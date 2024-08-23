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    Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı Türkiye dahil 7 ülkede denenmeye başladı

    Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülke, en sık görülen akciğer kanseriyle mücadele etmek ve nüksetmesini önlemek amacıyla tasarlanan dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısını test etmeye başladı.
    Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı için denemeler başladı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi ülkede başlatıldı. Bu çığır açıcı çalışma, kanser tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Dünya genelinde akciğer kanseri, her yıl yaklaşık 1.8 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olarak, en fazla ölümle sonuçlanan kanser türü olarak öne çıkıyor. Özellikle hastalığın ileri evrelerinde, tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılması durumunda, hayatta kalma oranları oldukça düşük seyrediyor.

    Akciğer kanseri için ilk aşı

    BioNTech tarafından geliştirilen ve BNT116 olarak adlandırılan aşı, en yaygın akciğer kanseri türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (NSCLC) hedef alıyor. Aşının amacı, bağışıklık sistemini bu tür kansere özgü tümör belirteçlerini tanıyıp saldırması için eğiterek, kanser hücrelerini yok etmek ve tekrar oluşmalarını engellemek.

    Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Almanya, İspanya, Macaristan ve Polonya’da yürütülen bu deneme, akciğer kanseri tedavisinde önemli bir adım olarak görülüyor. Akciğer kanseri, dünya genelinde en fazla ölüme yol açan kanser türü olup, özellikle ileri vakalarda hayatta kalma oranları oldukça düşük olan bir hastalık.

    Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı için denemeler başladı Tam Boyutta Gör
    34 araştırma merkezinde yürütülen birinci faz klinik deneme kapsamında yaklaşık 130 akciğer kanseri hastası, bu yenilikçi aşı ile birlikte immünoterapi tedavisi alacak. BNT116’da kullanılan mRNA teknolojisi, COVID-19 aşılarındaki teknolojiye benzer şekilde çalışıyor; bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırması için uyarırken, sağlıklı hücrelere zarar vermiyor.

    Denemeye katılan ilk hastalardan biri olan 67 yaşındaki bilim insanı Janusz Racz, bilime katkı sağlama inancıyla bu denemeye katıldığını belirtti. Racz, Mayıs ayında teşhis edildi ve bu yeni tedavinin kanserini ortadan kaldırmasına ve küresel çaptaki etkili kanser tedavileri geliştirme çabalarına katkıda bulunmasını umuyor.

    BNT116 aşısının denemeleri, gelecekte akciğer kanseri tedavisinde standart bir uygulama haline gelerek, birçok hastanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip. Deneme sonuçlarına göre, aşının ikinci ve üçüncü fazları da gerçekleştirilerek, dünya genelinde yaygın kullanımı planlanıyor. Bu da aşının dünya genelinde standart bir tedavi haline gelmesi ihtimalini doğuruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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