Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı Türkiye dahil 7 ülkede denenmeye başladı

Akciğer kanseri için ilk aşı
BioNTech tarafından geliştirilen ve BNT116 olarak adlandırılan aşı, en yaygın akciğer kanseri türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (NSCLC) hedef alıyor. Aşının amacı, bağışıklık sistemini bu tür kansere özgü tümör belirteçlerini tanıyıp saldırması için eğiterek, kanser hücrelerini yok etmek ve tekrar oluşmalarını engellemek.
Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Almanya, İspanya, Macaristan ve Polonya’da yürütülen bu deneme, akciğer kanseri tedavisinde önemli bir adım olarak görülüyor. Akciğer kanseri, dünya genelinde en fazla ölüme yol açan kanser türü olup, özellikle ileri vakalarda hayatta kalma oranları oldukça düşük olan bir hastalık.
Denemeye katılan ilk hastalardan biri olan 67 yaşındaki bilim insanı Janusz Racz, bilime katkı sağlama inancıyla bu denemeye katıldığını belirtti. Racz, Mayıs ayında teşhis edildi ve bu yeni tedavinin kanserini ortadan kaldırmasına ve küresel çaptaki etkili kanser tedavileri geliştirme çabalarına katkıda bulunmasını umuyor.
BNT116 aşısının denemeleri, gelecekte akciğer kanseri tedavisinde standart bir uygulama haline gelerek, birçok hastanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip. Deneme sonuçlarına göre, aşının ikinci ve üçüncü fazları da gerçekleştirilerek, dünya genelinde yaygın kullanımı planlanıyor. Bu da aşının dünya genelinde standart bir tedavi haline gelmesi ihtimalini doğuruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.