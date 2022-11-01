Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yeni 2022 Toyota Corolla Cross Hybrid fiyat listesi 💰
- Boyutlar ve bagaj hacmi 🧳
- Donanım seviyesine göre özellikler🚙
- 5. nesil hibrit teknolojisi 🚘
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Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni 2022 Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere dört donanım seviyesiyle satılacak. Yeni Corolla Cross Hybrid, daha fazla güç sunan 5. nesil hibrit teknolojisi, Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketi, Toyota T-Mate, yeni yüksek çözünürlüklü 10.5 inç Toyota Touch multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge paneliyle dikkat çekiyor. Ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler de mevcut.
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman fiyatı
|Flame
|900.000 TL
|835.000 TL
|Flame X-Pack
|930.000 TL
|865.000 TL
|Passion
|997.000 TL
|927.000 TL
|Passion X-Pack
|1.070.000 TL
|995.000 TL
Toyota modelleri arasında ilk kez Corolla Cross'ta yer verilen 12.3 inç dijital gösterge paneli, bilgilerin rahatça okunabilmesini sağlayan ergonomik bir tasarım sunuyor. Sürücü, direksiyon üzerindeki düğmeler vasıtasıyla farklı temalar seçebiliyor. Yeni 10.5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ise daha hızlı işlemciyle donatılmış. Ayrıca ekranın kullanımı sadeleştirilerek tüm özelliklere daha kolay erişim sağlanması amaçlanmış.
Boyutlar ve bagaj hacmi 🧳
Donanım seviyesine göre özellikler🚙
Corolla Cross Hybrid’in giriş seviyesi olan Flame versiyonu, 17 inç alaşım jantları, elektronik park freni, geri görüş kamerası, sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği, çift bölgeli otomatik klima, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, kısa/uzun huzmeli LED ön farlar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Flame X-Pack versiyonu ise panoramik cam tavan ve tavan rayı ile geliyor.
Passion versiyonunda bunlara ek olarak 18 inç alaşım jantlar, elektrikli bagaj kapağı, ambiyans aydınlatması, premium tasarımlı led ön farlar, sıralı ön dönüş sinyali, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, karartılmış arka ve arka yan camlar bulunuyor. Passion X-Pack ise Passion donanımlarına ek olarak tam deri koltuklar, kör nokta uyarı Sistemi, ön ve arka park sensörü, Nanoe teknolojili çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon, sürücü ve yolcu koltuğu ısıtması ve elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğuna sahip.
5. nesil hibrit teknolojisi 🚘
Batarya soğutma sistemi de daha sessiz çalışma ve uzun batarya ömrü için optimize edildi. Sistemde yer alan 1.8 litre hibrit motora sahip Corolla Cross Hybrid, yeni nesil sistemle birlikte yüzde 15 daha fazla güç üretiyor. Elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden 1.8 litre hibrit sistem, 140 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor.
Önden çekişli olarak sunulan yeni Toyota Corolla Cross Hybrid, 170 km/s maksimum hıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,9-10 saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerinde birleşik yakıt tüketimi yalnızca 5,0-5,1 lt/100 km olan Corolla Cross Hybrid, 115-117 g/km CO2 emisyon değerine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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