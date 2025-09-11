Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CATL, sodyum bataryasıyla güvenlikte bir ilke imza attı: Seri üretime hazır

    CATL, Naxtra sodyum-iyon bataryasıyla yeni ulusal güvenlik standardını geçti ve Aralık 2025’te seri üretime hazır olacak. Yeni batarya, düşük sıcaklıkta %90 kapasite ve 500 km menzil sunuyor.

    CATL, sodyum bataryasıyla güvenlikte bir ilke imza attı: Seri üre Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen batarya üreticisi Çinli CATL, geliştirdiği Naxtra sodyum-iyon bataryasının, 5 Eylül 2025 tarihinde ülkede yürürlüğe giren GB 38031-2025 “Elektrikli Araçlar için Güç Bataryalarının Güvenlik Gereksinimleri” sertifikasını başarıyla geçtiğini duyurdu. Bu gelişme, Naxtra’yı yeni ulusal standardı karşılayan ilk sodyum-iyon batarya haline getirdi.

    Bataryada yüksek güvenlik dönemi

    Yeni standart, 1 Temmuz 2026’dan itibaren resmen yürürlüğe girerek elektrikli araçlardaki yangın risklerini önlemeyi hedefleyecek. Standart, termal yayılım, alt darbe dayanıklılığı ve hızlı şarj döngüleri gibi birçok kritere sıkı güvenlik gereksinimleri getiriyor. Çin Otomotiv Teknoloji ve Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından yapılan bağımsız testlerde Naxtra batarya, hem hücre hem de batarya paketi seviyesinde tüm güvenlik testlerini başarıyla geçti.

    Naxtra batarya, yalnızca lityum kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda daha güvenli ve düşük karbonlu bir batarya ekosistemi oluşturuyor. Soğuk bölgelerde düşük sıcaklık performans sorunlarını da çözen batarya, Çin’in kuzeyi ve yüksek enlem bölgelerinde elektrikli araçların performansını artıracak.

    CATL, Naxtra sodyum-iyon bataryasının Aralık 2025’te seri üretime geçeceğini ve ilk olarak Choco-swap elektrikli araç modellerinde kullanılacağını daha önce duyurmuştu. Batarya, -40°C gibi düşük sıcaklıklarda kullanılabilir kapasitesinin %90’ını koruyor ve 175Wh/kg enerji yoğunluğu ile lityum demir fosfat (LFP) bataryalarla kıyaslanabilir performans sunuyor. Ayrıca, 5C pik şarj oranını destekliyor, 500 km menzil sağlıyor ve 10.000’den fazla şarj döngüsüne dayanabiliyor.

    Bu arada şirketin Chocolate batarya değişim işinin de büyüme kaydettiği, geçtiğimiz ay 100’ün üzerinde istasyonun faaliyete geçirildiği açıklandı. Ağustos sonu itibarıyla CATL, 34 şehirde toplam 512 Chocolate batarya değişim istasyonu kurmuş durumda. Şirket, 2025 yılına kadar 1.000 istasyon hedefine ulaşmayı planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 saat önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uçak teknolojisi okunur mu topun havası nasıl indirilir v kayışı ne zaman değişir linkperisi bypass iki bilgisayar arasında ortak klasör oluşturma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum