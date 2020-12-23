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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD dava açtı, Ripple çakıldı

    ABD Menkul Kıymetler Komisyonu kayıt dışı bir şekilde Ripple para biriminin dolaşıma sokulduğunu ve sahiplerinin aynı şekilde bu satıştan para kazandığını belirtiyor.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ABD dava açtı, Ripple çakıldı
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    Geçtiğimiz haftalarda Spark hediye jeton dağıtımının da etkisiyle kısa sürede çıkışa geçen ve 75 cent sınırlarını zorlayan Ripple kripto para birimi bu hafta ağır bir darbe aldı. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu girişime dava açıyor.

    Ripple çakıldı

    XRP yani Ripple para birimi ilk olarak 2013 yılında ön satışa başlamış ve ardından da piyasaya sürülmüştü. 40 milyar toplam arzı olan XRP bir ara 4 dolar sınırına kadar çıksa da piyasanın tepe taklak olması ile 25 cent seviyelerine gerilemişti.

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    Ay içerisinde yine 75 cent sınırına kadar çıkan XRP için zor günler başladı diyebiliriz. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu 2013 yılında 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı dijital kıymet teklifi yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

    Suç duyurusunda kurucular Brad Garlinghouse ve Christian Larsen’in 600 milyon dolar civarında olan kişisel XRP birikimlerinin satışını da bildirmediği ifade edilmiş. Ayrıca XRP biriminin iş ve pazar oluşturma faaliyetlerine de konu edildiği vurgulanıyor.

    ABD dava açtı, Ripple çakıldı
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    Garlinghouse ise oldukça tepkili. Baştan sona kadar kanunlar çerçevesinde hareket edildiğini ve sürekli güncelleme yapıldığını belirten ünlü isim davadan bir sonuç çıkmayacağını düşünüyor.

    Mahkeme eğer aleyhte sonuçlanırsa Ripple firması ve kurucuları ceza alacak. Ayrıca kazançlarını da geri vermek zorunda kalacaklar. Diğer taraftan Ripple kayıt dışı bir para durumuna geçecek ve borsalardan kaldırılma riski olacak. An itibariyle Ripple 30 cent seviyesine kadar geriledi ve sonra bir miktar toparladı.



    https://cointelegraph.com/news/sec-unveils-1-3b-suit-against-ripple-over-xrp Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    La o kadar alışmışızki "AMD dava açtı" okudum niye dava açıyoki la kripto paraya bunlar dedim.
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    hiddencat 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xrp'nin çoğunu ve ağın kontrolünü ellerinde tutup para kazanıyorlar. Merkez bankalarından ne farkları var? Xrp'nin arzı sınırlı ama yıllardır o kadar satmalarına rağmen yarısı bile piyasa sürülemedi. Xrp ağınındaki validatörları da kendileri seçiyorlar ve 7'de biri kendilerinin. Bilmeyen insanlar fiyatını ucuz bulup alıyorlardı, bakalım bundan sonra ne olacak.
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    labtek38 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk çıktığı günden beri hiç güvenmedim bu xrp ye. İnanılmaz prim yaptığında bile bir çakallık sezdim hep. Şirket paranın küçük bir kısmını dolaşımda tutup devasa miktarda premine coini elinde tutuyor ve her fırsatta satarak yükselmesini baskılıyor ve kasasına milyonlarca dolar atıyordu. Hatta yüzmilyonlarca. Sec milyar dolar diye belirtmiş. Para yatıranlara geçmiş olsun. Türkiye’de de baya popüler bir coin.
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