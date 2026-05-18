    Çin, elektrik şebekesine sadece 12 ayda bir "Almanya" ekledi

    Çin'in elektrik üretimi 2025'te yaklaşık 500 TWh artarak Almanya'nın yıllık toplam üretimine ulaştı. Büyümenin büyük kısmı güneş ve rüzgar enerjisinden kaynaklandı.

    Çin’in enerji sektöründeki büyüme hızı, küresel ölçekte dikkat çekici seviyelere ulaşmaya devam ediyor. 2025 yılı verilerine göre ülkenin toplam elektrik üretimi ve tüketiminde yaşanan artış, birçok ülkenin yıllık enerji kapasitesini geride bıraktı. Çin, yalnızca bir yıl içinde elektrik sistemine neredeyse Almanya’nın toplam yıllık üretimine eşdeğer büyüklükte yeni kapasite ekledi.

    Açıklanan verilere göre Çin’in elektrik üretimi 2025 yılında yaklaşık 500 terawatt-saat (TWh) arttı. Bu rakam, Almanya’nın bir yılda ürettiği toplam elektrik miktarına oldukça yakın seviyede bulunuyor.

    Elektrik tüketimi 10 trilyon kWh sınırını geçti

    2025 yılı, Çin enerji sektörü açısından tarihi bir dönüm noktası oldu. Ülkenin toplam elektrik tüketimi ilk kez 10 trilyon kilovatsaat (kWh) seviyesini aşarak 10.368,2 TWh düzeyine ulaştı. Bu gelişme, Çin’in dünyanın en büyük elektrik talebine sahip ülkesi konumunu daha da güçlendirdi.

    Çin’in başarısını daha etkileyici kılan ise 2025 yılında gerçekleşen üretim artışının neredeyse tamamının düşük karbonlu enerji kaynaklarından sağlanmış olması. Özellikle güneş enerjisi tarafındaki yükseliş dikkat çekici seviyelere ulaştı. Çin, bir önceki yıla kıyasla yalnızca güneş enerjisinden elde ettiği elektrik üretimini 340 TWh artırdı.

    Bu miktar, Birleşik Krallık ve İspanya’nın tüm enerji kaynaklarından bir yılda ürettiği toplam elektriği geride bırakıyor. Böylece Çin’in yalnızca güneş enerjisindeki yıllık büyümesi bile birçok gelişmiş ülkenin toplam elektrik üretiminden daha büyük hale geldi.

    Rüzgar enerjisindeki genişleme de toplam büyümeye önemli katkı sağladı. Güncel verilere göre Çin’de elektriğin yüzde 42’si temiz enerji kaynaklarından elde edilirken, güneş ve rüzgar enerjisinin toplam payı ise yüzde 22 seviyesine ulaştı.

    Yenilenebilir enerji tarafındaki hızlı büyümeye rağmen Çin’in elektrik üretiminde fosil yakıtlar halen önemli yer tutuyor. Verilere göre ülke elektriğinin yüzde 58’i fosil kaynaklardan sağlanıyor. Özellikle kömür, burada büyük paya sahip. Bununla birlikte düşük karbonlu kaynaklardaki güçlü artış nedeniyle kömürden elde edilen elektrik üretiminde de hafif düşüş yaşandı.

    Çin’in enerji dönüşümüne rağmen emisyon tarafındaki ölçeği dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkenin enerji sektöründen kaynaklanan kişi başına emisyonlarının, küresel ortalamanın yaklaşık 2,2 katı seviyesinde olduğu belirtiliyor.

