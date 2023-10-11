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    DS Automobiles'ın yeni elektrikli otomobili 700 km'yi aşan menzille gelecek

    DS Automobiles, 2024 yılında DS 4'ün %100 elektrikli versiyonuyla ürün gamını genişletecek ve ardından asıl bomba olan 700 km menzilli yeni modelini sahaya sürecek.
    DS'in yeni elektrikli modeli 700 km'yi aşan menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    DS Automobiles, elektrikli otomobillere geçiş sürecini hızlandırıyor. 2019’dan beri satışta olan elektrikli araç yelpazesiyle stratejisinin merkezine elektrik enerjisine geçişi yerleştirdi.

    %100 elektrikli DS 3 E-TENSE’in yanı sıra 225 ila 360 arasında değişen beygir güçlerine sahip DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE ve DS 9 E-TENSE şarj edilebilir hibritler gibi elektrikli aktarma organlarıyla sunulan tüm DS modelleri, 2023’ün ilk yarısında Avrupa satış hacminin yaklaşık yarısını temsil ediyor. İnovasyonun en ön saflarında yer alan DS Automobiles, Formula E katılımını sürdürürken %100 elektrikli dönüşümünü hızlandırıyor. 

    DS Automobiles, 2024’ten itibaren DS 4’ün %100 elektrikli versiyonunu satışa sunarak ürün yelpazesini genişletecek ve ardından, yeni bir tasarımı tanıtarak, Stellantis STLA M Küresel Platformu’nu temel alan ilk %100 elektrikli projesini başlatacak. 700 kilometreden fazla menzil için 98 kWsa’e varan yüksek kapasiteli bataryayla donatılan bu yeni model, DS Automobiles müşterilerinin isteklerine mutlak şekilde uyarlanmış teknik özellikleriyle, olağanüstü teknolojiler ve inceliği bir arada sunacak.

    Bu yeni aracın Ar-Ge süreci Fransa’da devam ederken seri üretimin İtalya’daki Melfi Fabrikası’nda yapılması kesinleşti. 1990’larda açılan tesis, Napoli ile Bari arasındaki Basilicata Bölgesi’nde 270 hektarlık bir alanı kaplıyor. Melfi Fabrikası’nın uzmanlığından, ileri bir tarihte İkinci bir DS Automobiles modelinin daha yararlanması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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