Çin yapımı UOS işletim sisteminin Windows'a rakip olabilmesi için 10 yıla ihtiyacı var

Tam Boyutta Gör

Çin merkezi hükümetinin cömert sübvansiyonları sayesinde, yüksek teknoloji endüstrileri hızla gelişmeye başladı. Özellikle, Çin'de x86 uyumlu işlemcilerin iki ailesi geliştirildi: MIPS mimarisine dayanan Loongson işlemciler ve tamamen x86 uyumlu mimariye dayanan Zhaoxin işlemciler. Çin bilgisayar platformlarının zayıf noktası ise işletim sistemiydi, ancak şimdi bu sorun UOS yardımıyla çözülüyor.

Geçen Aralık ayında, UOS (Unity Operating System) geliştiricisi Union Tech, ortak ArcherMind Technology ile birlikte Unity Operating System'ın (v10) ilk sürümünü yayınladı ve bu yılın başında da UOS v20 sürümü piyasaya sürüldü. UOS işletim sistemi, Çinli NewStart, Wuhan Deepin Technology ve devlet şirketi China Electronics Corporation (CEC) tarafından geliştirilen Linux sürümüne dayanmakta ve Çin'de UOS'un yüksek beklentileri var: Windows'un yerini almak.

Tam Boyutta Gör

Windows'a rakip olabilir mi?

Peki bu ne zaman olacak? UOS geliştiricisi Union Tech Genel Müdürü Liu Wenhuan, Çin yapımı OS'nin gelişimi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten yabancı işletim sistemleri ile rekabet etmek için üç, beş, hatta on yıl en az gerekir. Bu nedenle, pratikler ve ifadeler üzerinde durmak yerine kendi ürünlerimizi ve işlerimizi yapmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü nihai pazar hala ürünün kalitesine ve bakımının kolaylığına bağlı."

Geliştirici, ürününün (UOS) birçok yönden rakiplerle yarışabileceğine inanıyor ve Liu Wenhuan'ın konuşmalarına göre, otomobilinizle rakibi geçebilirsiniz, ancak tüm rota boyunca sürüşü önde götürebilmek için deneyimli sürücü ve teknik olarak gelişmiş bir otomobil henüz ortada yok. Sektöre yakın kaynaklara göre ise Çin hükümetinin ekstra desteği ile bu sürenin 10 yıldan daha aza indirebilmesi de mümkün. UOS işletim sisteminin gelişimi ve Windows'a ne denli rakip olabileceğini görmemiz içinse, önümüzde çok uzun yılların olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

https://cntechpost.com/2020/05/06/uos-developer-says-need-10-years-to-catch-up-with-windows/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.