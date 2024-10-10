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    Çığır açan buluş ile “rüyalar arası iletişim” dönemi başlıyor

    Bir nöroteknoloji girişimi olan REMspace, kulağa bilim kurgudan fırlamış gibi gelen bir gelişmeyle lüsid rüya sırasında bireyler arasında ilk iki yönlü iletişimi gerçekleştirdiğini açıkladı.
    Çığır açan buluş ile rüyalar arası iletişim dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Zeki Müren’in 1989 yılında çıkan “Rüyalarda Buluşuruz” şarkısı, kulağa bilim kurgudan fırlamış gibi gelen bir gelişmeyle gerçek hale geliyor. ABD ve Rusya merkezli bir nöroteknoloji girişimi olan REMspace, rüya sırasında iki kişi arasında ilk kez çift yönlü iletişim kurulduğunu iddia ediyor. Firma bunu lüsid rüya (lucid dream) esnasında yaptığını söylüyor.

    Rüyalarda çift yönlü iletişim dönemi

    Kişinin rüya gördüğü sırada, rüya gördüğünün farkında ve bilincinde olduğu bu tür rüyalara lüsid rüya veya berrak rüya (lucid dream) deniyor; daha açıklayıcı olması için bilinçli rüya görme de diyebiliriz. Böyle bir rüyayı mutlaka deneyimlemişsinizdir. Peki bu esnada tanıdınız biriyle aynı rüyayı paylaşmak? Görünüşe göre uyku geliştirme ve bilinçli rüya görme üzerine çalışmalar yürüten REMspace, özel olarak tasarlanan ekipmanlarla bunu başardı.

    Henüz hakem denetiminden geçmemiş olan bu iddia, eğer doğrulanırsa rüya araştırmalarında bir dönüm noktası olabilir. Firma, özel ekipmanlar kullanarak iki kişinin başarılı bir şekilde lüsid rüya gördüğünü ve bu esnada birbirleriyle mesaj alışverişinde bulunduklarını iddia ediyor.

    Çığır açan buluş ile rüyalar arası iletişim dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    REMspace’in kurucusu Michael Raduga, Mayıs 2023’te kendi kafatasına mikroçip yerleştirerek rüyalarını kontrol etmeyi amaçlayan bir deney yapmış ve bu olay dünya genelinde büyük dikkat çekmişti. Raduga, bu çipin REM uykusu sırasında beyninin motor korteksini uyarmak için tasarlandığını iddia ediyor. Bu tehlikeli deney sırasında kan kaybından ölüm tehlikesi atlatmasına rağmen, Raduga hala bu deneyin potansiyeline inanıyor.

    Şirket, deneylerini birbirinden uzak iki katılımcı üzerinde yaptığını söylüyor. Aktarılanlara göre sunucu ilk katılımcıya rüya gördüğü sırada rastgele bir kelime göndermiş ve katılımcı da bu kelimeyi rüyasında tekrarlamış. Tekrarlanan gelime ve verilen yanıt sunucuda kaydedilmiş. Sekiz dakika sonra ise bir sonraki katılımcı lüsid rüyasında bu mesajı alarak doğrulamış. Firma bu sayede rüyalarda ilk kez “sohbet” edildiğini söylüyor.

    Hakemli incelemeler bekleniyor

    REMspace, bilinçli rüyaların özellikle REM uykusu sırasında gerçekleşenlerinin çeşitli uygulama alanlarına sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, bilinçli rüyanın zihinsel sağlık sorunlarının çözümünden, yeni becerilerin öğrenilmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğini savunuyor. Raduga, bilinçli rüya sayesinde kabusların azaltılabileceğini, fobilerle yüzleşilebileceğini ve kişisel sorunların çözülebileceğini iddia ediyor.

    REMspace ayrıca rüyalar sırasında tespit edilebilen bir rüya dili geliştirdiğini belirtiyor. “Remmyo” adı verilen bu dilin, elektromiyografi sensörleri aracılığıyla rüya sırasında üretilen seslerin yakalanmasıyla iletişim için kullanılabileceği öne sürülüyor. Ancak bu teknolojinin geçerliliği de henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

    REMspace’in çalışmalarının bilimsel olarak doğrulanması hâlinde, rüya araştırmalarında yeni bir çağın kapıları açılabilir. Şirket, daha karmaşık iletişim biçimlerine olanak tanıyan teknolojiler üzerinde çalıştığını ve gelecekte rüya sırasında tam anlamıyla konuşmalar yapılabileceğini iddia ediyor. Raduga, birkaç yıl içinde rüya iletişiminin yaygınlaşacağını öngörüyor. Ancak, bu iddiaların doğrulanması için bilim dünyasının hakemli incelemeleri bekleniyor.

    Kaynakça https://www.businesswire.com/news/home/20241008878282/en/Breakthrough-from-REMspace-First-Ever-Communication-Between-People-in-Dreams https://thedebrief.org/lucid-dreaming-breakthrough-startup-claims-first-ever-two-way-dream-communication/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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