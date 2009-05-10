Çin'in yeni süper-bilgisayarı Godson işlemcisinden güç alıyor

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Yerel ihtiyaçları karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla, Çin'de hükümet desteği ile işlemci tasarım çalışmaları yapıldığından bahsetmiştik. Çin Bilim Akademisi ile birlikte geliştirilen Godson kod adlı işlemci ailesinin, bilgisayar kullanım oranının nüfusa göre oldukça düşük kaldığı ülkedeki bilgisayarlarda özellikle eğitim amaçlı bilgisayarlarda kullanılmasının planlandığını da yine daha önce dile getirmiştik. Gelen bilgilere göre Godson işlemcisi ülkenin PetaFLOP seviyesindeki ilk süper-bilgisayarına da güç verecek.

Dawning firması tarafından geliştirilen Godson işlemcili Blade sunucuların kullanılacağı süper-bilgisayarın, bu sene tanıtılması ve önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor. Bilimsel araştırmalar ve askeri çalışmalarda kullanılması beklenen süper-bilgisayarın yanı sıra talep olması halinde, müşteriler için Godson işlemcili sunucuların da tasarlanabileceği belirtiliyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 8 çekirdekli Godson 3b (1GHz) işlemcisinin kullanılacağı süper-bilgisayarın yüksek işlem gücüyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Süper-bilgisayarda kullanılacak 1GHz'lik Godson 3b işlemcisinin, 1.5GHz'de çalışan daha hızlı versiyonunun da hazırlandığı belirtiliyor. 1 PetaFLOP'luk işlem gücüyle dikkat çeken süper-bilgisayarda kullanılan işlemci için üzerinde durulan en büyük sorun ise yazılım uyumluluğu. Her ne kadar bilimsel araştırmalarda ve askeri çalışmalarda kullanılacak süper-bilgisayar için bu durum pek sorun yaratacak gibi olmasa da MIPS tabanlı olduğu için Windows işletim sistemiyle çalışmayan Godson işlemcisinin ticari anlamda yaygınlaşması zor görünüyor.

Her ne kadar yazılım uyumluluğu konusunda tablo pek olumlu görünmese de geliştiriciler, Loongson ismi altında bilinen Godson işlemcisinin önümüzdeki yıllarda ticari anlamda başarı elde edeceğini de düşünüyorlar. Adeta ülkelerin güç gösterisine dönen En Güçlü Süper-Bilgisayarlar Listesi'ne, ülke'de tasarlanan bir işlemci üzerine inşa edilen çözüm ile girmeye hazırlanan Çin'in bu girişimi önemli zira ülkede Linux tabanlı ulusal bir işletim sistemi çalışması ve Godson işlemcisiyle dünya devlerine karşı yerel bir alternatif oluşturulabilir.