olabilir, dikkat edilmesi gerekir.
Konumuza gelirsek o yazdığın mesajda bir yanlışın var, eğer videolar raw olsaydı evet bi fark göremezdin ama youtube'da dahil izlediğin tüm videolar önce bir kodeklemeden geçiyor, kodeklemek kısaca videonun boyutunu kaliteyle orantılı bir şekilde düşürmek diyebiliriz, tabi farklı farklı kodekler ve her kodeğin ne kadar boyutta ne kadar kalite düşürdüğü farklı, Youtube'da izlediğin 4k video 1080p ekranda daha kaliteli gözükebilir sebebi ise kodeklemeden geçen 1080p videoda mesela her pikselin yanındaki 3 piksel o pikselin rengini alması, 4k kalitede izlediğin zaman ise bu 3 pikselin kendi rengini alması.
Tam anlatamıyorum ama şu videoyu izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=kIf9h2Gkm_U