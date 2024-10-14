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    2025 Citroen C5 Aircross'un ön gösterimi yapıldı!

    Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni C5 Aircross Concept, STLA Medium platformunu kullanan ilk model olarak 2025'te yollara çıkacak olan yeni nesil modelin ön gösterimi olarak karşımızda.
    2025 Citroen C5 Aircross'un ön gösterimi yapıldı! Tam Boyutta Gör
    14 Ekim 2024'te basın için kapılarını açan Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupalı üreticiler gövde gösterisi yapıyor. Bu kapsamda görücüye çıkarılan ürünlerden biri de yeni Citroen C5 Aircross Concept oldu. Söz konusu konsept, 2025'te tanıtılacak olan yeni nesil C5 Aircross hakkında ipuçları veriyor.

    Citroen C5 Aircross Concept'in tasarımı, yeni marka kimliğini ve modern bir tarzı vurgularken, sadeliğe odaklanmasıyla öne çıkıyor. 4,65 metre uzunluğa sahip olan C segment model kabin içinde bolca alan sunuyor. Citroën, son derece rekabetçi ve giderek tek tip haline gelen SUV pazarında, C5 Aircross Concept ile tasarımı ve dinamizmi yeniden şekillendiriyor. Cömert ve geniş hacimlere sahip gövdenin genel silueti sadeliği ile dikkat çekiyor. Yeni logoyu içerecek şekilde dikey olarak şekillendirilen ön cephe, güçlü marka vizyonunu ifade ediyor. 

    C5 Aircross Concept’in silueti, belirgin omuz çizgisine dayanıyor ve bu da ona güçlü ve iddialı bir duruş kazandırıyor. Ayrıca geniş yolcu kabini bolca iç hacim sunuyor ve bunun bir aile otomobili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yan tasarım, kenar çizgisinin önden arkaya doğru belirgin bir şekilde devam etmesine dayanıyor. Bu çizgi arkaya doğru kıvrılıyor. Bu da görsel olarak aracın tekerlekler üzerinde daha güçlü oturmasını sağlıyor. Tasarımın temelini, sade, agresif, enerjik ve şık bir tasarım yaklaşımı oluşturuyor. 

    2025 Citroen C5 Aircross'un ön gösterimi yapıldı! Tam Boyutta Gör
    Önde, markanın en güncel modellerinin ortak özelliği olan yeni üç noktalı ışık imzası, keskin bir görüntü oluşturan ve otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince segmentlere ayrılıyor. Bu oluşum, otomobile modern, teknolojik ve karakteristik bir tarz kazandırıyor. Çamurlukların ve kaputun akıcı ve kaslı tasarım dili, ızgara ve farların teknik yönleriyle kontrast oluşturuyor. Ön tarafta hafifçe alçak burun ve eğimli motor kaputuyla hava girişini kolaylaştıran daha akıcı ve yalın bir yüz hakim olması ayrıca dikkat çekiyor.

    Bagaj kapağındaki siyah şerit daha yukarıda konumlandırılarak aracın arka cephesine daha olgun ve daha geniş bir görünüme sahip oluyor. Tasarımcılar, 3 noktalı ışık imzasının ruhunu prensip olarak korurken, bunu modele bağlı olarak yeniden yorumladılar. İki ışık noktası gövdenin yan kaplamasından ayrılarak aracın yan tarafında süzülen iki yüzgeç gibi görünüyor. Citroën Light Wings adı verilen bu yapı, aydınlatma amacına ek olarak, hava akışını yönlendirerek aracın bu alanındaki aerodinamiğini geliştiriyor.

    Tasarımdaki ana ilke, aerodinami ve verimlilik olduğundan C5 Aircross Concept aerodinamik bir gövde tasarımına sahip. C5 Aircross Concept, hem verimliliği hem de tasarımı optimize etmek üzere tasarlanmasıyla öne çıkıyor. Otomobilin kimliğinden veya geniş iç mekandan ödün vermeden, bu nihai hedef doğrultusunda her ayrıntının düşünülmesi dikkat çekiyor. C5 Aircross konsept otomobilin genel silueti, aerodinamik akış açısından iyi dengelenmiş durumda. 4,65 metre otomobil ince, uzatılmış bir arka çıkıntıya sahip, ancak yüksekliği 1,66 metre olması nedeniyle hava akışının da gövde uzunluğu boyunca optimize edilmesini edilmesin sağlanıyor.

    STLA Medium platformunu kullanan ilk Citroen

    2025 Citroen C5 Aircross'un ön gösterimi yapıldı! Tam Boyutta Gör
    Avrupa'daki Citroën ürün gamı, pazarın farklı segmentleri için oluşturulan modern platformlara dayanıyor. Yeni C3 ve C3 Aircross, Avrupa standartlarına uyarlanan ve bu segmentteki müşterilerin beklentilerini karşılayabilecek sürüş yardımcıları ve bağlantı özellikleriyle donatılan Akıllı Otomobil platformunu ilk kez kullanıyor. C5 Aircross Concept ise Citroën tarafından ilk kez kullanılan yeni STLA-Medium platformuna dayanan bir SUV konsept çalışması olarak öne çıkıyor.

    C5 Aircross Concept, içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere çok enerjili bir araç ve bu yönüyle bu segmentindeki farklı müşterilerin ihtiyaçlarına ve kullanımlarına uyum sağlayabiliyor. Bu platform aynı zamanda kullanıcıların bazı sürüş yardımcılarından ve ileri teknoloji bağlantı ve bilgi-eğlence arayüzünden yararlanmalarını sağlıyor. Ayrıca boyut açısından da büyük esneklik sunması, onu mühendisler ve tasarımcılar için ideal hale getiriyor. Uzun aks mesafesi ile C5 Aircross Concept, beş kişi için geniş bir yaşama alanı sunacak boyutlara sahip. 

    C5 Aircross Concept, serideki bir sonraki C segmenti SUV için olası yeni gövde orantıları ortaya koyuyor. Ayrıca, bu gövdenin altında şimdilik sır olarak saklanan diğer yenilikleri de gizliyor. Citroën, beş yolcunun üstün konforla seyahat edebileceği rahat, ferah ve geniş bir yaşama alanı sunuyor ve C5 Aircross Concept’in Paris’teki gösterimiyle geleceğin SUV dünyasına bugünden adım atmış oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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