Çinli Leapmotor, yeni global SUV modeli B10'u tanıttı

Yeni B10, Leapmotor'un B Serisi modellerinden ilki olarak karşımızda. Bu seri Çinli markanın özellikle global pazar için geliştirdiği bir model serisi olacak. Baştan söyleyelim, isminin B10 olması kafanızı karıştırmasın çünkü kendisinin C segmentinde yer alan bir model olduğu belirtiliyor. Henüz teknik detaylar açıklanmadı fakat daha önce çıkan haberlerde gövde uzunluğunun 4,5 metre civarında olacağı belirtiliyordu.
Markanın Leap 3.5 platformunu kullanıyor. Söz konusu modelin gövde tasarımı epey sade ve büyük oranda C10'a benziyor. Ön tarafta ince gündüz LED'lerinden oluşan bölünmüş far tasarımı, tamponun ortasına yerleştirilen bir kamera ve parlak siyah detaylar dikkat çekiyor. Buna ek olarak ön camın üzerinde gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteren Lidar bulunuyor.
Leapmotor B10'un büyük kardeşi C10'daki güç aktarma sisteminden faydalanması bekleniyor. C10'da 218 PS güç üreten bir güç aktarma sistemi ve WLTP'ye 420 km'ye kadar menzil sağlayan 69.9 kWsa'lik bir batarya bulunuyor. B10, aynı sistemle gelmesi halinde daha uzun menzil sunacaktır ancak bu durum henüz söylentiden ibaret. Otomobilin teknik detayları da ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.