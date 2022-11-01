Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Toyota, otomotivin yeni trendleri doğrultusunda SUV model atağını sürdürüyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye tanıtımı yapılan Yaris Cross'un ardından şimdi de yeni Toyota Corolla Cross için geri sayım sona erdi. Türkiye'de satışa sunulan yeni 2022 Toyota Corolla Cross Hybrid fiyatı 900.000 TL'den başlıyor ancak bu fiyat lansmana özel 835.000 TL'ye çekilmiş.

Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni 2022 Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere dört donanım seviyesiyle satılacak. Yeni Corolla Cross Hybrid, daha fazla güç sunan 5. nesil hibrit teknolojisi, Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketi, Toyota T-Mate, yeni yüksek çözünürlüklü 10.5 inç Toyota Touch multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge paneliyle dikkat çekiyor. Ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler de mevcut.

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Yeni 2022 Toyota Corolla Cross Hybrid fiyat listesi 💰 Versiyon Fiyat Lansman fiyatı Flame 900.000 TL 835.000 TL Flame X-Pack 930.000 TL 865.000 TL Passion 997.000 TL 927.000 TL Passion X-Pack 1.070.000 TL 995.000 TL

Toyota modelleri arasında ilk kez Corolla Cross'ta yer verilen 12.3 inç dijital gösterge paneli, bilgilerin rahatça okunabilmesini sağlayan ergonomik bir tasarım sunuyor. Sürücü, direksiyon üzerindeki düğmeler vasıtasıyla farklı temalar seçebiliyor. Yeni 10.5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ise daha hızlı işlemciyle donatılmış. Ayrıca ekranın kullanımı sadeleştirilerek tüm özelliklere daha kolay erişim sağlanması amaçlanmış.

Boyutlar ve bagaj hacmi 🧳

Tam Boyutta Gör GA-C platformu üzerine inşa edilen 2022 Toyota Corolla Cross; 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda C-HR ve RAV4 arasında konumlandığını söyleyebiliriz. Panoramik cam tavanı, geniş bagaj hacmi ve ferah yaşam alanıyla dikkat çeken yeni Toyota Corolla Cross Hybrid'in 525 litrelik bagajı arka koltuklar katlandığında 1321 litreye kadar çıkıyor. Elektrikli bagaj kapağı da bu alana erişimi kolaylaştırıyor.

Donanım seviyesine göre özellikler🚙

Corolla Cross Hybrid’in giriş seviyesi olan Flame versiyonu, 17 inç alaşım jantları, elektronik park freni, geri görüş kamerası, sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği, çift bölgeli otomatik klima, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, kısa/uzun huzmeli LED ön farlar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Flame X-Pack versiyonu ise panoramik cam tavan ve tavan rayı ile geliyor.

Passion versiyonunda bunlara ek olarak 18 inç alaşım jantlar, elektrikli bagaj kapağı, ambiyans aydınlatması, premium tasarımlı led ön farlar, sıralı ön dönüş sinyali, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, karartılmış arka ve arka yan camlar bulunuyor. Passion X-Pack ise Passion donanımlarına ek olarak tam deri koltuklar, kör nokta uyarı Sistemi, ön ve arka park sensörü, Nanoe teknolojili çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon, sürücü ve yolcu koltuğu ısıtması ve elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğuna sahip.

5. nesil hibrit teknolojisi 🚘

Tam Boyutta Gör 2022 Toyota Corolla Cross Hybrid'de yer verilen 5. nesil hibrit teknolojisi, daha hafif ve kompakt yapısıyla verimliliği artırırken artan güç çıkışıyla da dikkat çekiyor. Sistemde yer alan yeni lityum-iyon batarya, yüzde 14 daha hafif olmasına karşın yüzde 15 daha yüksek çıkışa sahip. Şanzıman tarafında ise e-CVT ile yola devam ediliyor.

Batarya soğutma sistemi de daha sessiz çalışma ve uzun batarya ömrü için optimize edildi. Sistemde yer alan 1.8 litre hibrit motora sahip Corolla Cross Hybrid, yeni nesil sistemle birlikte yüzde 15 daha fazla güç üretiyor. Elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden 1.8 litre hibrit sistem, 140 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor.

Önden çekişli olarak sunulan yeni Toyota Corolla Cross Hybrid, 170 km/s maksimum hıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,9-10 saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerinde birleşik yakıt tüketimi yalnızca 5,0-5,1 lt/100 km olan Corolla Cross Hybrid, 115-117 g/km CO2 emisyon değerine sahip.

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2022 Toyota Corolla Cross Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri