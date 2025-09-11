CATL, sodyum bataryasıyla güvenlikte bir ilke imza attı: Seri üretime hazır

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen batarya üreticisi Çinli CATL, geliştirdiği Naxtra sodyum-iyon bataryasının, 5 Eylül 2025 tarihinde ülkede yürürlüğe giren GB 38031-2025 “Elektrikli Araçlar için Güç Bataryalarının Güvenlik Gereksinimleri” sertifikasını başarıyla geçtiğini duyurdu. Bu gelişme, Naxtra’yı yeni ulusal standardı karşılayan ilk sodyum-iyon batarya haline getirdi.

Bataryada yüksek güvenlik dönemi

Yeni standart, 1 Temmuz 2026’dan itibaren resmen yürürlüğe girerek elektrikli araçlardaki yangın risklerini önlemeyi hedefleyecek. Standart, termal yayılım, alt darbe dayanıklılığı ve hızlı şarj döngüleri gibi birçok kritere sıkı güvenlik gereksinimleri getiriyor. Çin Otomotiv Teknoloji ve Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından yapılan bağımsız testlerde Naxtra batarya, hem hücre hem de batarya paketi seviyesinde tüm güvenlik testlerini başarıyla geçti.

Naxtra batarya, yalnızca lityum kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda daha güvenli ve düşük karbonlu bir batarya ekosistemi oluşturuyor. Soğuk bölgelerde düşük sıcaklık performans sorunlarını da çözen batarya, Çin’in kuzeyi ve yüksek enlem bölgelerinde elektrikli araçların performansını artıracak.

Mercedes-Benz EQS, katı hal batarya ile 1.205 km menzile ulaştı 2 gün önce eklendi

CATL, Naxtra sodyum-iyon bataryasının Aralık 2025’te seri üretime geçeceğini ve ilk olarak Choco-swap elektrikli araç modellerinde kullanılacağını daha önce duyurmuştu. Batarya, -40°C gibi düşük sıcaklıklarda kullanılabilir kapasitesinin %90’ını koruyor ve 175Wh/kg enerji yoğunluğu ile lityum demir fosfat (LFP) bataryalarla kıyaslanabilir performans sunuyor. Ayrıca, 5C pik şarj oranını destekliyor, 500 km menzil sağlıyor ve 10.000’den fazla şarj döngüsüne dayanabiliyor.

Bu arada şirketin Chocolate batarya değişim işinin de büyüme kaydettiği, geçtiğimiz ay 100’ün üzerinde istasyonun faaliyete geçirildiği açıklandı. Ağustos sonu itibarıyla CATL, 34 şehirde toplam 512 Chocolate batarya değişim istasyonu kurmuş durumda. Şirket, 2025 yılına kadar 1.000 istasyon hedefine ulaşmayı planlıyor.

