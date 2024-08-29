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    Hidrojeni 10 kat daha ucuz ve güvenli şekilde depolama yöntemi geliştirildi

    İsviçre'deki araştırmacılar, hidrojeni çok daha ucuza ve güvenli bir şekilde depolamak için yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmacılar demiri kullanarak hidrojeni çok ince kaplarda depolamayı başardı.
    Hidrojeni 10 kat daha ucuz depolama yöntemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, hidrojeni çok daha ucuza ve güvenli bir şekilde depolamak için yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmacılar, doğada bol miktarda bulunan demiri kullanarak hidrojeni, sadece 6 milimetre kalınlığında duvarlara sahip kapta depolamayı başardı. Enerji depolama ve geri alma işlemi, demir-hava pillerinde de kullanılan bir ilke olan demir paslanması süreciyle gerçekleştirildi.

    Fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, İsviçre hükümeti 2050 yılına kadar enerji ihtiyacının %40'ını karşılamak için güneş enerjisini kullanmayı planlıyor. Güneş enerjisiyle ilgili sorun, özellikle İsviçre'de kışın güneşin çok az olması. Bu eksikliğin üstesinden gelmek için hükümet, rüzgar ve hidroelektrik enerjisini ve gerektiğinde doğalgaz santrallerini kullanmayı planlıyor. Ancak ETH Zürih'teki araştırmacılar hidrojenin bu ihtiyacı karşılayabileceğini düşünüyor.

    Ucuz ve güvenli bir yöntem

    Hidrojen gazı, yaz aylarında güneş enerjisi kullanılarak suyun elektrolizi yoluyla elde edilebilir ve kışın temiz yakıt olarak kullanılabilir. Ancak, bu son derece uçucu ve yanıcı gazı uzun süreler boyunca depolamak yoğun enerji gerektiren ve riskli bir işlem. Araştırmacıların geliştirdiği yöntem ise çok daha güvenli ve ucuz bir yöntem olarak ön plana çıkıyor.

    Hidrojeni 10 kat daha ucuz depolama yöntemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Fonksiyonel malzemeler profesörü Wendelin Stark liderliğindeki ETH Zürih araştırmacıları, hidrojeni demirde depolamak için 19. yüzyıldan beri bilinen buhar-demir işlemini kullanıyor. Yanıcı gaz, demir cevherinin 400 santigrat derece tutulduğu paslanmaz çelik bir reaktöre pompalanıyor. Bu sıcaklıklarda hidrojen, demir oksit veya pastan oksijeni çıkararak su ve demir üretiyor. Bu, enerjinin su ve demirde depolandığı ve büyük kayıplar olmadan aylarca tutulabildiği demir-hava pilini şarj etmeye çok benziyor.

    Enerji talebinin yüksek olduğu kış aylarında, araştırmacılar bu reaktörlere sıcak buhar verebilirler. Bu işlemle, pas oluşup hidrojen gazı açığa çıkarak işlem tersine çevriliyor. Daha sonra hidrojen, bir yakıt hücresinde elektrik üretmek veya bir türbini döndürmek için yakıt olarak kullanılabilir.

    Bu depolama seçeneğinin en büyük avantajı, uygulanmasının kolay ve ucuz olması. İşlemde kullanılan malzemeler herhangi bir ön işleme ihtiyaç duymuyor. Doğada bol bulunan demiri kullanarak kolaylıkla ölçeklendirmek mümkün.

    Hidrojeni 10 kat daha ucuz depolama yöntemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    ETH araştırmacıları, teknolojiyi göstermek için Hönggerberg kampüsünde pilot tesis olarak 3 tane reaktör inşa ettiler. Tesis, 10 MWh hidrojen depolayabiliyor ve geri dönüştürüldüğünde 4-6 MWh enerji üretebiliyor. Teknolojinin dezavantajı, dönüşüm işleminde enerjinin %60'ına kadar bir oranda kaybedilmesi.

    Ancak araştırmacılar teknolojiyi daha büyük bir ölçekte test etmeye kararlılar. 2.000 metreküp hacimli reaktörlerde 4 GWh hidrojen depolamayı planlıyorlar. Böyle bir tesis, yaz aylarında depolanan enerjiyi kullanarak kampüsün kış mevsimindeki enerji gereksiniminin beşte birini karşılayabilir.

    Her ne kadar enerji dönüşümünde verimsiz olsa da, araştırmacılar teknolojinin mevcut yöntemlerden 10 kat daha ucuz olduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla, ileride mevsimsel enerji depolamada önemli bir kullanım alanı bulabileceğini ifade ediyorlar.

    Kaynakça https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2024/08/iron-as-an-inexpensive-storage-medium-for-hydrogen.html https://interestingengineering.com/energy/hydrogen-storage-iron-rust-battery
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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