Çin, Nesnelerin İnterneti’ni uzaydan yönetecek

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Bir süre önce uzaya uydular göndererek kendi konumlama sistemini hayata geçiren Çin şimdi de Nesnelerin İnterneti ağını uzaydan yönetmeyi planlıyor. İlk 3 uydunun yörünge testleri başarıyla tamamlandı.

Xingyun projesi nedir?

Mevcut kablosuz iletişim altyapısının yetersiz kalan kapsama alanı Nesnelerin İnterneti ağını karanlıkta bırakıyor. Çin hükümeti alçak yörüngede Nesnelerin İnterneti cihazlarına yeterli bir ağ oluşturmak için Xingyun projesini hayata geçirmişti.

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Xingyun projesi 2023 yılına kadar alçak yörüngeye 80 mini iletişim uydusu yerleştirmeyi planlıyor. Uydular lazer sistemleri ile birbirine bağlanıyor ve bu sayede gerçek zamanlı olarak cihazlar arasında iletişim performansı sağlanıyor. Ayrıca uyduların yön değiştirmesine de gerek kalmıyor. Örneğin bir trende veya gemide Nesnelerin İnterneti cihazları birbirleri ile akıcı bir şekilde iletişim kurabilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Xingyun Shiyan 1 olarak ilk uydu uzaya fırlatılmıştı. 12 Mayıs tarihinde ise yine Kuaizhou-1A roketi ile Xingyun-2 01 ve 02 uyduları uzaya fırlatıldı. Bu uyduların yörüngedeki testlerinin ilk aşaması tamamlanmış durumda.

Testlerde tamamen beklentilere uygun sonuçlar elde edildiği belirtiliyor. Bu sayede projedeki diğer uydular yol haritasına sadık kalarak uzaya fırlatılacak. Bu da projenin aksamaması anlamına geliyor.

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