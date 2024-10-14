Çinli Leapmotor, yeni global SUV modeli B10'u tanıttı

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Tam Boyutta Gör Stellantis çatısı altında Avrupa'ya giriş yapan Çinli Leapmotor, halihazırda sattığı T03, C10 ve C16 modellerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Leapmotor B10 adı verilen model bugün Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıtıldı.

Yeni B10, Leapmotor'un B Serisi modellerinden ilki olarak karşımızda. Bu seri Çinli markanın özellikle global pazar için geliştirdiği bir model serisi olacak. Baştan söyleyelim, isminin B10 olması kafanızı karıştırmasın çünkü kendisinin C segmentinde yer alan bir model olduğu belirtiliyor. Henüz teknik detaylar açıklanmadı fakat daha önce çıkan haberlerde gövde uzunluğunun 4,5 metre civarında olacağı belirtiliyordu.

Markanın Leap 3.5 platformunu kullanıyor. Söz konusu modelin gövde tasarımı epey sade ve büyük oranda C10'a benziyor. Ön tarafta ince gündüz LED'lerinden oluşan bölünmüş far tasarımı, tamponun ortasına yerleştirilen bir kamera ve parlak siyah detaylar dikkat çekiyor. Buna ek olarak ön camın üzerinde gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteren Lidar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yan taraftan bakıldığında geniş omuz çizgisiyle güçlü bir görüntü çizen modelin gizli kapı kolları ve çift renkli tasarıma sahip çok kollu jantları ilk dikkat çeken detaylar arasında. Ayrıca, yan aynalarda ve ön çamurluklarda bulunan kameralar da teknolojileri hakkında ipuçları veriyor. Arkada ise öndeki ışık imzasıyla uyumlu boydan boya uzanan LED stoplar göze çarpıyor. Spoyler üzerinde bulunan kamera ise otomobilde dijital dikiz aynası olabileceğine dair fikir oluşturuyor.

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Leapmotor B10'un büyük kardeşi C10'daki güç aktarma sisteminden faydalanması bekleniyor. C10'da 218 PS güç üreten bir güç aktarma sistemi ve WLTP'ye 420 km'ye kadar menzil sağlayan 69.9 kWsa'lik bir batarya bulunuyor. B10, aynı sistemle gelmesi halinde daha uzun menzil sunacaktır ancak bu durum henüz söylentiden ibaret. Otomobilin teknik detayları da ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Çinli Leapmotor, yeni global SUV modeli B10'u tanıttı