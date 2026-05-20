Türkiye’de tarihi enerji dönüşümü: Güneş ve rüzgar ilk kez kömürü geçti

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre nisanda rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 9,7 olurken, güneş enerjisinin payı yüzde 13,1 seviyesine ulaştı. İki kaynağın toplam payı böylece yüzde 22,8’e çıkarak kömürün yüzde 21’lik üretim payını aşmayı başardı.
Hidroelektrik üretimi de güçlü artış gösterdi
Nisan ayında güneş ve rüzgara ek olarak hidroelektrik üretiminde de dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sayesinde hidroelektrik santrallerinin üretimi son yılların ortalamalarının oldukça üzerine çıktı.
Elektrik üretiminde en büyük payı da hidroelektrik santralleri aldı. Toplam üretimde hidroelektriğin payı 11 milyon 625 bin 214 MWh ile yüzde 42,05 olarak hesaplandı.
Doğal gaz ve ithal kömür geriledi
Yenilenebilir kaynakların yükselişiyle birlikte doğal gaz ve ithal kömürün üretimdeki payında gerileme görüldü. Doğal gazın toplam elektrik üretimindeki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 seviyesine düşerken ithal kömürün payı yüzde 8,6 oldu.
Özellikle ithal kömür tarafındaki gerileme dikkat çekti. Yüzde 8,6’lık oran, son dokuz yılın en düşük aylık seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Kaynak bazında üretim dağılımı ise şu şekilde:
- Hidrolik: yüzde 42,05 (11,62 milyon MWh)
- Taş kömürü ve linyit: yüzde 11,74 (3,24 milyon MWh)
- Rüzgar: yüzde 9,65 (2,66 milyon MWh)
- İthal kömür: yüzde 8,51 (2,35 milyon MWh)
- Doğal gaz: yüzde 7,61 (2,10 milyon MWh)
- Güneş: yüzde 13,82 (3,82 milyon MWh)
- Jeotermal: yüzde 3,28 (908 bin MWh)
- Biyokütle: yüzde 2,32 (640 bin MWh)
- Asfaltit: yüzde 0,56 (156 bin MWh)
- Kojenerasyon: yüzde 0,23 (63 bin MWh)
- Fuel Oil: yüzde 0,22 (61 bin MWh)
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.