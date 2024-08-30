Çinli dev batarya üreticisi CATL, ABD’nin kara listesine alınabilir

CATL tehlikede
Senatör Marco Rubio ve Temsilci John Moolenaar, CATL'nin ABD'nin enerji altyapısına bağımlılığı artırarak ulusal güvenliği tehlikeye attığını belirtti. İkilinin mektubunda, CATL'nin yasaklı şirketler listesine eklenmesinin, CATL ile iş birliği yapmayı düşünen ABD'li şirketlere güçlü bir mesaj göndereceği vurgulandı.
CATL ise iddiaları reddederek, ürünlerinin ABD'deki elektrik kesintileri sırasında milyonlarca insana yardımcı olduğunu ve bu ürünlerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığını savundu. Şirket, kendilerinin Çin hükümeti tarafından kontrol edilmediğini belirterek, milletvekillerinin iddialarını "temelsiz ve gerçek dışı" olarak nitelendirdi. CATL, BMW, Daimler, Hyundai, Honda, Tesla, Toyota ve Volkswagen gibi şirketlere batarya sağlıyor.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan ise henüz resmi bir yanıt gelmedi. Bununla birlikte bu yılın başında Savunma Bakanlığı, Amerikan teknolojisinin Çin'e fayda sağlamasını engellemek amacıyla bir düzineden fazla Çinli şirketi yasaklı listeye eklemişti. Listeye eklenen şirketler arasında bellek çipi üreticisi YMTC, yapay zeka şirketi Megvii, lidar üreticisi Hesai Technology ve teknoloji şirketi NetPosa bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.