Hidrojeni 10 kat daha ucuz ve güvenli şekilde depolama yöntemi geliştirildi

Fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, İsviçre hükümeti 2050 yılına kadar enerji ihtiyacının %40'ını karşılamak için güneş enerjisini kullanmayı planlıyor. Güneş enerjisiyle ilgili sorun, özellikle İsviçre'de kışın güneşin çok az olması. Bu eksikliğin üstesinden gelmek için hükümet, rüzgar ve hidroelektrik enerjisini ve gerektiğinde doğalgaz santrallerini kullanmayı planlıyor. Ancak ETH Zürih'teki araştırmacılar hidrojenin bu ihtiyacı karşılayabileceğini düşünüyor.
Ucuz ve güvenli bir yöntem
Hidrojen gazı, yaz aylarında güneş enerjisi kullanılarak suyun elektrolizi yoluyla elde edilebilir ve kışın temiz yakıt olarak kullanılabilir. Ancak, bu son derece uçucu ve yanıcı gazı uzun süreler boyunca depolamak yoğun enerji gerektiren ve riskli bir işlem. Araştırmacıların geliştirdiği yöntem ise çok daha güvenli ve ucuz bir yöntem olarak ön plana çıkıyor.
Enerji talebinin yüksek olduğu kış aylarında, araştırmacılar bu reaktörlere sıcak buhar verebilirler. Bu işlemle, pas oluşup hidrojen gazı açığa çıkarak işlem tersine çevriliyor. Daha sonra hidrojen, bir yakıt hücresinde elektrik üretmek veya bir türbini döndürmek için yakıt olarak kullanılabilir.
Bu depolama seçeneğinin en büyük avantajı, uygulanmasının kolay ve ucuz olması. İşlemde kullanılan malzemeler herhangi bir ön işleme ihtiyaç duymuyor. Doğada bol bulunan demiri kullanarak kolaylıkla ölçeklendirmek mümkün.
Ancak araştırmacılar teknolojiyi daha büyük bir ölçekte test etmeye kararlılar. 2.000 metreküp hacimli reaktörlerde 4 GWh hidrojen depolamayı planlıyorlar. Böyle bir tesis, yaz aylarında depolanan enerjiyi kullanarak kampüsün kış mevsimindeki enerji gereksiniminin beşte birini karşılayabilir.
Her ne kadar enerji dönüşümünde verimsiz olsa da, araştırmacılar teknolojinin mevcut yöntemlerden 10 kat daha ucuz olduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla, ileride mevsimsel enerji depolamada önemli bir kullanım alanı bulabileceğini ifade ediyorlar.Kaynakça https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2024/08/iron-as-an-inexpensive-storage-medium-for-hydrogen.html https://interestingengineering.com/energy/hydrogen-storage-iron-rust-battery Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.