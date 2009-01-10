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Çift çekirdekli Atom işlemcisi netbook'larda yer almayabilir

10 yıl
11,5b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift çekirdekli Atom işlemcisi netbook'larda yer almayabilir
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Atom platformunun sergilediği başarı sonrası elde ettiği pazar payı ile netbook dünyasını adeta kontrol eden Intel, geçtiğimiz Eylül ayında çift çekirdekli Atom 330 işlemcisini endüstrinin beğenisine sunmuştu. Fakat gelen yeni haberlere göre çift çekirdekli Atom işlemcilerinin mini-bilgisayarlarda kullanılması mevcut şartlar dahilinde en azından şimdilik pek mümkün görünmüyor.

Intel'in Mobil Platform Grubundan sourmlu kıdemli başkan yardımcısı Shmuel Eden'ın açıklamasına göre çift çekirdekli Atom işlemcilerin netbook bilgisayarlar için çok sıcak olması ve fan kullanımını gerektirmesi nedeniyle OEM üreticilerininçift çekirdekli Atom işlemcilerini kullanmak istemediği ayrıca güç tüketimi açısından da işlemcilerin mini-bilgisayarlar için pek cazip olmadığı belirtiliyor.

Masaüstünü hedef alan maliyet odaklı ve kompakt yapılı nettop bilgisayarlarda kullanımına başlanan çift çekirdekli Atom modellerinin yapılan açıklamalar doğrultusunda şimdilik netbook'lara gelmesi uzak bir ihtimal olsa da yıl sonuna doğru geçilmesine planlanan 32nm üretim teknolojisiyle birlikte özellikle mobil segmentlerde farklı gelişmeler yaşanacağı yönünde beklentiler olduğunu da belirtelim.

Editörün Not: Microsoft'un OEM üreticilerine Windows XP tabanlı netbook modellerinde tek çekirdekli işlemci sınırlaması getirdiği yönünde iddalar olduğunu da daha önce sizlerle paylaşmıştık. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.


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max975 10 yıl
normal birşey enerji önemli ama oyuncular için olabilir
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GOLDFALCON 10 yıl
bu çift çekirdek mevzunu bekliyorum nettop alcam fakat....performans cok fark edermi acaba cift çekirdekte oyun felan zaten yalan bu cihazlarda bence ama video ve müzik performansı ne alemde gercekten merak ediyorum
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