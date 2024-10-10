Çığır açan buluş ile “rüyalar arası iletişim” dönemi başlıyor

Rüyalarda çift yönlü iletişim dönemi
Kişinin rüya gördüğü sırada, rüya gördüğünün farkında ve bilincinde olduğu bu tür rüyalara lüsid rüya veya berrak rüya (lucid dream) deniyor; daha açıklayıcı olması için bilinçli rüya görme de diyebiliriz. Böyle bir rüyayı mutlaka deneyimlemişsinizdir. Peki bu esnada tanıdınız biriyle aynı rüyayı paylaşmak? Görünüşe göre uyku geliştirme ve bilinçli rüya görme üzerine çalışmalar yürüten REMspace, özel olarak tasarlanan ekipmanlarla bunu başardı.
Henüz hakem denetiminden geçmemiş olan bu iddia, eğer doğrulanırsa rüya araştırmalarında bir dönüm noktası olabilir. Firma, özel ekipmanlar kullanarak iki kişinin başarılı bir şekilde lüsid rüya gördüğünü ve bu esnada birbirleriyle mesaj alışverişinde bulunduklarını iddia ediyor.
Şirket, deneylerini birbirinden uzak iki katılımcı üzerinde yaptığını söylüyor. Aktarılanlara göre sunucu ilk katılımcıya rüya gördüğü sırada rastgele bir kelime göndermiş ve katılımcı da bu kelimeyi rüyasında tekrarlamış. Tekrarlanan gelime ve verilen yanıt sunucuda kaydedilmiş. Sekiz dakika sonra ise bir sonraki katılımcı lüsid rüyasında bu mesajı alarak doğrulamış. Firma bu sayede rüyalarda ilk kez “sohbet” edildiğini söylüyor.
Hakemli incelemeler bekleniyor
REMspace, bilinçli rüyaların özellikle REM uykusu sırasında gerçekleşenlerinin çeşitli uygulama alanlarına sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, bilinçli rüyanın zihinsel sağlık sorunlarının çözümünden, yeni becerilerin öğrenilmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğini savunuyor. Raduga, bilinçli rüya sayesinde kabusların azaltılabileceğini, fobilerle yüzleşilebileceğini ve kişisel sorunların çözülebileceğini iddia ediyor.
REMspace ayrıca rüyalar sırasında tespit edilebilen bir rüya dili geliştirdiğini belirtiyor. “Remmyo” adı verilen bu dilin, elektromiyografi sensörleri aracılığıyla rüya sırasında üretilen seslerin yakalanmasıyla iletişim için kullanılabileceği öne sürülüyor. Ancak bu teknolojinin geçerliliği de henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil.
REMspace’in çalışmalarının bilimsel olarak doğrulanması hâlinde, rüya araştırmalarında yeni bir çağın kapıları açılabilir. Şirket, daha karmaşık iletişim biçimlerine olanak tanıyan teknolojiler üzerinde çalıştığını ve gelecekte rüya sırasında tam anlamıyla konuşmalar yapılabileceğini iddia ediyor. Raduga, birkaç yıl içinde rüya iletişiminin yaygınlaşacağını öngörüyor. Ancak, bu iddiaların doğrulanması için bilim dünyasının hakemli incelemeleri bekleniyor.Kaynakça https://www.businesswire.com/news/home/20241008878282/en/Breakthrough-from-REMspace-First-Ever-Communication-Between-People-in-Dreams https://thedebrief.org/lucid-dreaming-breakthrough-startup-claims-first-ever-two-way-dream-communication/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.