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    Çinli dev batarya üreticisi CATL, ABD’nin kara listesine alınabilir

    ABD, bir süredir Çin ordusuyla yakından çalışan şirketleri yasaklı listesine alıyor ve ticari kısıtlamalar getiriyor. Şimdi ise Çinli dev batarya üreticisi CATL için listeye alma talebi yapıldı.
    Çinli batarya üreticisi CATL, ABD’nin kara listesine alınabilir Tam Boyutta Gör
    ABD'nin iki önde gelen Cumhuriyetçi milletvekili, dünyanın önde gelen Çinli batarya üreticisi CATL'nin ABD Savunma Bakanlığı tarafından yasaklı şirketler listesine eklenmesini talep etti. Bu talep, CATL'nin Çin Komünist Partisi ve Pekin’in askeri yapıları ile bağlantıları olduğu iddiasına dayanıyor.

    CATL tehlikede

    Senatör Marco Rubio ve Temsilci John Moolenaar, CATL'nin ABD'nin enerji altyapısına bağımlılığı artırarak ulusal güvenliği tehlikeye attığını belirtti. İkilinin mektubunda, CATL'nin yasaklı şirketler listesine eklenmesinin, CATL ile iş birliği yapmayı düşünen ABD'li şirketlere güçlü bir mesaj göndereceği vurgulandı.

    CATL ise iddiaları reddederek, ürünlerinin ABD'deki elektrik kesintileri sırasında milyonlarca insana yardımcı olduğunu ve bu ürünlerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığını savundu. Şirket, kendilerinin Çin hükümeti tarafından kontrol edilmediğini belirterek, milletvekillerinin iddialarını "temelsiz ve gerçek dışı" olarak nitelendirdi. CATL, BMW, Daimler, Hyundai, Honda, Tesla, Toyota ve Volkswagen gibi şirketlere batarya sağlıyor.

    Çinli batarya üreticisi CATL, ABD’nin kara listesine alınabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda ABD kamu hizmeti şirketi Duke Energy, ülkenin en büyük Deniz Piyadeleri üslerinden birinde CATL tarafından üretilen enerji depolama sistemlerini kullanımdan kaldırmayı planladığını ve sivil projelerinde CATL ürünlerini aşamalı olarak devre dışı bırakacağını söylemişti. Bununla birlikte Ford, ABD’de inşa ettiği batarya fabrikasında düşük maliyetli lityum demir bataryalar üretmek için CATL teknolojisini lisanslamayı planladığını açıklamıştı. Milletvekilleri bu durumdan derin endişe duyuyor.

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan ise henüz resmi bir yanıt gelmedi. Bununla birlikte bu yılın başında Savunma Bakanlığı, Amerikan teknolojisinin Çin'e fayda sağlamasını engellemek amacıyla bir düzineden fazla Çinli şirketi yasaklı listeye eklemişti. Listeye eklenen şirketler arasında bellek çipi üreticisi YMTC, yapay zeka şirketi Megvii, lidar üreticisi Hesai Technology ve teknoloji şirketi NetPosa bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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