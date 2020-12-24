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    Çinli Sinovac aşısı ülkemize geldi, aşılamalar başlıyor

    50 milyon doz olarak sipariş edilen Çinli Sinovac aşısının ilk partisi ülkemize geldi. 14 günlük kontrol sürecinin ardından sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılamalar başlayacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çinli Sinovac aşısı ülkemize geldi, aşılamalar başlıyor
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    Mart ayı başından bu yana dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınından kurtulmak için dünya çapında 200’den fazla aşı geliştiriliyor. Bunların en öne çıkanı Pfizer-BionTech, Moderna, Sputnik V ve Sinovac olmuştu.

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    Sinovac aşıları geldi

    Pfizer-BionTech, Moderna, Sputnik gibi aşıların üretim kapasitesi başlangıçta biraz sınırlı kaldı. Daha çok kendi ülkelerini ilk sıraya aldıkları için de ilk aylarda bize bir kaç milyon doz aşı gelebilecek. Bu noktada Sinovac biraz daha öne çıkıyor.  

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    Çin tarafından inaktif virüsler temel alınarak geliştirilen Sinovac aşısı biraz daha geniş bir üretim kapasitesine sahip. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk partide 50 milyon aşı satın alındığını söylemişti. Kişi başı iki doz olduğu için 25 milyon kişi aşılanabilecek.

    Bugün sabah itibariyle Çinli Sinovac aşısının ilk partisini taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi. Aşılar için 14 günlük bir kontrol süreci olacak. Sonrasında sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere aşılamalar başlayacak. Sağlık Bakanı’nın bugün saat 19.00’da açıklama yapması bekleniyor.



    https://www.yenisafak.com/koronavirus/sinovac-firmasi-tarafindan-uretilen-koronavirus-asilari-turkiyeye-geldi-3591122 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
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    Fortune 4 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amerikalıya, avrupalıya pfizer, bize de, elin çong çenginin a$ısı.. güzelmis.. gelsin hemen vurulmaya gidecegim..
    3 Yanıt Yanıtla +17
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    venomboy_85 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Fortune 4
    Çong çenginin aşısı, pfizer dan daha pahalı
    Biraz araştır ve ondan sonra bilgi taşan yorumlarından yap kanka
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    warchief46 12 sa. ( Mesaj Silindi ) swat882
    Etkinliğinin %50 olduğu açıklanmadı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşının etkin olarak değerlendirilmesi için alt sınır olan %50 eşiğini geçtiği açıklandı.
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    0rka 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin'de Kaspersky gibi piyasaya virüs yaydı. Şimdi anti-virüs (aşı) satıyor. Klasik pazarlama yöntemi.
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    DH Specialist (Emre ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bana göre aşı olmak corona olmaktan daha fazla risk içeriyor. 21 yaşında bir gencim ve aşı olmak istemiyorum
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    Surpentor (Börü ) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tercih meselesi...İsteyen beleşe komünist çin'e vurdurur isteyen parayı bastırır avrupalı veya abd'li firmanın aşısını tercih eder.
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    singularityisnear (Denis Onbea) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin dünyayı önce hasta etti sonra kendinde hiç vaka olmadığı halde aşı üretip satarak para kazanıyor, adeta dünya tarafından öldüllendiriliyor. Bu aşıları dünyaya bedava vermeleri lazım . Hatta yarattıkları ekonomik krizin bedelini ödemeleri lazım.
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    Bamya Avcisi (Can Bedirli) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok cahil var çok.Girin araştırın Avrupalı'ların aldığı aşıların firmalarını.Daha önce hiç aşı çıkarmışlar mı? Tecrübeleri var mıymış.Çin aşısı diye kötülemek tam bir cahilliktir.Oyuncak değil bu çin malı diye kolu çıkan barbie bebek almıyorsunuz.Sinovac aşısını yapan şirketin önceki faaliyetlerine bakın öyle konuşun.Avrupalı devletler de keyfinden almıyordur, para AB dışına çıkmasın diye uğraşıyorlar.Aynı aşı Almanya'da bulunsa kapış kapış gidiyordu, işin siyasi boyutunu görmüyorsunuz. Ayriyetten şu an TR'de aşıya ne kadar eleştiri geliyorsa o çok güvenilir Avrupa aşısı abii dediğiniz aşıları yerden yere vuruyor yabancılar.Denek olarak kullanacaklar tüm insanları diyorlar, ki doğru da.O aşıyı bulan Almancı bilim insanı çıktı mutasyona uğrarsa 15 güne bir aşı daha çıkarırız diyor.Taştaş geçiyorlar milletle galiba, her mutasyonda nalburdan çivi alır gibi tekrar mı aşı yapılıp satılacak?
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    guguk 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aşının test sonuçları tamamlanmadı ne olduğu belli olmayan aşının koruyup korumadığı belli olmayan aşıları sağlığınız için olmayın.
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    kırılanhayaller (u m) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cahilce bir yorum yapacağım.

    Ben nedense bu aşıların işe yaramayacağını tahmin ediyorum. Umarım işe yarar tabi artık insanların davranışları sıkıcı olmaya başladı.
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    narkotik_1989 (fatih tulum) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çinliler salgını kontrol etmede daha başarılı bi millet. Aşılarının da Abd'nin aşısından daha başarılı olacağını düşünüyorum. Pzifer ceosu kendisi bile aşı olmadı
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    DH Misafiri 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynen adam bunu görsel olarak yaparken enjektörü unutuyor... Ama şırınganın içine bilinen bir aşı (Grip vb.) koymaktansa enjektörsüz aşıyla sahneye çıkıyorlar... Çok mantıklı...
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    shyne 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin’in Türkiye’ye Sinovac satıp gelen parayla BionTech aldığı doğru mu? 😭
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    narkotik_1989 (fatih tulum) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) shyne
    Deneyimlemek için almış olabilir. Ayrıca aşı kotasını artırmak için de almış olabilirler nüfusları çok fazla çünkü
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    3048 kez okundu.
    29 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs, sinovac ve
    4 etiket daha covid-19 pfizer biontech Mobil Teknolojiler
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