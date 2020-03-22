Çin, KOVİD-19’u dünyaya duyurmasının ardından hayatını kaybeden doktorun ailesinden özür diledi

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Dr Li Wenliang ile yedi arkadaşının bulunduğu bir grup, koronavirüs tehdidini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurduğu gerekçesiyle polis tarafından uyarılmış ve takip eden süreçte olayın kahramanı doktor virüs kaparak ne yazık ki hayatını kaybetmişti.

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Tepki çeken karar ve gelişen olaylar sonrasında geçen süreçte Çin Komünist Partisi bir soruşturma başlatmıştı.

Ülkenin Ulusal Denetleme Komitesi sorumluluğunda yürütülen soruşturma nihayet tamamlandı ve komite, olay esnasında görev alan iki polis memurunu disiplin suçu işlemekten ötürü mahkûm etmeye karar verdi. Dr Li’nin kamu düzenini bozucu eylemlerde bulunmadığını belirten tahkikat heyeti, Li’yi kahramanca mücadele eden ve fedakârlık yapan bir profesyonel olarak tanımladı.

Hatalı olduğunu kabul eden hükümet, Dr Li’nin ailesinden resmi özür dileyerek doktorun defni sırasında yapılan cenaze masraflarını karşılamaya karar verdi. Li’nin ailesi ayrıca iş kazası tazminatı alacak.

https://news.sky.com/story/coronavirus-china-apologises-to-family-of-doctor-who-died-after-warning-about-covid-19-11960679

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