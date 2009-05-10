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Çin'in yeni süper-bilgisayarı Godson işlemcisinden güç alıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin'in yeni süper-bilgisayarı Godson işlemcisinden güç alıyor
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Yerel ihtiyaçları karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla, Çin'de hükümet desteği ile işlemci tasarım çalışmaları yapıldığından bahsetmiştik. Çin Bilim Akademisi ile birlikte geliştirilen Godson kod adlı işlemci ailesinin, bilgisayar kullanım oranının nüfusa göre oldukça düşük kaldığı ülkedeki bilgisayarlarda özellikle eğitim amaçlı bilgisayarlarda kullanılmasının planlandığını da yine daha önce dile getirmiştik. Gelen bilgilere göre Godson işlemcisi ülkenin PetaFLOP seviyesindeki ilk süper-bilgisayarına da güç verecek.

Dawning firması tarafından geliştirilen Godson işlemcili Blade sunucuların kullanılacağı süper-bilgisayarın, bu sene tanıtılması ve önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor. Bilimsel araştırmalar ve askeri çalışmalarda kullanılması beklenen süper-bilgisayarın yanı sıra talep olması halinde, müşteriler için Godson işlemcili sunucuların da tasarlanabileceği belirtiliyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 8 çekirdekli Godson 3b (1GHz) işlemcisinin kullanılacağı süper-bilgisayarın yüksek işlem gücüyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Süper-bilgisayarda kullanılacak 1GHz'lik Godson 3b işlemcisinin, 1.5GHz'de çalışan daha hızlı versiyonunun da hazırlandığı belirtiliyor. 1 PetaFLOP'luk işlem gücüyle dikkat çeken süper-bilgisayarda kullanılan işlemci için üzerinde durulan en büyük sorun ise yazılım uyumluluğu. Her ne kadar bilimsel araştırmalarda ve askeri çalışmalarda kullanılacak süper-bilgisayar için bu durum pek sorun yaratacak gibi olmasa da MIPS tabanlı olduğu için Windows işletim sistemiyle çalışmayan Godson işlemcisinin ticari anlamda yaygınlaşması zor görünüyor.

Her ne kadar yazılım uyumluluğu konusunda tablo pek olumlu görünmese de geliştiriciler, Loongson ismi altında bilinen Godson işlemcisinin önümüzdeki yıllarda ticari anlamda başarı elde edeceğini de düşünüyorlar. Adeta ülkelerin güç gösterisine dönen En Güçlü Süper-Bilgisayarlar Listesi'ne, ülke'de tasarlanan bir işlemci üzerine inşa edilen çözüm ile girmeye hazırlanan Çin'in bu girişimi önemli zira ülkede Linux tabanlı ulusal bir işletim sistemi çalışması ve Godson işlemcisiyle dünya devlerine karşı yerel bir alternatif oluşturulabilir.


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yugams 10 yıl
madein cihana yüzde yüz orcinal :)))))) eee boşa gelecegin süper gücü demiyorlar çalışan yapar abijim.........
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ert-ek 10 yıl
Arkadaşlar benim anlamadığım, ARM tabanlı işlemciler x86 yazılımlarını kullanamıyor ve x86 lisansı ne yazık ki intelin elinde. Benim intele kastım yok ancak Nvidia ve AMD-ATI üzerinde kurduğu baskı ve gereksiz bahanelerle (bence sırf tek kral olma isteği yüzünden)olur olmaz zamanlarda yasal yola başvurması piyasa ortak olmak isteyenleri yıldırıyor.Zaten yeni x86 kullanma hakkını da kimseye vermiyor. Konumuza gelince, zii çıkmış olsa bile uzun bir yazılım süreci gerekir ve hali hazırda kurulu olan x86 imparatorluğunu egale etmesi zaman alacaktır. En iyi senaryo bana göre; var olan x86 lisansının intelin elinden alınarak ya da uygun koşulları sağlayan başka şirketlere de hak tanınarak (mesela: xx milyon $ bütçesi olan veya xx miktar silikon işleyebilen) pazar genişletilir ve rekabet ortamı oluşturulur.
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lzerk 10 yıl
Her ülkenin kendi işlemcilerini tasarlamaları için ortak bir mimari geliştirmeleri lazım, açık kaynak kodlu yazılımlar gibi, açık mimari yapıda :) hazır Nvidia ile intelin aralarıda bozukken..
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DraGonS 10 yıl
"Keşke bizde yapsak" "Bizdede yapıldığını görürüz inş" gibi cümleler görüyorum ne kadar haklı cümleler olsada öz eleştiri olarak öncelikle bu iş bizden başlar. Çinde windows kullanım oranı belli. Bizdede linux kullanım oranı!
Kısacası önce kendimiz birşeyler yapmamız lazım.
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sadtneverdie 10 yıl
çin çok iyi bir işlemci yaparsa piyasaya renk felan gelmez o zaman piyasa kalmaz. usb belleklerde yaptıkları gibi 10 dolara 32 gb bellek diye internetten satarlar içi boş çıktığında küfrederiz.
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sertacaygun 10 yıl
Yazılım desteği geldiğinde ne Microsoft kalır, ne de X86...
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Dabb Escobar 10 yıl
Helal olsun heriflere işi biliyolar
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yc#1 10 yıl
@serafon İşlemci kendi tasarımları lakin üretecek tesisleri olmadığı için üretimi ST'ye yaptırıyorlar.
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K0rkunc 10 yıl
çin in yaptığı işlemciden ne olur ya radyasyonlu falandır o kullanan 3 aya gider.....
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serafon 10 yıl
Pekiii ST ambleminin ne işi var orada? st.com/...
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ZartarxiS 10 yıl
bizimde örnek almamız lazım bu tarz şeyleri. bağımlılığı azaltmazsak surumumuz iyice kötüleşecek gibi duruyor. özellikle bilgisayar alanında neredeyse full dışarıya bağımlıyız. en çok paranın aktığı sektörlerden biri. ama nerde bizde bunu düşünebilecek siyasetçi...
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OverClocK1ng 10 yıl
MIPS tabanlı ve 1.5 Ghz ise çok iyi olmalı. Zamanında 266Mhz Amiga PowerPC ler vardı. Onlar da aynı sistemle çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve benim gördüğüm 266Mhz PowerPC o zamanda satılan 600-700Mhz P3 ten çok daha iyiydi. Çok verimliydi. Bir de bu 8 çekirdek olduğu için copmute gücü çok daha fazla. Acaba kaç ALU su var merak ettim.
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arda1811 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

MIPS tabanlı ve 1.5 Ghz ise çok iyi olmalı. Zamanında 266Mhz Amiga PowerPC ler vardı. Onlar da aynı sistemle çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve benim gördüğüm 266Mhz PowerPC o zamanda satılan 600-700Mhz P3 ten çok daha iyiydi. Çok verimliydi. Bir de bu 8 çekirdek olduğu için copmute gücü çok daha fazla. Acaba kaç ALU su var merak ettim.



ama sanırsam onlar windows ile uyumlu idi bu godson larda windows uyumsuzlugu var ordan kötü bir imaj yaratsa da çin deki nüfüs ve de birlik sayesinde yaygınlaşacagı normal bir sonuç olacak bu da onların başarısı
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-MoDeStUs- 10 yıl
cidden tebrikler..önce kendi dvd formatını yaptılar...şimdi kendi işlemcisini..bu böyle devam eder..
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