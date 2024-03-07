Çin, dünyanın kuşa en çok benzeyen ornitopterini üretti

- Kuşa en çok benzeyen ornitopter
- Sivil ve askeri uygulamalarda kullanılma potansiyeli bulunuyor
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Ornitopterin, kanatlarını çırparak uçabilen uçaklara verilen isim olduğunu belirtelim. "Küçük Şahin" isimli ornitopterin görüntülerinde, tasarımı, araştırma ve geliştirme süreci ile saha test aşamaları yer alıyor. Ornitopter, Xi'an Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ndeki (NWPU) bir araştırmacı ekibi tarafından geliştirildi.
Eurasian Times, üniversitenin Çin'in savunma araştırma sektörüyle güçlü bağlantılara sahip olduğunu ve insansız hava araçları (İHA'lar) ve hipersonik teknolojinin geliştirilmesine yaptığı önemli katkılarla tanındığını bildiriyor. Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantısı daha önce ABD yaptırım listesine eklenmesine neden olmuştu.
Şirket, Çin'in insansız hava araçlarının yüzde 90'ını ürettiğini ve en büyük müşterisinin Çin ordusu olduğunu belirtiyor. Bu araç, üniversitenin ilk ornitopteri değil. Ekim 2023'te uçuş süresi rekorları kıran ve uluslararası beğeni toplayan "Xinge" adlı kanat çırpan drone'u tanıtmıştı.
Kuşa en çok benzeyen ornitopter
Küçük Şahin, yaklaşık bir kuş büyüklüğünde ve görüntülerde drone'un tıpkı gerçek bir kuş gibi süzülüp döndüğü görülüyor. Kanatlar bir kuşunki gibi esneyebiliyor ve katlanabiliyor; bu da onun, kendi boyutundaki cihazlar için neredeyse benzersiz bir uçuş verimliliğine sahip olduğu anlamına gelebilir.
CCTV, ornitopterin bu modeli öğrendiğini ve yeni bir koni krank mekanizması sayesinde kuşları taklit edebildiğini bildirdi. Çin medyasında ayrıca Küçük Şahin'in kanatlarını çırparken katlayabildiği, uçuş sırasında yalnızca bir kanadını katlayabildiği, çırpma hızını ayarlayabildiği ve süzülmek için kanatlarını kilitleyebildiği belirtildi. Tasarımların, CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) simülasyonları ve rüzgar tüneli testleri ile optimize edildiği belirtildi.
Sivil ve askeri uygulamalarda kullanılma potansiyeli bulunuyor
CCTV'ye göre Küçük Şahin, askeri keşif, ekolojik izleme ve çevre koruma alanlarında potansiyel uygulamalara sahip. Uzmanlar, bu tür dronların vahşi hayvanları rahatsız etme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor.
Eurasian Times'ın haberine göre, Küçük Şahin gibi insansız hava araçları, kuş uçuşunun mekaniğini taklit edecek şekilde tasarlandı ve Çin havacılık teknolojisinde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, daha yüksek irtifalarda yüksek biyomimetik ornitopterlerin gerçek kuşlara çarpıcı bir benzerlik gösterdiğini, öyle ki özel ekipman olmadan ayırt edilmelerinin zor olduğunu belirtti.
Askeri uygulamalar söz konusu olduğunda, modern sabit kanatlı uçaklar ve rotorlu taşıtlar, gizlilik yeteneklerini geliştirmek için farklı teknolojiler kullanıyor. Ancak ornitopterler kuşlara benzediği için doğal kamuflaj yeteneğine sahipler. Bu yetenek, bu uçakların çevrelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını sağlayarak, radar ve görsel araçlar yoluyla tespit edilmelerini zorlaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.