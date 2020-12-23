ABD dava açtı, Ripple çakıldı

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Geçtiğimiz haftalarda Spark hediye jeton dağıtımının da etkisiyle kısa sürede çıkışa geçen ve 75 cent sınırlarını zorlayan Ripple kripto para birimi bu hafta ağır bir darbe aldı. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu girişime dava açıyor.

Ripple çakıldı

XRP yani Ripple para birimi ilk olarak 2013 yılında ön satışa başlamış ve ardından da piyasaya sürülmüştü. 40 milyar toplam arzı olan XRP bir ara 4 dolar sınırına kadar çıksa da piyasanın tepe taklak olması ile 25 cent seviyelerine gerilemişti.

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Ay içerisinde yine 75 cent sınırına kadar çıkan XRP için zor günler başladı diyebiliriz. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu 2013 yılında 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı dijital kıymet teklifi yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda kurucular Brad Garlinghouse ve Christian Larsen’in 600 milyon dolar civarında olan kişisel XRP birikimlerinin satışını da bildirmediği ifade edilmiş. Ayrıca XRP biriminin iş ve pazar oluşturma faaliyetlerine de konu edildiği vurgulanıyor.

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Garlinghouse ise oldukça tepkili. Baştan sona kadar kanunlar çerçevesinde hareket edildiğini ve sürekli güncelleme yapıldığını belirten ünlü isim davadan bir sonuç çıkmayacağını düşünüyor.

Mahkeme eğer aleyhte sonuçlanırsa Ripple firması ve kurucuları ceza alacak. Ayrıca kazançlarını da geri vermek zorunda kalacaklar. Diğer taraftan Ripple kayıt dışı bir para durumuna geçecek ve borsalardan kaldırılma riski olacak. An itibariyle Ripple 30 cent seviyesine kadar geriledi ve sonra bir miktar toparladı.

https://cointelegraph.com/news/sec-unveils-1-3b-suit-against-ripple-over-xrp

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