Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stellantis ve Leapmotor, elektrikli B10'un üretimi için İspanya'yı tercih edebilir

    Yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım yapılacağı belirtilen Zaragoza fabrikasında 2026'nın ilk çeyreğinde seri üretime başlanması hedefleniyor. ?                 
    Stellantis ve Leapmotor, B10 üretimi için İspanya'yı seçebilir Tam Boyutta Gör
    Çin'in İspanya Büyükelçiliği, Stellantis ve Çinli ortağı Leapmotor'un elektrikli B10 modelini Avrupa'da üretmek amacıyla İspanya'daki bir fabrikaya 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

    Konuya yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, 2026 yılından itibaren üretime başlanması planlanan model için İspanya'nın en güçlü aday konumunda bulunduğu belirtiliyor. Daha önce Stellantis’in Almanya ve Slovakya’daki fabrikaları da değerlendirme sürecinde yer almıştı.

    Çin'in İspanya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yatırımın ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zaragoza’daki bir fabrikada yapılmasının planlandığı belirtildi. Konu hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı ancak her iki şirketin de en yüksek devlet teşviklerinden yararlanabilmek için İspanya’daki tedarikçilerden parça tedarikini artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdığı ifade ediliyor.

    2026'da seri üretim başlıyor

    Stellantis ve Leapmotor, B10 üretimi için İspanya'yı seçebilir Tam Boyutta Gör
    Çin'in İspanya Büyükelçiliği, Stellantis ve Çinli ortağı Leapmotor'un elektrikli B10 modelini Avrupa'da üretmek amacıyla İspanya'daki bir fabrikaya 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

    Henüz nihai karar verilmemiş olsa da Leapmotor ve Stellantis, aracın seri üretimine 2026’nın ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyor. Leapmotor, B10 modelinin yurt dışı pazarlar için tasarlanan B serisinin ilk aracı olduğunu duyurmuştu.

    Daha önce B10 modelinin Polonya’da üretilmesi planlanıyordu. Ancak, Çin hükümeti otomobil üreticilerine Avrupa’da Çinli elektrikli araçlara ek gümrük tarifesi uygulanmasını destekleyen ülkelere büyük yatırımlar yapmamaları yönünde özel talimat verdi.

    Bunun ardından Stellantis ve Leapmotor, üretimi Almanya’nın Eisenach kentindeki Opel fabrikasında veya Slovakya’daki Trnava tesisinde yapmayı değerlendirdi. Ancak sonuç olarak İspanya, düşük iş gücü maliyetleri ve temiz enerjiye yönelik cömert devlet teşvikleri nedeniyle en cazip seçenek olarak öne çıktı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 17 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    düz viril ne demek bedelli askerlik kilo sınırı mermerit mi granit mi çimstone mu kimseyle konuşmak istememek adnan menderes uçak fabrikasını neden kapattı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO F5
    Xiaomi POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum