Tüm zamanların en çok satan oyunları: Rockstar Games listeyi değiştirdi!

Red Dead Redemption 2, tüm zamanların en çok satan dördüncü oyunu oldu
Red Dead Redemption 2'nin neredeyse yedi yıl önce Ekim 2018'de piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, bu Rockstar için dikkat çekici bir rekor. Rockstar'ın silahşörlü Western açık dünya destanı, Animal Crossing: New Horizons, Elden Ring, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 ve daha fazlası gibi son yıllarda çıkan birçok dikkat çekici oyuna rağmen popülerliğini korumayı başardı.
Dünyanın en çok satan oyunları (2025)
Red Dead Redemption 2, Mario Kart 8'in 78,02 milyon, PUBG'nin 75 milyon, Oregon Trail'in 65 milyon, Terraria'nın 64 milyon, The Witcher 3'ün 60 milyon ve orijinal 1985 yapımı Super Mario Bros’un 58 milyon satış rakamlarını geride bıraktı. Bu arada, tüm zamanların en çok satan oyunu 350 milyon adetle Minecraft. Grand Theft Auto V (GTA 5), 220 milyon satışla ikinci; Wii Sports 82,9 milyon satışla üçüncü sırada. İşte tüm zamanların en çok satan oyunları listesi:
- Minecraft: 350 milyon
- Grand Theft Auto V (GTA 5): 220 milyon
- Wii Sports: 82 milyon
- Red Dead Redemption 2: 79 milyon
- Mario Kart 8: 78 milyon
- PUBG: 75 milyon
- Oregon Trail: 65 milyon
- Terraria: 64 milyon
- The Witcher 3: 60 milyon
- Super Mario Bros: 58 milyon