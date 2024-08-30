Çinli dev batarya üreticisi CATL, ABD’nin kara listesine alınabilir

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Tam Boyutta Gör ABD'nin iki önde gelen Cumhuriyetçi milletvekili, dünyanın önde gelen Çinli batarya üreticisi CATL'nin ABD Savunma Bakanlığı tarafından yasaklı şirketler listesine eklenmesini talep etti. Bu talep, CATL'nin Çin Komünist Partisi ve Pekin’in askeri yapıları ile bağlantıları olduğu iddiasına dayanıyor.

CATL tehlikede

Senatör Marco Rubio ve Temsilci John Moolenaar, CATL'nin ABD'nin enerji altyapısına bağımlılığı artırarak ulusal güvenliği tehlikeye attığını belirtti. İkilinin mektubunda, CATL'nin yasaklı şirketler listesine eklenmesinin, CATL ile iş birliği yapmayı düşünen ABD'li şirketlere güçlü bir mesaj göndereceği vurgulandı.

CATL ise iddiaları reddederek, ürünlerinin ABD'deki elektrik kesintileri sırasında milyonlarca insana yardımcı olduğunu ve bu ürünlerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığını savundu. Şirket, kendilerinin Çin hükümeti tarafından kontrol edilmediğini belirterek, milletvekillerinin iddialarını "temelsiz ve gerçek dışı" olarak nitelendirdi. CATL, BMW, Daimler, Hyundai, Honda, Tesla, Toyota ve Volkswagen gibi şirketlere batarya sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda ABD kamu hizmeti şirketi Duke Energy, ülkenin en büyük Deniz Piyadeleri üslerinden birinde CATL tarafından üretilen enerji depolama sistemlerini kullanımdan kaldırmayı planladığını ve sivil projelerinde CATL ürünlerini aşamalı olarak devre dışı bırakacağını söylemişti. Bununla birlikte Ford, ABD’de inşa ettiği batarya fabrikasında düşük maliyetli lityum demir bataryalar üretmek için CATL teknolojisini lisanslamayı planladığını açıklamıştı. Milletvekilleri bu durumdan derin endişe duyuyor.

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan ise henüz resmi bir yanıt gelmedi. Bununla birlikte bu yılın başında Savunma Bakanlığı, Amerikan teknolojisinin Çin'e fayda sağlamasını engellemek amacıyla bir düzineden fazla Çinli şirketi yasaklı listeye eklemişti. Listeye eklenen şirketler arasında bellek çipi üreticisi YMTC, yapay zeka şirketi Megvii, lidar üreticisi Hesai Technology ve teknoloji şirketi NetPosa bulunuyor.

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Çinli batarya üreticisi CATL, ABD’nin kara listesine alınabilir