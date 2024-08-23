Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı Türkiye dahil 7 ülkede denenmeye başladı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi ülkede başlatıldı. Bu çığır açıcı çalışma, kanser tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Dünya genelinde akciğer kanseri, her yıl yaklaşık 1.8 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olarak, en fazla ölümle sonuçlanan kanser türü olarak öne çıkıyor. Özellikle hastalığın ileri evrelerinde, tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılması durumunda, hayatta kalma oranları oldukça düşük seyrediyor.

Akciğer kanseri için ilk aşı

BioNTech tarafından geliştirilen ve BNT116 olarak adlandırılan aşı, en yaygın akciğer kanseri türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (NSCLC) hedef alıyor. Aşının amacı, bağışıklık sistemini bu tür kansere özgü tümör belirteçlerini tanıyıp saldırması için eğiterek, kanser hücrelerini yok etmek ve tekrar oluşmalarını engellemek.

Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Almanya, İspanya, Macaristan ve Polonya’da yürütülen bu deneme, akciğer kanseri tedavisinde önemli bir adım olarak görülüyor. Akciğer kanseri, dünya genelinde en fazla ölüme yol açan kanser türü olup, özellikle ileri vakalarda hayatta kalma oranları oldukça düşük olan bir hastalık.

Tam Boyutta Gör 34 araştırma merkezinde yürütülen birinci faz klinik deneme kapsamında yaklaşık 130 akciğer kanseri hastası, bu yenilikçi aşı ile birlikte immünoterapi tedavisi alacak. BNT116’da kullanılan mRNA teknolojisi, COVID-19 aşılarındaki teknolojiye benzer şekilde çalışıyor; bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırması için uyarırken, sağlıklı hücrelere zarar vermiyor.

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Denemeye katılan ilk hastalardan biri olan 67 yaşındaki bilim insanı Janusz Racz, bilime katkı sağlama inancıyla bu denemeye katıldığını belirtti. Racz, Mayıs ayında teşhis edildi ve bu yeni tedavinin kanserini ortadan kaldırmasına ve küresel çaptaki etkili kanser tedavileri geliştirme çabalarına katkıda bulunmasını umuyor.

BNT116 aşısının denemeleri, gelecekte akciğer kanseri tedavisinde standart bir uygulama haline gelerek, birçok hastanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip. Deneme sonuçlarına göre, aşının ikinci ve üçüncü fazları da gerçekleştirilerek, dünya genelinde yaygın kullanımı planlanıyor. Bu da aşının dünya genelinde standart bir tedavi haline gelmesi ihtimalini doğuruyor.

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Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı için denemeler başladı