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    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası

    Google'ın yeni tip Koronavirüs hastalığı(COVID - 19) için hazırladığı web sitesi kullanıma açıldı. Oldukça kullanışlı bir arayüze sahip Web sitesinde, bilgilendirici Koronavirüs içerikleri yer alıyor.
    23 sa. (Son Güncelleme: 22 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası
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    Google'ın yeni tip Koronavirüs hastalığı(COVID - 19) için hazırladığı web sitesi kullanıma açıldı. Oldukça kullanışlı ve basit bir arayüze sahip Web sitesinde, yazılı ve görsel birçok bilgilendirici Koronavirüs içeriğine yer veriliyor. Bunlar:

    İlginizi Çekebilir Avatar Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı

    Google'ın Koronavirüs Web sitesine gitmek için tıklayınız. 

    • Koronavirüs hastalığı(COVID - 19) ile ilgili bilinmesi gerekenler(genel bilgilendirici içerikler, belirtiler, korunma yolları ve tedaviler)
    • Koronavirüsten korunma ipuçları
    • Koronavirüs ile ilgili arama trendleri ve hastalıktan etkilenen ülkelerdeki vaka, ölüm ve tedavi edilen kişi sayısı
    • Salgın sürecinin daha kolay geçirilmesi için çeşitli tavsiyeler
    • Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs ile mücadele fonuna bağışta bulunma
    • Google blogundan son haberler 

    Google, web sitesinde yer alan bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü gibi yetkili kaynaklardan alındığını vurguluyor. Dili şimdilik İngilizce olan web sitesi, ilerleyen günlerde farklı dillere de çevirilecek. 

    Google Kornavirüs haritası için tıklayınız.

    Bing de Koronavirüs için özel bir web sitesi hazırlamıştı

    Daha önce arama devi Google'ın en büyük rakiplerinden olan Bing de dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren ve ülkelerdeki yayın kuruluşlarının, Koronavirüs ile ilgili hazırladığı haberlerin derlendiği bir web sitesi hazırlamıştı. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 19 sa. en beğenilen
    Bir ara her yerden 1800 mühendisi çektiler bunu hazırlamak için demişlerdi bu mu çıkan şimdi ?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    YOURMOVE 11 sa.
    Bu gece maalesef üst sıraları zorlarız.
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    greenk (Samet Yeniyol) 13 sa.
    https://google.org/crisisresponse/covid19-map
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    gun (Gün Oksay) 19 sa. en beğenilen
    Bir ara her yerden 1800 mühendisi çektiler bunu hazırlamak için demişlerdi bu mu çıkan şimdi ?
    Yanıtla +5
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    isakoc (isa koç) 22 sa.
    Sitede yanlızca Amerika'ya ait bilgiler var.
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