Çinli Sinovac aşısı ülkemize geldi, aşılamalar başlıyor

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Mart ayı başından bu yana dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınından kurtulmak için dünya çapında 200’den fazla aşı geliştiriliyor. Bunların en öne çıkanı Pfizer-BionTech, Moderna, Sputnik V ve Sinovac olmuştu.

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Sinovac aşıları geldi

Pfizer-BionTech, Moderna, Sputnik gibi aşıların üretim kapasitesi başlangıçta biraz sınırlı kaldı. Daha çok kendi ülkelerini ilk sıraya aldıkları için de ilk aylarda bize bir kaç milyon doz aşı gelebilecek. Bu noktada Sinovac biraz daha öne çıkıyor.

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Çin tarafından inaktif virüsler temel alınarak geliştirilen Sinovac aşısı biraz daha geniş bir üretim kapasitesine sahip. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk partide 50 milyon aşı satın alındığını söylemişti. Kişi başı iki doz olduğu için 25 milyon kişi aşılanabilecek.

Bugün sabah itibariyle Çinli Sinovac aşısının ilk partisini taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi. Aşılar için 14 günlük bir kontrol süreci olacak. Sonrasında sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere aşılamalar başlayacak. Sağlık Bakanı’nın bugün saat 19.00’da açıklama yapması bekleniyor.

https://www.yenisafak.com/koronavirus/sinovac-firmasi-tarafindan-uretilen-koronavirus-asilari-turkiyeye-geldi-3591122

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