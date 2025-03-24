Stellantis ve Leapmotor, elektrikli B10'un üretimi için İspanya'yı tercih edebilir

Konuya yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, 2026 yılından itibaren üretime başlanması planlanan model için İspanya'nın en güçlü aday konumunda bulunduğu belirtiliyor. Daha önce Stellantis’in Almanya ve Slovakya’daki fabrikaları da değerlendirme sürecinde yer almıştı.
Çin'in İspanya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yatırımın ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zaragoza’daki bir fabrikada yapılmasının planlandığı belirtildi. Konu hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı ancak her iki şirketin de en yüksek devlet teşviklerinden yararlanabilmek için İspanya’daki tedarikçilerden parça tedarikini artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdığı ifade ediliyor.
2026'da seri üretim başlıyor
Henüz nihai karar verilmemiş olsa da Leapmotor ve Stellantis, aracın seri üretimine 2026’nın ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyor. Leapmotor, B10 modelinin yurt dışı pazarlar için tasarlanan B serisinin ilk aracı olduğunu duyurmuştu.
Daha önce B10 modelinin Polonya’da üretilmesi planlanıyordu. Ancak, Çin hükümeti otomobil üreticilerine Avrupa’da Çinli elektrikli araçlara ek gümrük tarifesi uygulanmasını destekleyen ülkelere büyük yatırımlar yapmamaları yönünde özel talimat verdi.
Bunun ardından Stellantis ve Leapmotor, üretimi Almanya’nın Eisenach kentindeki Opel fabrikasında veya Slovakya’daki Trnava tesisinde yapmayı değerlendirdi. Ancak sonuç olarak İspanya, düşük iş gücü maliyetleri ve temiz enerjiye yönelik cömert devlet teşvikleri nedeniyle en cazip seçenek olarak öne çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!