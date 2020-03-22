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    Çin, KOVİD-19’u dünyaya duyurmasının ardından hayatını kaybeden doktorun ailesinden özür diledi

    Çin Hükümeti, koronavirüs tehdidini duyurduktan sonra virüs kaparak hayatını kaybeden Dr. Li'nin ailesinden resmi özür diledi. Dr.Li yaptığı paylaşım nedeniyle polis tarafından uyarılmıştı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin, KOVİD-19’u dünyaya duyurmasının ardından hayatını kaybeden doktorun ailesinden özür diledi
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    Dr Li Wenliang ile yedi arkadaşının bulunduğu bir grup, koronavirüs tehdidini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurduğu gerekçesiyle polis tarafından uyarılmış ve takip eden süreçte olayın kahramanı doktor virüs kaparak ne yazık ki hayatını kaybetmişti.

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    Tepki çeken karar ve gelişen olaylar sonrasında geçen süreçte Çin Komünist Partisi bir soruşturma başlatmıştı.

    Çin, KOVİD-19’u dünyaya duyurmasının ardından hayatını kaybeden doktorun ailesinden özür diledi

    Ülkenin Ulusal Denetleme Komitesi sorumluluğunda yürütülen soruşturma nihayet tamamlandı ve komite, olay esnasında görev alan iki polis memurunu disiplin suçu işlemekten ötürü mahkûm etmeye karar verdi.  Dr Li’nin kamu düzenini bozucu eylemlerde bulunmadığını belirten tahkikat heyeti, Li’yi kahramanca mücadele eden ve fedakârlık yapan bir profesyonel olarak tanımladı.

    Hatalı olduğunu kabul eden hükümet, Dr Li’nin ailesinden resmi özür dileyerek doktorun defni sırasında yapılan cenaze masraflarını karşılamaya karar verdi. Li’nin ailesi ayrıca iş kazası tazminatı alacak.  



    https://news.sky.com/story/coronavirus-china-apologises-to-family-of-doctor-who-died-after-warning-about-covid-19-11960679 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    vs-fb (Vn S) 8 sa. en beğenilen
    Özür dilersen ne dilemesen ne. Giden geri mi gelecek. İleride benzeri olsa farklı mı davranacaklar sanki.
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    spenx01 (Basta Bbb) 1 sa.
    8 aydir varsa, zaten hepimiz kaptik demektir. niye evdeyiz? hele ki gencler neden eve mahkum. herkesin yasliyla iliskisi yok. yaslilarla temasa giren eve hapsolsun. geriye kalan niye zorla evde tutuluyor?
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    Mert GFL (abdurrahman mert) 3 sa.
    Ben virüsten öldüğüne inanmıyorum. Genç bağışıklığı güçlü virüse 14 günden fazla maruz kaldı ve dünyaya duyurulmasından sonra öldü. 8 aydır varmış deniyor?
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    vs-fb (Vn S) 8 sa. en beğenilen
    Özür dilersen ne dilemesen ne. Giden geri mi gelecek. İleride benzeri olsa farklı mı davranacaklar sanki.
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