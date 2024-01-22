Hollandalı şirket, kartal şeklinde askeri drone üretti

Gerçek bir kartala benzeyecek şekilde tasarlanan uzaktan kumandalı sabit kanatlı uçak, geleneksel drone estetiğine meydan okuyor. Kartalın boyutunu, şeklini ve rengini taklit eden Evolution Eagle, askeri gözetleme için hayati öneme sahip gizliliğiyle geleneksel drone'lardan ayrılıyor.
Diğer kuş benzeri dronlardan farklı olarak drone, itiş için iki ön pervane kullanarak kanat çırpma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu tasarım kararı drone'un mekaniğini basitleştirerek pil ömrünü uzatıyor ve operasyonel verimlilik sağlıyor.
Planör gibi süzülebiliyor
Kartalların uçuş düzenlerini taklit eden drone, kuşlara benzer şekilde, termal yukarı yönlü hava akımları üzerinde süzülebiliyor. Bu sayede, pil gücünden tasarruf sağlayarak, sessizlik ve gizlilik gerektiren görevler için motorların geçici olarak kapatılmasına olanak tanıyor. Evolution Eagle, gerçek kartallar gibi yüksek perdeli tiz ses çıkarmıyor. Bu sessiz süzülme yeteneği drone'un, kritik operasyonlar sırasında tespit edilememesini sağlıyor.
Birinci Şahıs Görüş (FPV) aracılığıyla çalıştırılan Evolution Eagle, operasyon bölgesinin canlı "kartal gözü" perspektifini sunabiliyor. FPV sistemi, uzaktan pilotların yön bulmasına ve gerçek zamanlı kararlar almasına olanak tanıyor.
Drone'un arkasında termal kamera, haritalama kamerası veya karşı drone sistemi gibi çeşitli donanımları barındıran bir yük bölmesi yer alıyor. Evolution Eagle, gündüz kamerası, termal kamera, C-UAS kinetik müdahale ve 3D haritalama gibi ek özellikler eklenerek farklı görev ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Kolaylıkla taşınabilen drone, üç dakika içinde monte edilebiliyor. Aynı zamanda piste gerek duymadan el ile fırlatılarak uçuşa başlayabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.