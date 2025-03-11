Leapmotor B10, Çin'de ön satışa açıldı: İlk bir saatte 15 bin sipariş aldı

Leapmotor B10, markanın yakın gelecekte karşımıza çıkaracağı B-Serisi modellerden ilki. Elektrikli model; 4515 mm uzunluğa, 1885 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip. Bölünmüş far tasarımına sahip olan modelin üst bölümünde ince gündüz LED'leri, tampon kenarlarında ise ana aydınlatmalar yer alıyor.
Ön camın üzerinde Lidar sensörüyle dikkat çeken Leapmotor B10, markanın ürün gamındaki diğer modeller gibi sade bir gövde tasarımına sahip. Yan taraftan bakıldığında çok kollu jantlar, gizli kapı kolları ve ön çamurluklarda yer alan kameralar göze çarpıyor. Arkada ise öndeki gündüz LED'leriyle uyumlu, boydan boya uzanan stop lambaları mevcut.
12 hoparlörlü ses sistemi ve 1.83 metrekarelik sunroof gibi özelliklere de sahip olan Leapmotor B10'un Lidar sensörü, akıllı park özelliğinden yoldaki engellerden kaçınmaya kadar 26 farklı gelişmiş sürüş asistan fonksiyonunu destekliyor.
Leapmotor B10, global bir model olarak geliştirildi. İlerleyen süreçte, markanın Stellantis çatısı altında giriş yaptığı Avrupa pazarında da satışa sunularak T03 ve C10 modellerine katılacak.
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