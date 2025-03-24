Stellantis ve Leapmotor, elektrikli B10'un üretimi için İspanya'yı tercih edebilir

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Tam Boyutta Gör Çin'in İspanya Büyükelçiliği, Stellantis ve Çinli ortağı Leapmotor'un elektrikli B10 modelini Avrupa'da üretmek amacıyla İspanya'daki bir fabrikaya 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Konuya yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, 2026 yılından itibaren üretime başlanması planlanan model için İspanya'nın en güçlü aday konumunda bulunduğu belirtiliyor. Daha önce Stellantis’in Almanya ve Slovakya’daki fabrikaları da değerlendirme sürecinde yer almıştı.

Çin'in İspanya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yatırımın ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zaragoza’daki bir fabrikada yapılmasının planlandığı belirtildi. Konu hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı ancak her iki şirketin de en yüksek devlet teşviklerinden yararlanabilmek için İspanya’daki tedarikçilerden parça tedarikini artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdığı ifade ediliyor.

2026'da seri üretim başlıyor

Tam Boyutta Gör Çin'in İspanya Büyükelçiliği, Stellantis ve Çinli ortağı Leapmotor'un elektrikli B10 modelini Avrupa'da üretmek amacıyla İspanya'daki bir fabrikaya 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Henüz nihai karar verilmemiş olsa da Leapmotor ve Stellantis, aracın seri üretimine 2026’nın ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyor. Leapmotor, B10 modelinin yurt dışı pazarlar için tasarlanan B serisinin ilk aracı olduğunu duyurmuştu.

Leapmotor’un Avrupa’daki üretim planları değişti 4 ay önce eklendi

Daha önce B10 modelinin Polonya’da üretilmesi planlanıyordu. Ancak, Çin hükümeti otomobil üreticilerine Avrupa’da Çinli elektrikli araçlara ek gümrük tarifesi uygulanmasını destekleyen ülkelere büyük yatırımlar yapmamaları yönünde özel talimat verdi.

Bunun ardından Stellantis ve Leapmotor, üretimi Almanya’nın Eisenach kentindeki Opel fabrikasında veya Slovakya’daki Trnava tesisinde yapmayı değerlendirdi. Ancak sonuç olarak İspanya, düşük iş gücü maliyetleri ve temiz enerjiye yönelik cömert devlet teşvikleri nedeniyle en cazip seçenek olarak öne çıktı.

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Stellantis ve Leapmotor, B10 üretimi için İspanya'yı seçebilir