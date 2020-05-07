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    Çin yapımı UOS işletim sisteminin Windows'a rakip olabilmesi için 10 yıla ihtiyacı var

    Çin hükümetinin de desteğiyle geliştirilen UOS adlı işletim sisteminin geliştiricisi yeni açıklamalar yaparak, Windows'u yakalamak için uzun bir süreye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.
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    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çin yapımı UOS işletim sisteminin Windows'a rakip olabilmesi için 10 yıla ihtiyacı var
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    Çin merkezi hükümetinin cömert sübvansiyonları sayesinde, yüksek teknoloji endüstrileri hızla gelişmeye başladı. Özellikle, Çin'de x86 uyumlu işlemcilerin iki ailesi geliştirildi: MIPS mimarisine dayanan Loongson işlemciler ve tamamen x86 uyumlu mimariye dayanan Zhaoxin işlemciler. Çin bilgisayar platformlarının zayıf noktası ise işletim sistemiydi, ancak şimdi bu sorun UOS yardımıyla çözülüyor.

    Geçen Aralık ayında, UOS (Unity Operating System) geliştiricisi Union Tech, ortak ArcherMind Technology ile birlikte Unity Operating System'ın (v10) ilk sürümünü yayınladı ve bu yılın başında da UOS v20 sürümü piyasaya sürüldü. UOS işletim sistemi, Çinli NewStart, Wuhan Deepin Technology ve devlet şirketi China Electronics Corporation (CEC) tarafından geliştirilen Linux sürümüne dayanmakta ve Çin'de UOS'un yüksek beklentileri var: Windows'un yerini almak.

    Çin yapımı UOS işletim sisteminin Windows'a rakip olabilmesi için 10 yıla ihtiyacı var
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    Windows'a rakip olabilir mi?

    Peki bu ne zaman olacak? UOS geliştiricisi Union Tech Genel Müdürü Liu Wenhuan, Çin yapımı OS'nin gelişimi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten yabancı işletim sistemleri ile rekabet etmek için üç, beş, hatta on yıl en az gerekir. Bu nedenle, pratikler ve ifadeler üzerinde durmak yerine kendi ürünlerimizi ve işlerimizi yapmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü nihai pazar hala ürünün kalitesine ve bakımının kolaylığına bağlı."

    Geliştirici, ürününün (UOS) birçok yönden rakiplerle yarışabileceğine inanıyor ve Liu Wenhuan'ın konuşmalarına göre, otomobilinizle rakibi geçebilirsiniz, ancak tüm rota boyunca sürüşü önde götürebilmek için deneyimli sürücü ve teknik olarak gelişmiş bir otomobil henüz ortada yok. Sektöre yakın kaynaklara göre ise Çin hükümetinin ekstra desteği ile bu sürenin 10 yıldan daha aza indirebilmesi de mümkün. UOS işletim sisteminin gelişimi ve Windows'a ne denli rakip olabileceğini görmemiz içinse, önümüzde çok uzun yılların olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.



    https://cntechpost.com/2020/05/06/uos-developer-says-need-10-years-to-catch-up-with-windows/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 1 hf. en beğenilen
    Her şeyi anladım arayüzü birebir çaldın tamam, ulan en azından arkaplanı değiştirseydin.
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    celik44 (hmt çlk) 1 hf.
    ABD, Çin'i kendi ekosisteminden dışlayarak hayatının hatasını yaptı, tıpkı bize vermediği ihalar gibi, Çin kendi ekosistemini de kurarsa ABD'nin ipini çekmiş demektir.
    ABD, Çin'i kendi ekosisteminden dışlayarak hayatının hatasını yaptı, tıpkı bize vermediği ihalar gibi, Çin kendi ekosistemini de kurarsa ABD'nin ipini çekmiş d...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    smart1978 (X Y) 1 hf. celik44
    Ben de sandim ki Linux dagitimi degil. Kendileri kodlamislar .

    Bu bildiginiz yerelestirme ile makyozcu elinde gecilmesidir... Yani ozunde Linux Kernel i olusu ile Linux dagiitm turevi ile ABD ye karsi sadakatini da gostermis olmaktalar... Yani bir Amerikan sisteminden otekine gecis yapmislar. Yani Amerikan Windows tan Amerikan Linux turevlerine gecmislerdir .


    Gerci kacari yok... Kendi islemcileri kullanilan tum donanim bilesenlerin uretimi icin bile Amerikan patentlerine vs ihtiyaclari vardir... Olaya butunsel ele alirsak da Amerikan dahil Cin harici bircok ulkenin ekosistemine de magruz kalmislardir... Kacari yok Cin'in ....
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    ULTILIX 2 gün
    Benim isletim sistemini calmislar :P

    sourceforge.net/...
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    DH Misafiri 5 gün
    dalga mı geöiyorsunuz? bu bildiğimiz deepin os 20. linux (debian) üzerine kurulu, çinde yapılmış bir sistem. daha güvenlisini isteyen ubuntudde deneyebilir.
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    tosuntosun 5 gün
    kamu/kurum/sal olarak her linux dağıtımı windows işletim sistemine rakip olması gayet mümkün.
    kamu/kurum personelinin yapması hereken veya bilgisayarda yacağı işler belirlidir. 3-5 yazılımcı ve 2 adet destek elemanı sayesinde işlemi organize eder ve sürekli destek-güncelleme sağlamanız halinde hiçbir şekilden sorun yaşamazsınız

    burada en önemli sorun... işin tanımı ve gerekli tüm ihtiyaçları iş öncesinde belirleyip.. zaman içinde yeni güncellemeler ile desteklediğinizde sorunsuz çalışmaya alırsınız

    ben hala devletimizin tüm kurumlarında bu tür bir çalışma yapılmayışını anlamış değilim

    1994 yılında kara kuvvetleri komutanlığı unix server lar ile tüm ülke genelindeki birimlerini birbirine bağlamış ve veri güncellemesi yedeklemesini sorunsuz dial-up ile yapabiliyor iken... şuan maalesef tüm kamu personel ve kurumları microsoft un tekeline düşmüştür

    tabiki burada iş sahaında yazılımcı olarak çalışan veya sys-admin lere verilen değerin düşmesi büyük etken.. w2k server ların ilk çıktığı dönemde sertifika veren kurumlar resmen administrator sınavlarında kopyaları kendileri dağıtarak piyasada mikrosoft sys-adminlerinin artmasına vasıta oldu. elinde onaylı belgesi ile hem kamu kurumlarına hemde özel sektörlerde iş bulup basit bir domain ve lan kurmaktan aciz bu kişiler... çok yüksek bütçeli harcamaların oluşmasına ...


    en eski *nix adminlerinden olan arkadaşım 256k lık bir yazılabilir epromlu ethernet kartları ile sorunsuz lan lar kurabilmesi... gelişen desktop sayısına rağmen *nix çözümlerinin rağbet görmemesi...

    yazılımcı arkadaşların non-os sistemlerde kendielerini geliştirmek yerine... hazır form ve drag&drop frame leri tercih etmeleri ile bu sektör ister istemez çok hızlı gelişti

    tabiki bir çoğunuz *nix sistem adminlerinin ilk dönemlerdeki DOKUNULMAZ ve yüksek fiyatlı destek anlayışları microsoft un gelişimini de hızlandırdı.

    buna en bariz örnek.. ülkemizde PHP ile yazılım geliştiren (coder) arkadaşların ellerinde sayısız hazır depo kodları olmasına rağmen.... çok yüksek fiyatlar çekmesi de execute yazılımcılara kapı açıyor

    ben text modifikasyon (regex destekli) işlemlerim için ne zaman bir php ciye müracat etsem benden istedikleri fiyatın 10 da bazen 50 de birine yazdırdığım çok oldu.

    özellikle hindistan da php coder sayısı fazla.. çin-li xiaomi tlf markasının rom larının büyük kısmını hindistanda geliştiriliyor. olay sadece düşük işçilik fiyatı olarak bakmayalım. çin deki ücretler hindistana göre daha da düşütür.

    ücretli yazılım sitelerini kısaca incelediğinizde bir avrupalı php coder bile ülkemizdeki fiyatlardan çok daha düşük bakiyelere.. 1-2 ay destekli yazılım paketleri hazırlıyor.
    ben 3-5 tane yazılım hazırladım. ilk teslim aldığımda sorun görmeyip parasını teslim ettim. 2 gün sonra bulduğum sorunu dile getirdiğimde bende ek ücret talep ettiler. zamanında kontrol edip söyleseydin gibi çok saçma cevablar da alıyorum

    tabiki bu tüm coder arkadaşlar bu şekilde diye demiyorum. her meslekde bu şekilde iş anlayışı olan yok

    bu biraz arz-taleb dengesi ile ilgili bir sorun

    şuan bu yazıları yazdığım işletim sistemi windows 8.1
    uzun bir sürede bunu kullanmaya devam edecek gibiyim. linux çözümleri içinde hala günlük işlerimde kullanmaya alıştığım yazılımlar olmadığı gibi....
    dual monitördeki çözünürlük farklarındaki geçilerine bile destek bulamıyorum

    ülker... ülkemizdeki en büyük as400 sistemine para harcayan firmalardan biridir. ama personelleri için ister istemez windows server-client yazılımları almakta. üretim kısmında dataların büyük bir kısmı as400 ler üzerinde duruyor iken.. bunların raporlanması kısımlarını ise windows clientlar üzerinden yapmakta.. eskiden lotus yerine de exchange kullanmakta ve iste ristemez 2-3 yılda bir blade server larını yenilemektedir. eskiden 5-10 yıl arasında

    buna en büyük gereçke ise... rpc yazılımcısı bulunamama ve bu geliştirilmiş yazılımların teknik destek kısmında yeterli adminlerin bulunamayışı

    kısacası.. ister kamu ister özel sektör..
    kendi işlerine uygun çözümler üreten yazılımcı ve destek elemanları bulması halinde non-os bazlı her türlü iletişim ve geliştirmeyi sağlayabilir

    ülkemizin bu tür teknolojileri satın alma maliyetleri düşer... tabiki bunu yapabilmesi için uzman yazılımcı ve destek elemanlarını her maaş zammı geldiğinde 10. sıraya atmaması ..... "2 satır kod yazıp iş yaptığını sanıyor.. gelip 2 tuşa basıp dünyanın maaşını istiyor" diye dile getirilen yorumları bu meslekden geçimini sağlayan ve ömrünü harcamış kişilere yapılan ilk saygısız hitaplardan birisi

    2 tuşa bastığım doğru... klavyede 101 tuş var. istatistiksel olarak 2 tuşa ardışık basma ihtimalim.. 101*101 = 10201... yani benim doğruluk oranım bu...

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    DoubleDragon 6 gün
    Bak bak bak... Muhalifler hızını alamadı şimdi de beni yandaş yaptı. Ben partileri de sevmem partizanları da sevmem. Restine rest!

    @El Fuego
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    onboardx 6 gün
    Beyler Çin dediğiniz ülke daha tehlikeli hepsinden.Bunların yaptığı hiçbir şeye güven olmaz taklitçi ucuz kopyacı.Batı Çin den gelen hiçbir şeye ilgi göstermez.
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    rapidos 1 hf.
    Bahsedilen sıfırdan kodlanan bir işletim sistemi değil. Çin, UOS isimli özelleştirilmiş bir Linux dağıtımı geliştirmeye başlamış ama zaten Çin merkezli işini iyi yapan birçok Linux dağıtımı mevcut. UOS Linux'u indirmek isteyenler buradan indirip deneyebilirler.

    Çin gerçekten destek olmak istiyorsa Linux / BSD tarafındaki program desteğini arttırarak destek olabilir. Alternatif işletim sistemlerinin en büyük sorunu bilindik bazı programların alternatif işletim sistemlerine destek vermiyor oluşları. Çin taşın atlına elini koymak istiyorsa Asya merkezli bütün yazılım şirketlerine Linux / BSD için destek şartı koşar o zaman 3-4 sene içinde Microsoft'a ciddi bir darbe vurmayı başarabilir.
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    Nemesis-Prime 1 hf.
    Deepin OS’a benziyor. O da Çinli bir dağıtım yani benzerlik buradan geliyor olabilir. Merak ettiğim altyapısı Linux mu olacak yoksa sıfırdan mı yazılmış olacak?
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    DARTH_BLACK 1 hf.
    çin son ekonomik yaptırımlar ve huawei de yaşananlardan sonra temel yazılım alanına el attı.

    huawei gogle hegemonyasına alternatif oluşturmak üzerine yeni bir ekosistem üzerine devlet desteği ile birlikte ciddi zaman harmaya başladı.Çin hükümeti ise windowsa alternatif bir ekosistem için planları yapıyor.

    10 yılda gogle hegemonyası bitebilir ve cep telefonları gelecekte "müşterinin isteği doğrultusunda" ekosistem seçeneklerinden birsini tercih ederek almaya başlayacak.
    Bu durum özellikle programcı ve yazılımcı sektörünü dahada canlandırır.Rekabetin olması lazım zira android tarafında tek hakim gogle ve bu durum çin üreticilerine büyük ekonomik masraflar ile en ufak politik çekişmede yaptırım almaları yüzünden zarar ediyorlar.Misal huawei son çıkardığı telefon yeni iphone lardan çok daha iyi özelliklere sahipken gogle yasağı yüzünden kullanılamıyor ve piyasa seçenek bakımında daralıyor.

    çinin bu atağı elbette yeni bir ekosistem için önemli,windows sistemi artık herkesin kullanım bakımından benimsediği ve alıştığı bir işletim sistemi.Arayüzün aynı olması normal zira kullanımı karmaşık bir işletim sistemini kimse kullanmak istemez.Burada temel faktör oyun ve programların uyumluluğu noktasında nasıl bir çözüm üretecekleri,bunu aşarlarsa piyasada söz sahibi olurlar.
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    mcrew (kemal kemal) 1 hf.
    Biraz daha geliştirilip Çin'de kullanma zorunluluğu getirilirse otomatik olarak pazarın yüzde 18 ine hakim oluyor
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Rakip değil de alternatif belki olabilir. O da yeterli zaten.
    Bu arada Windowsa rakip, alternatif işletim sistemi geliştireceğinize Linux'e program desteğini artırın yeterli. Sadece Çin için söylemiyorum böyle amacı olan herkes için geçerli. Bir özelleştirilmiş distro yeter sonrasında.
    Apple şu yazılımını yaptım ama donanımını da ben satacağım inadı olmasa,ayrı olarak sistemi de satsa şimdiye belki sollamıştı bile MS'u

    Mesela bir ara oyun vs atak yapacaklar dedik o da söndü üstüne gitmediler. Windowsun populer olmasın sebebi kolaylığı yanında program desteğinin de muazzam olması.Windowsa çıkardığın her programın her oyunun Linux sürümünü yapsınlar bakalım ne oluyor sonra. Yüzüne bakıyormu kimse Windos'un.
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