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    Leapmotor, yeni global modeli B10'u tanıtmaya hazırlanıyor

    Stellantis çatısı altında Avrupa'ya açılan Leapmotor, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Yeni Leapmotor B10, önümüzdeki ay Paris'teki otomobil fuarında tanıtılacak.
    Leapmotor, yeni global modeli B10'u tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Stellantis'in desteğiyle kısa süre önce Avrupa'da T03 ve C10 modellerini satışa sunan Çinli Leapmotor, yeni kompakt SUV modeli B10'un ipucu görsellerini paylaştı. Paris'te tanıtılacak modelin teknik özellikleri henüz açıklanmadı fakat %100 elektrikli bir otomobil olması bekleniyor.

    B10, Çinli şirketin yeni B platformu üzerine inşa edilen ilk global model olacak. Paylaşılan kamuflajlı fotoğraflara baktığımızda yeni B10'un günümüz modası haline gelen coupe-SUV tarzı araçlardan ziyade klasik SUV tasarımına sahip olduğunu görmekteyiz.

    Kompakt modelin tasarımı genel hatlarıyla C10'a benziyor. Önde ve arkada boydan boya uzanan ışık imzası, bölünmüş farlar, düz bir omuz çizgisi ve gizli kapı kolları ilk dikkat çeken detaylar arasında.

    Leapmotor, yeni global modeli B10'u tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Şu anda Avrupa'da satışta olan Leapmotor C10, 4740 mm uzunluğa sahip. Yeni B10'un ise 4,5 metre civarında uzunluğa sahip olması bekleniyor. Söz konusu modelin Stellantis çatısı altındaki E-2008 ve E-3008 arasında konumlandırılacağı ancak fiyat olarak daha rekabetçi olacağı ifade ediliyor. Gelen haberler B10'un Çin'deki fiyatının 14 bin ila 21 bin dolar arasında olacağı yönünde.

    Leapmotor B10'un global tanıtımı 14 Ekim'de kapılarını açacak olan Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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