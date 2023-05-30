Perovskit güneş panellerinin en büyük sorunu çözüldü

Geleneksel silikon tabanlı güneş panelleri geçmişten gelen popülerliğinin etkisiyle piyasanın çoğunluğuna hakim olsa da perovskit tabanlı paneller sadece yaklaşık 15 yıllık sürede aradaki farkı hızla kapatıyor. Verimlilik alanında daha önde olan bu paneller aynı zamanda hem daha ucuz hem de daha hafif olma özelliğini de taşıyor. Ancak perovskit hücrelerinin dayanıklılık dezavantajı uzun yıllı kullanımların önünde ki en büyük engel konumunda, ya da daha doğrusu öyleydi.
Verimlilik kaybı neredeyse yok
Güneş pilleri ayrıca 600 saat boyunca 60°C'lik sabit bir ısıya maruz bırakıldı. BondLynx uygulananlar bu süre zarfında verimliliklerinin neredeyse %98'ini korumayı başarırken, kontrol grubu verimliliklerinin %27'sini kaybetti. Testler yalnızca birkaç ay süreyle gerçekleştirilmiş olsa da, işlem gören hücrelerin neredeyse hiç verimlilik kaybetmemiş olması, çok daha uzun süre dayanabileceklerini gösteriyor. Tahminlere göre BondLynx sayesinde perovskit panellerin kullanım ömrü 30 yıla kadar yükselebilir.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)