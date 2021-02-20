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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube'un Android uygulamasına tüm cihazlar için 4K video oynatma desteği geldi

    Google, YouTube'un Android uygulamasına sessiz sedasız yeni bir özellik ekledi. Artık daha düşük çözünürlükte ekrana sahip cihazlarda da 4K videolar oynatılabilecek.
    20 Şubat 2021, 20:00 (Güncellendi, 21 Şubat, 00:14)
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    19
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    YouTube'un Android uygulamasına tüm cihazlar için 4K video oynatma desteği geldi
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    Bildiğiniz üzere daha önce Android akıllı telefonlarda oynatılabilen maksimum YouTube video çözünürlüğü 1440p idi. Ama artık durum değişti. Google sessiz bir şekilde YouTube'un Android uygulamasındaki 4K video oynatma kısıtlamalarını tüm cihazlar için kaldırdı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung yeni akıllı saat modellerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebilir"

    Android akıllı telefon sahipleri artık videoları 2160p (4K) çözünürlükte izleyebilecek. Şimdiye kadar bunun için 4K ekranlı akıllı telefon ve yüksek hızda internet bağlantısı gerekiyordu. Yapılan değişiklik sayesinde daha düşük çözünürlüklü cihazlarda da 4K video oynatılması mümkün hale geldi.

    YouTube'un Android uygulamasına tüm cihazlar için 4K video oynatma desteği geldi
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    Yeni özellik kullanılabilir durumda

    4K videolar yüksek bit hızı sayesinde çok daha iyi bir görüntü deneyimi sunuyor. Google'ın HD ve FHD ekranlar için de bu desteği sağlaması kesinlikle birçok kullanıcıyı sevindirecek. Zira akıllı telefonunuzda 4K seçeneğini seçtiğinizde, görüntü kalitesinin biraz daha arttığını hissedeceksiniz. Elbette ki 4K çözünürlüğü tam anlamıyla deneyimlemek için 4K ekrana sahip bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor.



    https://www.xda-developers.com/unsupported-video-resolution-options-youtube Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C cheytac07 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1080p ekranlı telefonda 4k izlesen neyini daha net göreceksin kardeşim? Nasıl görüceksin 4k'yı haberi düzeltin yanlış haber. 1080p'de ister 1440p ister 2160p ister 8k video izle 1080pden daha fazlasını göremezsin
    1080p ekranlı telefonda 4k izlesen neyini daha net göreceksin kardeşim? Nasıl görüceksin 4k'yı haberi düzeltin yanlış haber. 1080p'de ister 1440p ister 2160p is...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mobil cihazlar için mânâsız bir çözünürlük. Cücük kadar -6-7" ekranlarda- videoyu 2K izlesen ne, 4K izlesen ne. FHD+ ekranlarda 1080p ile 720p arasında bile kayda değer bir fark oluşmuyorken aynı boyutlardaki 2K 4K ekranlarda 2K ve 4K video izlemek tamamen bant genişliği ve batarya israfından başka bir şey değil. Tabi YouTube'un bunu opsiyon olarak koymasına lafımız olamaz. Ben olmamasına şaşırdım 1080p'den yukarı çıktığım yok.
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    khytr89 (Hakan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    s21 sahiplerini sevindirirse sevindirir onun dışında diğer android kullanıcıları bağlayan bir şey yok gibi..

    malum ultra hariç diğer s21 modelleri fullhd ekrana sahip, 2k ve 4k içerikleri görüntüleyemiyordu , google bunla birlikte tüm cihazlara açmış ama donanımı düşük olan cihazlarda donma, aşırı ısınma olabilir, dikkat edilmesi gerekir.
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    C cheytac07 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1080p ekranlı telefonda 4k izlesen neyini daha net göreceksin kardeşim? Nasıl görüceksin 4k'yı haberi düzeltin yanlış haber. 1080p'de ister 1440p ister 2160p ister 8k video izle 1080pden daha fazlasını göremezsin
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    H HusseinBagci (Hüseyin Bağcı) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) cheytac07
    Öncelikle Türkiye'de yaşamadığım için Türkçemde kusur bulursanız maruz görün.

    Konumuza gelirsek o yazdığın mesajda bir yanlışın var, eğer videolar raw olsaydı evet bi fark göremezdin ama youtube'da dahil izlediğin tüm videolar önce bir kodeklemeden geçiyor, kodeklemek kısaca videonun boyutunu kaliteyle orantılı bir şekilde düşürmek diyebiliriz, tabi farklı farklı kodekler ve her kodeğin ne kadar boyutta ne kadar kalite düşürdüğü farklı, Youtube'da izlediğin 4k video 1080p ekranda daha kaliteli gözükebilir sebebi ise kodeklemeden geçen 1080p videoda mesela her pikselin yanındaki 3 piksel o pikselin rengini alması, 4k kalitede izlediğin zaman ise bu 3 pikselin kendi rengini alması.

    Tam anlatamıyorum ama şu videoyu izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=kIf9h2Gkm_U
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    X X4eros 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Seçeneği ne vanced ne de normal YouTube uygulaması ile göremedim acaba telefon ile alakalı mı
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    Galatas4ray (ENVER A.) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) X4eros
    Vanced ayarlarından çözünürlüğü geçersiz kılman lazım öyle oluyor.
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    WeDneS (Ercan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android tv ler için bir değişiklik farkedekmi acaba
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    mokoko_TR 7 sa. ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    tv çözünülügüne bağlı
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonda hic bi fark göremedim gibi
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) tekin-71
    s10+ var, hiç fark yok
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    7nbitirdin (Şahan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Deneyelim bakalım, pc den izlerken fanlar full çalışıyor telefon yanacak mi acaba 😀
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    W w8core (Mustafa Koçyiğit) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) 7nbitirdin
    Donanımsal çözdüğü için sıkıntı olmaz.
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