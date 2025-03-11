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    Leapmotor B10, Çin'de ön satışa açıldı: İlk bir saatte 15 bin sipariş aldı

    Leapmotor B10, Çin'de siparişe açıldıktan sonra bir saat içinde 15 binin üzerinde sipariş aldı. Siparişlerin %73'ü Lidar sensörüne sahip versiyon üzerinden yapıldı. 
    Leapmotor B10, Çin'de ön satışa açıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli Leapmotor'un yeni elektrikli crossover modeli B10, siparişe açıldığı ilk bir saatte 15 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Fiyatı 15.120 dolardan başlayan yeni B10, Çin'de Lidar sensörüne sahip en ucuz model olmasıyla öne çıkıyor.

    Leapmotor B10, markanın yakın gelecekte karşımıza çıkaracağı B-Serisi modellerden ilki. Elektrikli model; 4515 mm uzunluğa, 1885 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip. Bölünmüş far tasarımına sahip olan modelin üst bölümünde ince gündüz LED'leri, tampon kenarlarında ise ana aydınlatmalar yer alıyor.

    Ön camın üzerinde Lidar sensörüyle dikkat çeken Leapmotor B10, markanın ürün gamındaki diğer modeller gibi sade bir gövde tasarımına sahip. Yan taraftan bakıldığında çok kollu jantlar, gizli kapı kolları ve ön çamurluklarda yer alan kameralar göze çarpıyor. Arkada ise öndeki gündüz LED'leriyle uyumlu, boydan boya uzanan stop lambaları mevcut.

    Leapmotor B10, Çin'de ön satışa açıldı Tam Boyutta Gör
    Leapmotor B10'un iç mekanında iki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında 8.8 inçlik bir LCD gösterge ekranı bizleri karşılıyor. Konsolun merkezinde ise 14.6 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Orta konsol çift katlı bir yapıya sahip. Üstte kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, altta ise bardaklıklar bulunuyor.

    12 hoparlörlü ses sistemi ve 1.83 metrekarelik sunroof gibi özelliklere de sahip olan Leapmotor B10'un Lidar sensörü, akıllı park özelliğinden yoldaki engellerden kaçınmaya kadar 26 farklı gelişmiş sürüş asistan fonksiyonunu destekliyor. 

    Leapmotor B10, Çin'de ön satışa açıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli crossover'ın giriş seviyesinde 132 kW (177hp) maksimum güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Üst seviyedeki motor ise 160 kW (204hp) maksimum güce sahip. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlayan B10'da 56.2 kWsa kapasiteye sahip LFP batarya kullanılmış. Bu batarya, CLTC'ye göre 510 km'ye kadar menzil sunarken, 67.1 kWsa'lik büyük batarya ile bu değer 600 km'ye kadar çıkıyor.

    Leapmotor B10, global bir model olarak geliştirildi. İlerleyen süreçte, markanın Stellantis çatısı altında giriş yaptığı Avrupa pazarında da satışa sunularak T03 ve C10 modellerine katılacak.

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