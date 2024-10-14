2025 Citroen C5 Aircross'un ön gösterimi yapıldı!

Citroen C5 Aircross Concept'in tasarımı, yeni marka kimliğini ve modern bir tarzı vurgularken, sadeliğe odaklanmasıyla öne çıkıyor. 4,65 metre uzunluğa sahip olan C segment model kabin içinde bolca alan sunuyor. Citroën, son derece rekabetçi ve giderek tek tip haline gelen SUV pazarında, C5 Aircross Concept ile tasarımı ve dinamizmi yeniden şekillendiriyor. Cömert ve geniş hacimlere sahip gövdenin genel silueti sadeliği ile dikkat çekiyor. Yeni logoyu içerecek şekilde dikey olarak şekillendirilen ön cephe, güçlü marka vizyonunu ifade ediyor.
C5 Aircross Concept’in silueti, belirgin omuz çizgisine dayanıyor ve bu da ona güçlü ve iddialı bir duruş kazandırıyor. Ayrıca geniş yolcu kabini bolca iç hacim sunuyor ve bunun bir aile otomobili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yan tasarım, kenar çizgisinin önden arkaya doğru belirgin bir şekilde devam etmesine dayanıyor. Bu çizgi arkaya doğru kıvrılıyor. Bu da görsel olarak aracın tekerlekler üzerinde daha güçlü oturmasını sağlıyor. Tasarımın temelini, sade, agresif, enerjik ve şık bir tasarım yaklaşımı oluşturuyor.
Bagaj kapağındaki siyah şerit daha yukarıda konumlandırılarak aracın arka cephesine daha olgun ve daha geniş bir görünüme sahip oluyor. Tasarımcılar, 3 noktalı ışık imzasının ruhunu prensip olarak korurken, bunu modele bağlı olarak yeniden yorumladılar. İki ışık noktası gövdenin yan kaplamasından ayrılarak aracın yan tarafında süzülen iki yüzgeç gibi görünüyor. Citroën Light Wings adı verilen bu yapı, aydınlatma amacına ek olarak, hava akışını yönlendirerek aracın bu alanındaki aerodinamiğini geliştiriyor.
Tasarımdaki ana ilke, aerodinami ve verimlilik olduğundan C5 Aircross Concept aerodinamik bir gövde tasarımına sahip. C5 Aircross Concept, hem verimliliği hem de tasarımı optimize etmek üzere tasarlanmasıyla öne çıkıyor. Otomobilin kimliğinden veya geniş iç mekandan ödün vermeden, bu nihai hedef doğrultusunda her ayrıntının düşünülmesi dikkat çekiyor. C5 Aircross konsept otomobilin genel silueti, aerodinamik akış açısından iyi dengelenmiş durumda. 4,65 metre otomobil ince, uzatılmış bir arka çıkıntıya sahip, ancak yüksekliği 1,66 metre olması nedeniyle hava akışının da gövde uzunluğu boyunca optimize edilmesini edilmesin sağlanıyor.
STLA Medium platformunu kullanan ilk Citroen
C5 Aircross Concept, içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere çok enerjili bir araç ve bu yönüyle bu segmentindeki farklı müşterilerin ihtiyaçlarına ve kullanımlarına uyum sağlayabiliyor. Bu platform aynı zamanda kullanıcıların bazı sürüş yardımcılarından ve ileri teknoloji bağlantı ve bilgi-eğlence arayüzünden yararlanmalarını sağlıyor. Ayrıca boyut açısından da büyük esneklik sunması, onu mühendisler ve tasarımcılar için ideal hale getiriyor. Uzun aks mesafesi ile C5 Aircross Concept, beş kişi için geniş bir yaşama alanı sunacak boyutlara sahip.
C5 Aircross Concept, serideki bir sonraki C segmenti SUV için olası yeni gövde orantıları ortaya koyuyor. Ayrıca, bu gövdenin altında şimdilik sır olarak saklanan diğer yenilikleri de gizliyor. Citroën, beş yolcunun üstün konforla seyahat edebileceği rahat, ferah ve geniş bir yaşama alanı sunuyor ve C5 Aircross Concept’in Paris’teki gösterimiyle geleceğin SUV dünyasına bugünden adım atmış oluyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.