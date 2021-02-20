YouTube'un Android uygulamasına tüm cihazlar için 4K video oynatma desteği geldi

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Bildiğiniz üzere daha önce Android akıllı telefonlarda oynatılabilen maksimum YouTube video çözünürlüğü 1440p idi. Ama artık durum değişti. Google sessiz bir şekilde YouTube'un Android uygulamasındaki 4K video oynatma kısıtlamalarını tüm cihazlar için kaldırdı.

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Android akıllı telefon sahipleri artık videoları 2160p (4K) çözünürlükte izleyebilecek. Şimdiye kadar bunun için 4K ekranlı akıllı telefon ve yüksek hızda internet bağlantısı gerekiyordu. Yapılan değişiklik sayesinde daha düşük çözünürlüklü cihazlarda da 4K video oynatılması mümkün hale geldi.

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Yeni özellik kullanılabilir durumda

4K videolar yüksek bit hızı sayesinde çok daha iyi bir görüntü deneyimi sunuyor. Google'ın HD ve FHD ekranlar için de bu desteği sağlaması kesinlikle birçok kullanıcıyı sevindirecek. Zira akıllı telefonunuzda 4K seçeneğini seçtiğinizde, görüntü kalitesinin biraz daha arttığını hissedeceksiniz. Elbette ki 4K çözünürlüğü tam anlamıyla deneyimlemek için 4K ekrana sahip bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor.

https://www.xda-developers.com/unsupported-video-resolution-options-youtube

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