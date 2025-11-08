Tüm zamanların en çok satan oyunları: Rockstar Games listeyi değiştirdi!

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto VI'nın bir kez daha 19 Kasım 2026'ya ertelendiğini açıklayan Take-Two Interactive, Red Dead Redemption 2'nin 2025'te etkileyici bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Dünya genelinde 79 milyondan fazla adet satan oyun, tüm zamanların en çok satan dördüncü video oyunu oldu ve tüm Red Dead Redemption serisinin toplam satış rakamı 106 milyonu aştı.

Red Dead Redemption 2, tüm zamanların en çok satan dördüncü oyunu oldu

Red Dead Redemption 2'nin neredeyse yedi yıl önce Ekim 2018'de piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, bu Rockstar için dikkat çekici bir rekor. Rockstar'ın silahşörlü Western açık dünya destanı, Animal Crossing: New Horizons, Elden Ring, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 ve daha fazlası gibi son yıllarda çıkan birçok dikkat çekici oyuna rağmen popülerliğini korumayı başardı.

Dünyanın en çok satan oyunları (2025)

Red Dead Redemption 2, Mario Kart 8'in 78,02 milyon, PUBG'nin 75 milyon, Oregon Trail'in 65 milyon, Terraria'nın 64 milyon, The Witcher 3'ün 60 milyon ve orijinal 1985 yapımı Super Mario Bros’un 58 milyon satış rakamlarını geride bıraktı. Bu arada, tüm zamanların en çok satan oyunu 350 milyon adetle Minecraft. Grand Theft Auto V (GTA 5), 220 milyon satışla ikinci; Wii Sports 82,9 milyon satışla üçüncü sırada. İşte tüm zamanların en çok satan oyunları listesi:

Minecraft: 350 milyon Grand Theft Auto V (GTA 5): 220 milyon Wii Sports: 82 milyon Red Dead Redemption 2: 79 milyon Mario Kart 8: 78 milyon PUBG: 75 milyon Oregon Trail: 65 milyon Terraria: 64 milyon The Witcher 3: 60 milyon Super Mario Bros: 58 milyon

