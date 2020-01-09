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    Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3

    Dünyanın en küçük istihbarat, izleme ve keşif platformu olarak anılan Black Hornet 3 İHA'ya yakından bakıyoruz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    12,3b
    1
    6
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3
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    İnsansız hava aracı (İHA) teknolojileri çok hızlı gelişme göstermekteler. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bu araçları en sık kullananlar arasında silahlı kuvvetler personeli bulunuyor. Ülkemiz Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinden olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın da envanterinde bulunan PD-100 Black Hornet isimli ve nano sınıfta yer alan İHA’lar bu araçların en marifetlilerinden. Artık üçüncü nesle terfi eden ve Black Hornet 3 olarak adlandırılan İHA’yı gelin yakından tanıyalım.

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    PD-100 Black Hornet’in geliştiricisi Norveç merkezli Prox Dnamics’in 2016 yılında termal görüntüleme çözümleriyle tanıdığımız ABD’li FLIR tarafından 134 milyon dolara satın alınması ardından, söz konusu İHA güncellemeye devam edildi. Dayanıklı ve kompakt bir tasarıma sahip araç, gizlilik gerektiren görevlerin icrası başta olmak üzere durumsal farkındalık yaratma, görüş hattı ötesi keşif, kuvvet koruma ve arama kurtarma gibi faaliyetlerde kullanılabiliyor. 

    Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3
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    Dünyanın en küçük istihbarat, izleme ve keşif platformu olarak anılan İHA, 123 mm’lik rotor çapına ve 168 mm uzunluğa sahip. 33 gram ağırlığında olan araç sınıfının en iyi ses ve görsel saptama teknolojilerini üzerinde barındırıyor.

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    Sahip olduğu minimalist tasarımı sayesinde askeri personelin muharebe teçhizatına rahatlıkla dâhil edilebilen İHA, neredeyse hiç ses çıkarmadan hareket ettiği için gizliliğin esas olduğu görevlerde kullanmak için önemli bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Black Hornet 3’ü 15- 20 knot arasındaki rüzgâr hızlarında ve 10 ila 43 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda kullanabilmek mümkün.

    Otomatik ve manuel gezinme, bağlantı kopması halinde bağımsız hareket ve otomatik dönüş gibi birçok farklı uçuş modunda kullanılabilen İHA’nın uçuşa hazır hale gelmesi için gereken sürenin 30 ila 120 saniye arasında değiştiği ifade edilmiş.

    Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3
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    İki adet elektro optik kamerayla donatılan Black Hornet 3’te bir de termal LED ışıklı gece görüntüleyici bulunmakta. Termal görüntüleyici, askerlerin görüş mesafesini artırarak canlı videolar ve hareketsiz görüntüler yakalanmasına olanak sağlıyor.

    İHA, navigasyon alanında da bir hayli yetenekli. Küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tarafından yönlendirilen aracın isteğe bağlı olarak eklenen bir özellik sayesinde GPS sinyalinin engellendiği iç mekân gibi alanlarda manuel olarak kontrol edilebildiğini de hatırlatalım.

    Black Hornet Kişisel Keşif Sistemi adıyla kullanılan İHA; baz istasyonu, kontrolör ve bir ekran modülünden oluşan yer kontrol istasyonunca kullanılıyor. Arazi şartlarında da pilinin değiştirilebildiği İHA, 2 km menzil ve 25 dakika havada kalabilme özelliğine sahip. Aracın azami hızı ise 21.48 km/s saat olarak belirtilmiş. Black Hornet’e sahip olmak ise kolay değil. İHA’nın fiyatının sahip olduğu donanımla birlikte 195 bin dolarlara çıktığı ifade ediliyor.



    https://www.army-technology.com/projects/black-hornet-personal-reconnaissance-system/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ulan Musk 1 hf. en beğenilen Ussuz
    Bu fonksiyonları sinek boyutunda sun, milyar dolara da satarsın.
    Yanıtla +8
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    erturkcan2 5 gün
    25 dakika havada kalabiliyor ve 200 bin dolara satılıyor gerçekten inanılmaz...
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    nuksws_99 1 hf.
    33 gram olduğundan 200k dolar olabilir mi?
    Yanıtla +1
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    Ategnatos 1 hf. yeni yorumcu
    Milletin yaptıkları şeylere bak ya.. gayet iyi..
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    Ussuz 1 hf.
    El kadar şey 200.000 dolar bu ne abi komple elmastan mı yaptınız cihazı nedir bunun olayı? komple altın ya da titanyum yapsan tutmaz bu kadar
    2 Yanıt Yanıtla
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    FatihAsl 1 hf. Ussuz
    basit bir işlemci üret bakalım fiyatı ne olacak. bazı şeylerin fiyatı sadece madde ile ölçülemez. elmas dediğin nedir ki değeri aslında kömürden daha fazla değil. ama nadir bulunduğu için insan oğlu böyle gereksiz fiyat biçiyor.
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    Ulan Musk 1 hf. Ussuz
    Bu fonksiyonları sinek boyutunda sun, milyar dolara da satarsın.
    Yanıtla +8
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