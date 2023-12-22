Oto koltuğu tavsiyesi için en iyi çocuk & bebek oto koltukları (2023)

Bebeklerimizin, çocuklarımızın güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur. 1 yaş ve sonrası için en iyi oyuncakları almak kadar, oto koltuğu satın almak da yapmamız gereken en önemli şeylerden biri. Oto koltukları, olası bir çarpma veya ani fren durumunda bebekler ve çocuklar için koruma sağlar. Araştırmalara göre, araba kazaları 1-13 yaş arası çocuklar için önde gelen ölüm nedeni. Bu nedenle çocuğunuz arabaya her bindiğinde güvenliğini sağlamak için bebek koltuğu kullanmanız önem arz etmekte. Peki, en iyi çocuk & bebek oto koltuğu hangisi? Çocuklar ve bebekler için oto koltuğu tavsiye listemiz en iyi modelleri seçmeniz noktasında size yardımcı olacak.

Oto koltuğu yorumları dikkate alınarak, en iyi bebek araba koltuğu markaları sıralamasında Yoyko, Besafe, Kraft ve Cybex geliyor. Kolay montaj, güvenlik özellikleri ve ADAC testinden geçmeleriyle 2023’te alınabilecek en iyi oto koltukları Yoyko Bear, Besafe Izi ve Kraft Spin Signal olarak sıralanabilir.

1️⃣ Yoyko Bear 360 ° Dönebilir Yatabilir Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 0 - 36 kg (0 - 10 yaş)

Avrupa güvenlik standardı ECE R44/04 sertifikalı

Kullanıcı grubu: Group 0+1+2+3

Yumuşak minderli yan kanatlar

Emniyet kemerinin dönmesini engelleyen ve kılıfı koruyan kemer kılavuzları

Merkezi ayarlı 5 nokta emniyet kemer sistemi

360 derece dönebilme

3 kademeli yatma özelliği

Isofix ile güvenli ve kolay montaj

Özel güneşlik ve gölgelik sistemi

3D boyutlu özel tasarım baş boyun koruma pedi

Özel tasarım bebekler için destek sırt pedi

Angelcare kilit sistemi Yoyko Bear 360 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bebeğim 9 aylıkken aldık, yaklaşık 5-6 aydır kullanıyoruz. Oğlum bayılıyor, uzun yolda kendi kendine uyuyor uyanıyor, kendi kendine oynuyor. Keşke çok daha önce alsaydık. Bence yeni doğan çocuk için de çok uygun. Koltuk arabasında takılı değilken evde bile çıkıp oturmak istiyor. Ayrıca kullanımı çok pratik, takması, çıkarması, 360 derece dönmesi… Yemek yedirirken kendime çevirip çok rahat yediriyorum. Arabaya binip inerken çok rahat çevirip oturtup alabiliyorum. Bu fiyata bu ürün gerçekten mükemmel. Tereddüt eden varsa kesinlikle hiç düşünmeden alabilir. Klasik modellere verilecek paraya 200-300 TL fazla vererek ömürlük bir ürün almış oluyorsunuz. Ayrıca çok rahat, kullanışlı bir ürün. ✍🏻 360 derece dönüp 4 tarafta da kilitleniyor. Ayrıca özelliklerde yazmayan başını yükseltme özelliği de mevcut. Malzemesi kalitesi de gayet güzel.

2️⃣ BeSafe İzi Comfort X3 İsofixli Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 9 - 18 kg (9 ay - 4 yaş)

ECE R 44/04 belgeli

ISOfix ve araç emniyet kemeriyle kurulum

5 noktadan emniyet kemer sistemi

EPS/EPP köpük sistemi

Koruyucu SIP+

Patentli magnetlerle koltuğu kolay yerleştirme

8 kademe yükseklik ayarlı baş/boyun desteği

Kademeli yatış pozisyonu

Nano teknoloji kumaş BeSafe İzi Comfort X3 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Abisine büyük modeli alıp çok memnun kalmıştık, şimdi kardeşine yine Besafe aldık. Kalitesi muazzam. En yüksek koltuk olma özelliğine sahip ki bu çocuğun dışarıyı izleyerek sıkılmadan koltukta oturmasını sağlıyor. Özellikle gideceğiniz yol uzunsa bu çok çok önemli. Aileler çok iyi bilir; çocuklar genelde koltukta oturmamak için elinden geleni yapar. Kumaşın çıkarıp yıkanması, rahatlığı, yüksekliği, ADAC testi sonuçları ile gönlümüzü her daim fethediyor. İsofixli fakat isterseniz çok detaylı bir kemer geçiş mekanizması da var ama ona gerek kalmıyor, zaten yerine çok sağlam oturuyor. Ayrıca rengine de bayıldık. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Alana hayırlı olsun. Hayrını da görür. ✍🏻 Ürün gayet sağlam ve kullanışlı. Sağlam hissiyatını veriyor. Evlattan daha değerli değil sonuçta. Gözünüz kapalı alabilirsiniz. Kutulama da oldukça korumalı.

3️⃣ Kraft Safe Spin Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 0 - 36 kg (0 - 12 yaş)

6 farklı yükseklikte ayarlanabilen baş desteği

Avrupa güvenlik standartı ECE R44 sertifikalı

5 noktalı emniyet kemer sistemi

Isofix ve Top Tether sistemi ile bağlanabilme

Kolay montaj

90 derece dönme

3 farklı yatış pozisyonuna ayarlanabilen oturma ünitesi

Tek elle 2 farklı pozisyona ayarlanabilen sırt dayanağı Kraft Safe Spin Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün gerçekten kutusu açıldığından itibaren kaliteli olduğunu belli ediyor; gerek kumaşları, gerek kemerlerin iç kısmındaki kaymaz yerleri diğer pahalı markalardan çok çok kaliteli olduğunu hissettiriyor. Çok araştırıp bu markayı aldım. Fiyat performans oto koltuğu diyebilirim. Alacak ebeveynlere düşünmeden alın derim. ✍🏻 İkinci arabamız icin almıştım ama başka marka koltuğumuzdan daha rahat olduğunu test edince ilk uzun yol yolculuğumuzu da bu koltuk ile yapalım dedik. Çevirme, özellikle de çok kolay bir şekilde yatış pozisyonuna alınabilmesi çok iyi. Bebeğim uyuduğunda yatış pozisyonuna alıp uyandığında kolayca oturma pozisyonuna alıp su içirebildim. Kumaşı da çok terletmedi. 14 aylık bebeğim büyüdüğünde biraz bacak sarkma problemi olabilir sadece ama çok rahatsız edici olacağını sanmam.

4️⃣ Besafe Izi Turn B I-Size Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 0 - 18 kg (0 -4 yaş)

Boy yüksekliği: Arka yönelimli: 40 - 105 cm, Ön yönelimli: 88 - 105 cm

Emniyetli dönüş: Doğumdan itibaren daha güvenli dönüş özelliği

Evrensel açı teknolojisi: Her türlü otomobilde daha konforlu yolculuk imkanı

Dinamik darbe emici

Bebek kabuğu: Koruyucu yan duvarlar ve sırt dostu konumuyla rahat kullanım

Yenidoğan minderi

360 derece dönebilme

Koltuk gövdesinde yerleşik yan darbe koruması (SIP)

UN R129’un son yönetmeliğine göre onaylı

Doğru kurulum için optik ve sesli göstergeler (ISOfix kurulum) Besafe Izi Turn B I-Size Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Besafe kalitesi. Diğerlerine göre biraz daha yüksek; bu da bebeğin dışarıya bakmasını kolaylaştırıyor. Güvenlik açısından zaten diyecek bir şey yok. 360 derece dönme özelliği çok kullanışlı kılıyor. Takıp çıkarması kolay. ✍🏻 Ürünü yenidoğan döneminden itibaren kullanmak çok mantıklı. Biz puset var diye geç tanıştık kendisiyle ama keşke daha erken alsaymışım. Teknik özelliklerine gelince, içindeki bebek kabuğu olduğu sürece 360 derece dönmüyor. Bebeğin güvenliği açısından zaten 18-24 aya kadar arkaya bakar şekilde konumlanması gerektiğinden koltuğun kullanılış şekli de o şekilde. Bebek kabuğu çıkınca 360 derece döndürüp oturur yatar pozisyonda kullanabiliyorsunuz. Normal koltuklardan yüksek oluşu güzel. Isofix ve destek ayakla sabitleniyor. Destek ayağı doğru konumlandırmazsanız boşta kalırsa ötüyor uyarı veriyor.

5️⃣ Cybex Solution B Fix Latch Çocuk Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 15 - 36 kg (4 - 12 yaş)

Uluslararası standart Latch bağlantı sistemi

Tek elle kolay ayarlanabilen sırt kısmı

Yan darbe koruma sistemi

Avrupa güvenlik standardı UN R44/04 ile uyumluluk

Bebek büyüdükçe kişiselleştirilen ayarlama için 12 farklı yükseklik ayarı

Bulaşık makinesinde yıkanabilen bardak tutucu Cybex Solution B Fix Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 18 kg kızım için çok rahat oldu. Kemerle bağlantısı güvenli. Boy ayarı var. Ürün zaten kaliteli. ✍🏻 Gayet rahat. Kızım kendisi binip iniyor. Bence kemer için yastık alın, uykuda rahat etmesi için. Oturulan kısım biraz daha öne doğru uzun olabilirdi. 4 yaşında, 24 kilo, 107 cm kızım çok rahat etti. Tavsiye ederim. Isofix bağlantısı bence yeterli ancak bu konuda titiz olan arkadaşlar için bir üst modelini tavsiye ederim.

6️⃣ Yoyko Ultimate 360° Dönebilir Yatabilir Deri Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 0 - 36 kg (0 - 10 yaş)

Avrupa güvenlik standardı ECE R44/04 sertifikalı

Kullanıcı grubu: Grup 0+1+2+3

5 nokta emniyet kemer sistemi

Koltuk kemeri üzerinde bulunan kaymaz darbe emici özel göğüs pedleri

ISOfix ile güvenli ve kolay montaj

LATCH sistemi ile arkadan çelik çengel ile ekstra güvenlik

Leke zor tutan, kolayca çıkarılıp takılabilen özel kumaş

SIP teknolojisi ile darbelere karşı ekstra koruma

Özel güneşlik ve gölgelik sistemi

Özel tasarım bebekler için destek sırt pedi

360 derece dönme özelliği Yoyko Ultimate 360 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kumaşlarının ve deri kısımlarının kalitesi güzel, kurulumu kolay. Öne bakan pozisyonda çok az yatıyor ama bu o kadar problem değil bence döndürüp yatırıyoruz. Arka tarafa bakarken yatış pozisyonu da çok fazla yatmıyor ama zaten o kadar yatan bir koltuğun güvenli olacağını düşünmüyorum. Bence bu yatış ideal. 360 derece döndürme olması arabaya bebeğimi koyarken ve kemerlerini bağlarken çok kolaylık sağlıyor. Bu fiyata göre beklentimizin üzerinde. ✍🏻 Gayet güzel bir koltuk. Isofix ile hemen bağladım. Sağlam duruyor. Çocuk da rahat oturuyor. Minderleri yeterli ve iyi. Dönme fonksiyonu basit ve kullanışlı. Fiyatına göre iyi bir koltuk. Tavsiye ederim.

7️⃣ Maxi-Cosi AxissFix ADAC'lı İsofix’li Dönebilir Yatabilir Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 19 kg’a kadar (4 ay - 4 yaş)

Kullanıcı grubu: Grup 0+1

Sürüş yönünde veya tersine kullanım

Kaza anında devreye giren Air-Bag donanımı

Avrupa Birliği yeni standardı i-Size mevzuatına uygun

Air Safety teknolojisi sayesinde %55 daha güvenli

360 derece döndürülebilir koltuk

Çift yönlü kullanım imkanı

Top Tether - Isofix bağlantı sistemi

5 nokta güvenlik kemeri sistemi

Yükseklik göstergesi ölçümü

Çamaşır makinesinde yıkanabilir kumaş

7 pozisyon kafalık ayarı

Her 2 yönde 4 farklı yatış pozisyonu Maxi-Cosi AxissFix Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Oto koltuğunda birinci önceliğim güvenlik olduğu için ve Adac testinde de iyi bir puana sahip olduğu için bu markayı tercih ettim. Çünkü sürekli uzun yol yapmak zorundayız ve bizim için güvenlik çok önemli. Benim kızım 3,5 aylık; sürüş yönünün tersine oturttuğumuz zaman yatma pozisyonu gayet yeterli geldi, uyurken kafası düşmedi. Ama sürüş yönüne doğru oturtulursa tahminim 1 yaşından küçük bebeklerin uyurken başı düşer. Zaten şöyle de bir şey var; 0-15 ay arası sürüş yönünün tersinde kullanım daha güvenli olduğu için 15 aylık olana kadar ters bir şekilde kullanacağız o yüzden bu bizim için bir problem değil. Oto koltuğun yenidoğandan itibaren kullanıma uygun olduğu yazıyor ama bence yenidoğan için pedleri yetersiz. Yenidoğandan itibaren kullanacaksanız destek pedi almanız gerekebilir. Ben kalitesinden memnun kaldım. Arabaya bağlanması da çok kolay oldu. Ağırlığı 15 kg sanırım. Bizim aracımız Suzuki Swift, küçük bir araç. Koltuğun büyüklüğü ve yüksekliği tam uygun oldu. Aracımız küçük olduğu için 360 derece dönebiliyor olması da bizim için büyük kolaylık olacak. ✍🏻 Çok beğendim. Gerçekten çok sağlam görünüyor. Arabada sıkılan bebeğim çok sevdi. 360 derece döndüğü için koltuk epeyce yüksekte duruyor. Bebekler rahatça çevreyi izleyebiliyor. Adac testinden geçmiş olması da en önemli özelliği. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu konu ihmale gelmez.

8️⃣ Babydoor Airfox Isofixli Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 0 - 36 kg (0 - 7 yaş)

Kullanıcı grubu: Grup 0+1+2+3

Merkezi ayarlı 5 nokta emniyet kemer sistemi

Yan darbe koruma (SIP) teknolojisi

Koltuk kemerinde bulunan kaymaz darbe emici özel göğüs pedleri

İsofix ile güvenli ve kolay montaj

Güçlü gövde yapısı (ECGS) sistemi

Zor leke tutan, soğutma teknolojili kaliteli özel kumaş

Yumuşak minderli yan kanatlar

360 derece dönme Babydoor Airfox Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü çok beğendim. Bütün özellikleri bu kadar uygun fiyata bulabilmek çok güzel. Yatış pozisyonu için az deseler de 180 derece dönüp koltuğa baktığı pozisyonda gayet güzel bir yatış pozisyonu sunuyor. Oğlum 8 kilo. Koltuk, uyku halinde gayet rahat yatabileceği bir pozisyona geliyor. Ben çok memnun kaldım, alacaklara tavsiye ederim. ✍🏻 Çok güzel bir koltuk. Fiyatına göre oldukça iyi. Kızım 4 aylık, çok hoşuma gitti. İlk şehiriçi yolculuğu dışarıyı görebiliyor. Yorumlara güvenerek aldım, memnun kaldım.

9️⃣ Kraft Spin Signal İsofix'li Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 0 - 36 kg (0 - 12 yaş)

Kullanıcı grubu: Grup 0-1-2-3

Deri kaplama yan korumalıklar ve oturma bölümü

Kemer kilidi sesli uyarı sinyali

6 farklı yükseklikte ayarlanabilir baş desteği

Avrupa güvenlik standardı ECE R44 sertifikalı

5 noktalı emniyet kemer sistemi

İsofix ve Top Tether sistemi ile bağlanabilme

90 derece dönme

Destek minderi ve ayarlanabilir baş desteği

Yeni doğan bebek için ekstra konfor ve destek sağlayan ped

3 farklı yatış pozisyonuna ayarlanabilen oturma ünitesi

Tek elle 2 farklı pozisyona ayarlanabilen sırt dayanağı Kraft Spin Signal Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün gerçekten kutusu açıldığından itibaren kaliteli olduğunu belli ediyor. Gerek kumaşları gerek kemerlerin iç kısmındaki kaymaz yerleri diğer pahalı markalardan çok çok kaliteli olduğunu hissettiriyor. Çok araştırıp bu markayı aldım. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Alacak ebeveynler düşünmeden alın derim. ✍🏻 Çok araştırdım, fiyat konusunda da çok çok iyi. Kaliteli eş değer özelliği olan farklı markaların ürünleri katbekat pahalı. Sağlamlık, kumaş kalitesi vs. kendi adıma memnun kaldım. 8 aylık bebeğim var, içinde keyifle oturuyor.

🔟 Chicco Seat3Fit Air Oto Koltuğu Tam Boyutta Gör Kullanım aralığı: 0 - 25 kg (0 - 7 yaş)

Kullanıcı grubu: Grup 0+1+2

ECE R 129/03 standartlarına uygun

5 noktalı emniyet kemeri

Yandan gelecek darbe durumunda ek koruma sağlayan yan koruma sistemi

360 derece dönebilen sistem

Yatırılabilir sistem: Arkaya dönük durumda 2, Öne dönük durumda 4 farklı yatış pozisyonu

En iyi araç kamerası tavsiyeleri 4 gün önce eklendi

2023 en iyi bebek oto koltukları markaları ve modelleri listesinde ebeveynlerin deneyimlerine göre en iyi araç koltuklarına yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan bebek araba koltuğu ürünlerine Kara Cuma 2024 indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Bebek oto koltuğu nasıl seçilir 🧐 Tam Boyutta Gör Oto koltuğu grubu: Çocuğun yaşı ve kilosuna göre seçim yapılmalı. Avrupa birliği güvenlik standartlarına uyumluluk: ECE R 44/04 ve I-Size (UN R 129) sertifikaları olmalı. Otomobile bağlanma şekli: ISOfix ile mi Top Tether ile mi bağlanıyor? Yan darbelere karşı dayanıklılık (SIP) teknolojisine sahip olmalı. Güvenlik kemeri 3 noktalı mı 5 noktalı mı? ADAC testinden geçmiş olmalı. Kumaşı yıkanabilir olmalı ve terletmemeli.

En İyi Çocuk & Bebek Oto Koltukları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 21228

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