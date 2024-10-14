Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Leapmotor, yeni global SUV modeli B10'u tanıttı

    Avrupa'ya Stellantis ortaklığında giriş yapan Leapmotor, B serisi adını verdiği global model serisine B10 modeliyle başlangıç yaptı. Yeni Leapmotor B10 önümüzdeki yıl satışa sunulacak.
    Çinli Leapmotor, yeni global SUV modeli B10'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    Stellantis çatısı altında Avrupa'ya giriş yapan Çinli Leapmotor, halihazırda sattığı T03, C10 ve C16 modellerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Leapmotor B10 adı verilen model bugün Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıtıldı.

    Yeni B10, Leapmotor'un B Serisi modellerinden ilki olarak karşımızda. Bu seri Çinli markanın özellikle global pazar için geliştirdiği bir model serisi olacak. Baştan söyleyelim, isminin B10 olması kafanızı karıştırmasın çünkü kendisinin C segmentinde yer alan bir model olduğu belirtiliyor. Henüz teknik detaylar açıklanmadı fakat daha önce çıkan haberlerde gövde uzunluğunun 4,5 metre civarında olacağı belirtiliyordu.

    Markanın Leap 3.5 platformunu kullanıyor. Söz konusu modelin gövde tasarımı epey sade ve büyük oranda C10'a benziyor. Ön tarafta ince gündüz LED'lerinden oluşan bölünmüş far tasarımı, tamponun ortasına yerleştirilen bir kamera ve parlak siyah detaylar dikkat çekiyor. Buna ek olarak ön camın üzerinde gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteren Lidar bulunuyor.

    Çinli Leapmotor, yeni global SUV modeli B10'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yan taraftan bakıldığında geniş omuz çizgisiyle güçlü bir görüntü çizen modelin gizli kapı kolları ve çift renkli tasarıma sahip çok kollu jantları ilk dikkat çeken detaylar arasında. Ayrıca, yan aynalarda ve ön çamurluklarda bulunan kameralar da teknolojileri hakkında ipuçları veriyor. Arkada ise öndeki ışık imzasıyla uyumlu boydan boya uzanan LED stoplar göze çarpıyor. Spoyler üzerinde bulunan kamera ise otomobilde dijital dikiz aynası olabileceğine dair fikir oluşturuyor.

    Leapmotor B10'un büyük kardeşi C10'daki güç aktarma sisteminden faydalanması bekleniyor. C10'da 218 PS güç üreten bir güç aktarma sistemi ve WLTP'ye 420 km'ye kadar menzil sağlayan 69.9 kWsa'lik bir batarya bulunuyor. B10, aynı sistemle gelmesi halinde daha uzun menzil sunacaktır ancak bu durum henüz söylentiden ibaret. Otomobilin teknik detayları da ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uyduda boot ne demek kenan evren kışlası bedelli askerlik yapanlar paxil uyku yaparmı yiyiyor mu yiyor mu clio 1.3 tce kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 Se
    Tcl 30 Se
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız